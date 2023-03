Justin Bieber khoe siêu xe Porsche 968 L'Art hàng thửa độc nhất vô nhị

Mới đây, Justin Bieber vừa chia sẻ hình ảnh chiếc xe mới nhất trong bộ sưu tập của anh - chiếc Porsche 968 L'Art hàng thửa độc nhất thế giới. Ra mắt vào năm 2021, Porsche 968 L'Art là mẫu xe one-off do nhà thiết kế Arthur Kar của L'Art de L'Automobile hợp tác với hãng xe Đức nhân kỷ niệm 30 năm mẫu 968 ra đời. Được biết đến với tư cách là tiền thân của dòng Porsche Boxster, 968 được sản xuất từ năm 1991 và đến năm 1995 bị khai tử do doanh số thấp. Xe có thiết kế động cơ đặt trước và sử dụng hệ dẫn động cầu sau. Ngoại thất chiếc 968 L'Art được thiết kế theo với cảm hứng cổ điển và tối giản, kết hợp với lớp sơn màu xanh mòng két độc đáo. Đèn pha có thiết kế dạng thanh LED đặt ngang. Trong khi đó, đèn hậu là sự đan xe giữa các thanh LED đặt dọc và dòng chữ KAR phát sáng. Phong cách cổ điển tiếp tục được áp dụng ở khu vực nội thất, thể hiện ở cụm đồng hồ lái dạng cơ truyền thống. Bộ ghế đua bucket seat do Recaro sản xuất dành riêng cho mẫu xe độc nhất này. Bề mặt ghế được bọc da cao cấp ECCO Leather EL3 với các họa tiết tương đồng với ngoại thất. Trong khi đó hệ thống loa Bose cũng được thiết kế độc quyền. Đặc biệt hơn, cụm đồng hồ bấm giờ đặt trên mặt taplo là sản phẩm độc quyền do thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ - TAG Heuer chế tác. Porsche không tiết lộ thông số vận hành của chiếc 968 L'Art. Tuy nhiên với thiết kế không có lưới tản nhiệt nên nhiều khả năng đây là một mẫu xe điện. Hãng cũng không công bố số tiền mà Justin Bieber đã bỏ ra để sở hữu siêu phẩm có một không hai này, nhưng chắc chắn con số là không hề nhỏ. >>> Mời độc giả xem thêm video Xe khách bốc cháy “trơ khung”, hành khách tháo chạy thoát thân:

(Nguồn: Kienthucnet)

