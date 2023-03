Triệu hồi hơn 50 xe Audi TT tại Việt Nam vì lỗi túi khí vô lăng

Cụ thể, bộ phận bơm khí bị gặp một vài trục trặc, có thể gây thương tích cho người lái và hành khách trên xe nếu chẳng may tác động lên túi khí. Vì lý do an toàn tối đa cho khách hàng sử dụng xe, AUDI AG yêu cầu tất cả các nhà nhập khẩu chính thức tiến hành triệu hồi Audi TT để kiểm tra.

AUDI AG đã phát hiện ra trên một số xe Audi TT được sản xuất từ 2015 - 2017 có túi khí Takata trên vô lăng lái bị gặp vấn đề.

Theo đó, có khoảng 51 chiếc xe Audi TT tại Việt Nam dính lỗi được sản xuất từ 2015 tới 2017 thuộc diện nhập khẩu và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam sẽ nằm trong đợt triệu hồi này. Tất cả các xe này sẽ được kiểm tra và khắc phục hoàn toàn miễn phí theo chương trình triệu hồi công bố.

Việc kiểm tra sẽ mất khoảng 1 giờ và tùy theo thời gian mà khách hàng mong muốn để thuận tiện nhất. Hiện tất cả các mẫu xe Audi trên vẫn hoạt động an toàn tới thời điểm kiểm tra.

Phía công ty Cổ phần Liên Á Quốc Tế, nhà phân phối chính thức Audi tại Việt Nam đang liên lạc trực tiếp tới 51 chủ xe Audi TT trong diện ảnh hưởng thông qua hệ thống quản lý quan hệ khách hàng.

Cụ thể, bộ phận bơm khí bị gặp một vài trục trặc, có thể gây thương tích cho người lái và hành khách trên xe nếu chẳng may tác động lên túi khí.

Bên cạnh đó, tất cả các khách hàng Audi cũng có thể tra cứu trực tiếp việc xe họ có thuộc diện triệu hồi hay không trên website www.audi.vn bằng cách điền số khung của xe.

Đối với các xe không được phân phối chính hãng thuộc diện triệu hồi theo công bố của AUDI AG, trách nhiệm triệu hồi về cơ bản thuộc về các cơ sở nhập khẩu.

Tuy nhiên, Audi Việt Nam vẫn sẽ hỗ trợ khách hàng liên hệ với AUDI AG và thực hiện kiểm tra, gia cố khi được sự chấp thuận từ AUDI AG (quy trình này cũng áp dụng cho xe nhập khẩu theo dạng di chuyển tài sản hay các xe Ngoại Giao).

Khách hàng Audi có thể tra cứu trực tiếp việc xe họ có thuộc diện triệu hồi hay không trên website www.audi.vn bằng cách điền số khung của xe.