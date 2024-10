Trải nghiệm Honda Civic 2025 mới từ 789 triệu tại Việt Nam

Honda Civic 2025 mới đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam tại triển lãm VMS 2024 vừa qua và nhanh chóng trở thành tâm điểm trong cộng đồng yêu xe. Nhưng liệu những nâng cấp về hiệu năng lẫn công nghệ trên mẫu xe này có thực sự chinh phục được trái tim của người dùng? Ngay sau màn ra mắt ấn tượng tại VMS 2024, mẫu xe sedan Honda Civic 2025 đã được nhà phân phối chính hãng là Honda Việt Nam mang đi "thử lửa" tại trường đua Đại Nam, một địa điểm không chỉ nổi tiếng với những khúc cua kỹ thuật mà còn là nơi thử nghiệm lý tưởng cho bất kỳ cỗ máy tốc độ nào. Trên mẫu sedan hạng C thế hệ mới này, Honđa chỉ nâng cấp nhẹ ở phần đầu. Cụ thể, phần lưới tản nhiệt hình lục giác không còn nối liền với cụm đèn. Cản trước sở hữu thiết kế mới với việc loại bỏ đi đèn sương mù, thay bằng khe lấy gió để tăng khả năng làm mát và khí động học. Đồng thời, hốc gió cũng được thiết kế lại, sắc cạnh và đậm chất thể thao hơn. Việc thiếu cảm biến khoảng cách từng là “điểm trừ” của Civic thế hệ trước đố. Nhưng với phiên bản 2025 này, nhược điểm này đã được khắc phục. Theo đó, xe có đủ 8 cảm biến, bao gồm 4 phía trước và 4 phía sau. Nâng cấp đáng giá nhất là công nghệ hybrid, vốn lần đầu xuất hiện trên dòng xe này tại Việt Nam. Cụ thể, phiên bản Honda Civic e:HEV RS 2025 mới sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp cùng mô-tơ điện. Cơ cấu này cho ra tổng công suất tối đa lên đến 200 mã lực và 315 Nm mô-men xoắn. Nhờ đó, phiên bản Civic e:HEV RS sở hữu khả năng tăng tốc nhanh và mượt mà hơn, đi kèm khả năng tiết kiệm nhiên liệu lên tới 30% so với động cơ xăng 1.5L tăng áp thuần túy trên hai phiên bản G và RS còn lại. Hộp số e-CVT trên phiên bản Civic e:HEV RS cũng là điểm đáng chú ý khi có cơ chế khác hoàn toàn so với hộp số CVT truyền thống. Theo đó, hộp số e-CVT không còn sử dụng các puly và dây đai để truyền động, thay vào đó là bộ ly hợp và các lá bố. e-CVT của Honda có 3 giai đoạn hoạt động. Ở chế độ điện (EV), mô-tơ điện truyền lực trực tiếp cho bánh xe và sử dụng năng lượng từ pin. Động cơ xăng không hoạt động, giúp tối ưu hiệu suất ở dải tốc độ thấp (đi phố, kẹt xe giờ cao điểm). Với chế độ hybrid, động cơ xăng chạy máy phát điện, cung cấp năng lượng cho mô-tơ để truyền lực cho các bánh xe và sạc pin để sử dụng sau này. Lúc này, động cơ xăng chưa truyền lực trực tiếp cho bánh xe. Nhờ đó, Civic e:HEV RS sở hữu khả năng tăng tốc tức thì như xe thuần điện. Ở chế độ cuối cùng, ly hợp sẽ kết nối động cơ xăng trực tiếp với bánh xe, bỏ qua mô-tơ điện. Lúc này, động cơ xăng sẽ vận hành trực tiếp để mang đến hiệu suất tốt nhất ở dải tốc độ cao. Ngoài ra, phiên bản Civic e:HEV RS còn được trang bị bộ mâm đa chấu kích thước 18 inch hoàn toàn mới, cùng chế độ lái Individual tương tự phiên bản hiệu năng cao Type R, giúp người dùng có thể tùy chỉnh các thông số theo ý thích. Trải nghiệm Civic e:HEV RS tại trường đua Đại Nam, xe sở hữu khả năng bứt tốc lanh hơn trước với sự hỗ trợ của hệ thống hybrid và hộp số e-CVT. Ngoài ra, hệ thống âm thanh giả lập (Active Sound Control) cũng sẽ được kích hoạt ở chế độ này nhằm mang đến trải nghiệm lái phấn khích hơn. Hệ thống treo vẫn là cơ cấu MacPherson ở phía trước và đa liên kết ở phía sau, tuy nhiên lò xo và bộ giảm chấn đã được tinh chỉnh lại, trong khi một số giá đỡ sở hữu thiết kế chắc chắn hơn. Đồng thời, với việc được trang bị hệ thống hybrid, Civic e:HEV RS có khối lượng nặng hơn và trọng tâm xe thấp hơn. Kết hợp với tay lái không quá nhẹ, mẫu xe này có khả năng bám đường giúp người lái tự tin hơn hẳn trong những pha vào cua. Một điểm yếu cố hữu của Civic là tiếng ồn nhưng theo cảm nhận nó đã khắc phục được khá tốt trên quãng đường tốc độ chạy thử. Theo Honda, Civic 2024 sở hữu tính năng chống ồn chủ động (ANC). Tuy nhiên với quãng thời gian ngắn ngủi tại trường đua Đại Nam, nhiều người tham dự chưa có cơ hội trải nghiệm hết tính năng này. Với việc được trang bị thêm nhiều nâng cấp về hiệu năng lẫn công nghệ, khả năng vận hành của Civic e:HEV RS nói riêng và Civic 2024 nói chung vẫn vượt trội hơn so với các đối thủ khác cùng phân khúc sedan hạng C. Mức giá xe Honda Civic 2025 tại Việt Nam hiện được niêm yết từ 789 triệu cho phiên bản G, 889 triệu cho phiên bản RS và 999 triệu cho phiên bản e:HEV RS. Video: Lái thử Honda Civic e:HEV RS 2025 tại đường đua Đại Nam.

Honda Civic 2025 mới đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam tại triển lãm VMS 2024 vừa qua và nhanh chóng trở thành tâm điểm trong cộng đồng yêu xe. Nhưng liệu những nâng cấp về hiệu năng lẫn công nghệ trên mẫu xe này có thực sự chinh phục được trái tim của người dùng? Ngay sau màn ra mắt ấn tượng tại VMS 2024, mẫu xe sedan Honda Civic 2025 đã được nhà phân phối chính hãng là Honda Việt Nam mang đi "thử lửa" tại trường đua Đại Nam, một địa điểm không chỉ nổi tiếng với những khúc cua kỹ thuật mà còn là nơi thử nghiệm lý tưởng cho bất kỳ cỗ máy tốc độ nào. Trên mẫu sedan hạng C thế hệ mới này, Honđa chỉ nâng cấp nhẹ ở phần đầu. Cụ thể, phần lưới tản nhiệt hình lục giác không còn nối liền với cụm đèn. Cản trước sở hữu thiết kế mới với việc loại bỏ đi đèn sương mù, thay bằng khe lấy gió để tăng khả năng làm mát và khí động học. Đồng thời, hốc gió cũng được thiết kế lại, sắc cạnh và đậm chất thể thao hơn. Việc thiếu cảm biến khoảng cách từng là “điểm trừ” của Civic thế hệ trước đố. Nhưng với phiên bản 2025 này, nhược điểm này đã được khắc phục. Theo đó, xe có đủ 8 cảm biến, bao gồm 4 phía trước và 4 phía sau. Nâng cấp đáng giá nhất là công nghệ hybrid, vốn lần đầu xuất hiện trên dòng xe này tại Việt Nam. Cụ thể, phiên bản Honda Civic e:HEV RS 2025 mới sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp cùng mô-tơ điện. Cơ cấu này cho ra tổng công suất tối đa lên đến 200 mã lực và 315 Nm mô-men xoắn. Nhờ đó, phiên bản Civic e:HEV RS sở hữu khả năng tăng tốc nhanh và mượt mà hơn, đi kèm khả năng tiết kiệm nhiên liệu lên tới 30% so với động cơ xăng 1.5L tăng áp thuần túy trên hai phiên bản G và RS còn lại. Hộp số e-CVT trên phiên bản Civic e:HEV RS cũng là điểm đáng chú ý khi có cơ chế khác hoàn toàn so với hộp số CVT truyền thống. Theo đó, hộp số e-CVT không còn sử dụng các puly và dây đai để truyền động, thay vào đó là bộ ly hợp và các lá bố. e-CVT của Honda có 3 giai đoạn hoạt động. Ở chế độ điện (EV), mô-tơ điện truyền lực trực tiếp cho bánh xe và sử dụng năng lượng từ pin. Động cơ xăng không hoạt động, giúp tối ưu hiệu suất ở dải tốc độ thấp (đi phố, kẹt xe giờ cao điểm). Với chế độ hybrid, động cơ xăng chạy máy phát điện, cung cấp năng lượng cho mô-tơ để truyền lực cho các bánh xe và sạc pin để sử dụng sau này. Lúc này, động cơ xăng chưa truyền lực trực tiếp cho bánh xe. Nhờ đó, Civic e:HEV RS sở hữu khả năng tăng tốc tức thì như xe thuần điện. Ở chế độ cuối cùng, ly hợp sẽ kết nối động cơ xăng trực tiếp với bánh xe, bỏ qua mô-tơ điện. Lúc này, động cơ xăng sẽ vận hành trực tiếp để mang đến hiệu suất tốt nhất ở dải tốc độ cao. Ngoài ra, phiên bản Civic e:HEV RS còn được trang bị bộ mâm đa chấu kích thước 18 inch hoàn toàn mới, cùng chế độ lái Individual tương tự phiên bản hiệu năng cao Type R, giúp người dùng có thể tùy chỉnh các thông số theo ý thích. Trải nghiệm Civic e:HEV RS tại trường đua Đại Nam, xe sở hữu khả năng bứt tốc lanh hơn trước với sự hỗ trợ của hệ thống hybrid và hộp số e-CVT. Ngoài ra, hệ thống âm thanh giả lập (Active Sound Control) cũng sẽ được kích hoạt ở chế độ này nhằm mang đến trải nghiệm lái phấn khích hơn. Hệ thống treo vẫn là cơ cấu MacPherson ở phía trước và đa liên kết ở phía sau, tuy nhiên lò xo và bộ giảm chấn đã được tinh chỉnh lại, trong khi một số giá đỡ sở hữu thiết kế chắc chắn hơn. Đồng thời, với việc được trang bị hệ thống hybrid, Civic e:HEV RS có khối lượng nặng hơn và trọng tâm xe thấp hơn. Kết hợp với tay lái không quá nhẹ, mẫu xe này có khả năng bám đường giúp người lái tự tin hơn hẳn trong những pha vào cua. Một điểm yếu cố hữu của Civic là tiếng ồn nhưng theo cảm nhận nó đã khắc phục được khá tốt trên quãng đường tốc độ chạy thử. Theo Honda, Civic 2024 sở hữu tính năng chống ồn chủ động (ANC). Tuy nhiên với quãng thời gian ngắn ngủi tại trường đua Đại Nam, nhiều người tham dự chưa có cơ hội trải nghiệm hết tính năng này. Với việc được trang bị thêm nhiều nâng cấp về hiệu năng lẫn công nghệ, khả năng vận hành của Civic e:HEV RS nói riêng và Civic 2024 nói chung vẫn vượt trội hơn so với các đối thủ khác cùng phân khúc sedan hạng C. Mức giá xe Honda Civic 2025 tại Việt Nam hiện được niêm yết từ 789 triệu cho phiên bản G, 889 triệu cho phiên bản RS và 999 triệu cho phiên bản e:HEV RS. Video: Lái thử Honda Civic e:HEV RS 2025 tại đường đua Đại Nam.