Chi tiết Honda Civic 2025 tại Việt Nam, cao nhất 999 triệu đồng

Tại triển lãm VMS 2024, Honda Việt Nam đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng xe Civic với khách hàng trong nước. Mẫu sedan hạng C này có 3 phiên bản, bao gồm G, RS và e:HEV RS, với giá bán từ 789 - 999 triệu đồng. Đúng như dự đoán, giá xe Honda Civic 2025 đã tăng mạnh so với phiên bản cũ. Về ngoại hình, Honda Civic 2025 mới đã "lột xác" hoàn toàn. Xe sở hữu kích thước tổng thể không có nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm, với chiều dài 4.681 mm, rộng 1.802 mm, cao 1.415 mm cùng chiều dài cơ sở 2.734 mm. Khoảng sáng gầm 128 mm. Lưới tản nhiệt mới của mẫu xe sedan Honda Civic 2025 được thiết kế với họa tiết lục giác độc đáo, kết hợp cùng cản trước sắc nét và hốc gió lớn không chỉ tăng cường tính thể thao mà còn tối ưu hóa tính khí động học, giúp xe di chuyển mượt mà hơn ngay cả ở tốc độ cao. Đặc biệt, Civic mới (RS, e:HEV RS) được trang bị bộ mâm xe 18 inch với thiết kế đa chấu mạnh mẽ, giúp nâng tầm thiết kế thể thao và tối ưu khả năng bám đường khi lái. Đây chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa thẩm mỹ và hiệu năng mà Honda hướng đến. Bên cạnh ngoại thất thể thao độc đáo, nội thất của Civic 2025 mới (phiên bản RS, e:HEV RS) được thiết kế chỉn chu với bảng đồng hồ trung tâm 10.2 inch, sang trọng với ghế bọc da lộn cùng đường viền chỉ đỏ tương phản như một điểm chấm phá hấp dẫn thị giác, góp phần tôn lên sự mạnh mẽ và phóng khoáng cho chủ nhân. Hệ thống kết nối viễn thông Honda Connect, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, 2 cổng sạc Type C, màn hình thông tin giải trí 9 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh không dây, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, bản đồ định vị và điều hòa tự động 2 vùng cũng được trang bị cho hai phiên bản RS. Trong khi đó, hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) được áp dụng trên phiên bản e:HEV RS. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Honda Civic 2025 tại Việt Nam là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L dành cho 2 phiên bản G và RS như cũ. Động cơ này cho công suất tối đa 176 mã lực ở vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 240 Nm tại dải vòng tua 1.700 - 4.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Riêng phiên bản e:HEV RS được trang bị hệ truyền động hybrid mới, kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L và mô-tơ điện. Động cơ xăng tạo ra công suất tối đa 139 mã lực ở vòng tua 6.000 vòng/phút trong khi con số tương ứng của mô-tơ điện là 181 mã lực ở dải vòng tua 5.000 - 6.000 vòng/phút. Ngoài ra, xe còn được trang bị hộp số tự động E-CVT, tích hợp một mô-tơ phát điện để sạc điện cho pin khi cần thiết và hỗ trợ vận hành mô-tơ kéo. Mô-tơ kéo với vòng quay cực đại 2.000 vòng/phút sản sinh lực kéo mô-tơ 315 Nm. Khi cả động cơ đốt trong và mô-tơ điện cùng kết hợp sẽ sản sinh công suất tổng cộng 200 mã lực. So với động cơ xăng VTEC Turbo 1.5L của Civic 2025, hệ truyền động hybrid này giúp tiết kiệm nhiên liệu lên tới 30%. Bên cạnh đó, phiên bản e:HEV RS còn có 4 chế độ lái, bao gồm Econ, Normal, Sport và Individual. Trong đó, chế độ lái Individual dành riêng cho phiên bản e:HEV RS nhằm hướng tới mục đích cá nhân hóa trong trải nghiệm lái. Cuối cùng là gói công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing tiêu chuẩn với các tính năng gồm hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), đèn pha thích ứng tự động (AHB), hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) và hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN). Đồng thời, xe còn có các tính năng an toàn khác như 8 cảm biến va chạm mới và 6 túi khí trên tất cả các phiên bản. Hệ thống quan sát làn đường Honda LaneWatch chỉ dành cho hai phiên bản RS và e:HEV RS. Honda Civic mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và chính thức có mặt tại hệ thống đại lý trên toàn quốc từ ngày 28/10/2024. Video: Xem chi tiết Honda Civic 2025 bản e:HEV tại Việt Nam.

