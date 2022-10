Audi TT RS Iconic Edition đặc biệt chỉ 100 chiếc, hơn 2,4 tỷ đồng

Mẫu xe sang thể thao Audi TT thế hệ thứ 3 đang ở vào giai đoạn cuối cùng của vòng đời và hãng xe Đức sẽ sớm ngưng sản xuất, một phần do các dòng xe 2 cửa đang ngày càng trở nên kén khách. Để khiến những chiếc Audi TT đang còn "tồn kho" trở nên hấp dẫn hơn, Audi quyết định "hô biến" chúng thành phiên bản đặc biệt Iconic Edition, áp dụng riêng cho 100 chiếc cấu hình RS Coupe trên toàn thế giới. Vẻ ngoài táo bạo và dữ dằn của Audi TT RS Coupe Iconic Edition 2022 mới ngay lập tức tạo ấn tượng. Toàn bộ 100 chiếc phiên bản đặc biệt này đều được sơn màu xám Nardo Grey, cùng với các thành phần đặc trưng làm nên tên tuổi Audi được trang bị như đèn pha LED ma trận tiêu chuẩn, lưới tản nhiệt phía trước màu đen bóng với khung màu đen mờ. Các nhà thiết kế của Audi cũng đã trang bị cho chiếc xe những chi tiết màu đen bóng ở ốp hông, vỏ gương chiếu hậu bên ngoài và phù hiệu. Một bộ mâm hợp kim đen bóng 20 inch nổi bật cũng đã được thiết kế riêng cho phiên bản TT đặc biệt này với 7 chấu và đi kèm với cùm phanh cũng màu đen. Các cửa sổ hình tam giác phía sau được dán sẵn film màu khói và có dòng chữ in "Iconic Edition" nhấn mạnh sự độc đáo.



Ngoài ra, điểm làm nên khác biệt rõ nét cho Audi TT RS Iconic Edition so với những phiên bản khác nằm ở bộ bodykit Aerokit đậm chất thể thao và khí động học.





Các thành phần của bodykit này bao gồm bộ chia gió phía trước nổi bật, cánh lướt gió phía sau bằng sợi carbon cố định và bộ khuếch tán phía sau được sửa đổi. Không chỉ khiến xe "hầm hố" hơn, chúng còn góp phần tăng lực ép xuống trục sau để tăng độ bám đường và khiến thao tác ôm cua nhanh bớt nguy hiểm.



Một số nét đặc biệt cũng đã được thực hiện cho nội thất của Audi TT RS Iconic Edition. Xe có ghế thể thao RS được trang bị theo tiêu chuẩn được bổ sung thêm các mảng Nappa màu xám ở cạnh bên và Alcantara màu đen ở chính giữa, cùng đường chỉ khâu tổ ong màu vàng nổi bật. Các bề mặt khác được hoàn thiện bằng Alcantara màu đen với đường khâu tương phản màu vàng, bao gồm cả trên vô-lăng. Ngoài ra còn có một huy hiệu ghi số thứ tự xe ở ngay trên cần số. Xe vận hành bằng động cơ 5 xi-lanh tăng áp 2.5 lít tương đương với TT RS tiêu chuẩn, có công suất 394 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm, kết hợp với hộp số S tronic 7 cấp và hệ dẫn động bốn bánh AWD quattro. Phiên bản Iconic có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,7 giây. Mức giá xe Audi TT RS Iconic Edition 2022 bán ra khởi điểm sẽ từ 100.000 USD (tương đương khoảng 2,4 tỷ đồng). Video: Giới thiệu Audi TT RS Iconic Edition đặc biệt giưới hạn.

