Trải nghiệm Honda Brio mới, "đối thủ" Vinfast Fadil tại Việt Nam

Phân khúc xe hạng A từng bị thống trị bởi hai cái tên mang thương hiệu Hàn Quốc là Kia Morning và Hyundai i10 trong một thời gian dài. Tuy nhiên, phân khúc xe nhỏ nhất gần đây ddã xuất hiện những "anh chàng lính mới" như Toyota Wigo, Vinfast Fadil hay Suzuki Celerio. Thành viên mới nhất ở phân khúc khá chật chội này là Honda Brio 2019 mới. Theo đại diện nhà phân phối Honda Việt Nam cho biết, trong phân khúc hạng A - Honda Brio phù hợp với những khách hàng cá nhân và gia đình... Về kích thước, Honda Brio dài và rộng nhất phân khúc, thấp hơn một chút so với Hyundai Grand i10. Xe dài 3.815 mm, rộng 1.680 mm và cao 1.485 mm. Các con số này vượt trội hơn khá nhiều so với VinFast Fadil. Thiết kế ngoại thất của Honda Brio 2019 mới khá trẻ trung so với các đối thủ cùng phân khúc hạng A hiện nay, khá giống như những người anh em Honda City, Jazz hay Civic. Kiểu thiết kế này khiến Brio cạnh tranh trực tiếp với VinFast Fadil, đều là 2 mẫu xe mới trong phân khúc. Phía trước, Honda Brio sử dụng đèn định vị LED và đèn chiếu sáng halogen, đèn sương mù nằm ở phần cản trước thiết kế thể thao. Ở phía bên hông, gương chiếu hậu được thiết kế gọn gàng được chỉnh điện và tích hợp báo rẽ, phần dưới gương còn được sơn đen tạo cảm giác thể thao hơn. Phía sau của xe sẽ là cụm đèn phanh và đèn hậu được bố trí tách biệt, với điểm nhấn là cánh gió thể thao và đèn phanh trên cao gây ấn tượng hơn so với các đối thủ cùng phân khúc trên thị trường Việt. Phần trụ B của Honda Brio hoàn toàn mới được sơn đen tạo cảm giác thân xe trường hơn khi quan sát, đi kèm với đó 2 là đường gân kéo từ cửa trước tới phía sau là điểm nhấn. Xe trang bị la zăng 15 inch đa chấu với 2 tông màu đen piano và kim loại đi kèm bộ lốp 185/55 R15. Bước vào bên trong xe Honda Brio, mặc dù là xe hạng A cỡ nhỏ - nhưng cảm giác đầu tiên mà bạn có thể cảm nhận được, đó là sự rộng rãi và thực dụng. Xe được các kĩ sư của Honda tối ưu với việc dồn động cơ lên sát phía trước, đầu xe ngắn, do vậy, người ngồi trong xe sẽ có thêm nhiều không gian bên trong hơn. Nội thất xe được bọc nỉ và tựa đầu hàng ghế trước. Ở mặt táp lô, thiết kế có phần hướng về người lái như những mẫu xe khác của Honda, đi kèm là một số chi tiết màu cam tạo cảm giác cao cấp và thể thao hơn. Các phiên bản Honda Brio đều được trang bị điều hòa 2 chiều, cửa sau mở bằng điện, chìa khóa thông minh (bản RS), đầu 1DIN tích hợp Bluetooth (bản G) và màn hình giải trí cảm ứng 6,2 inch với Apple Car Play (bản RS),… Ngoài ra, cụm điều khiển điều hòa trên xe thiết kế khá đơn giản, không có hiển thị nhiệt độ mà chỉ là tăng giảm, chuyển gió trong và ngoài xe vẫn là cần gạt cơ học thay vì nút bấm. Xe vẫn trang bị 3 đồng hồ hiển thị cơ học với đầy đủ các thông số cơ bản. Vô lăng của xe 3 chấu tích hợp nút bấm âm lượng cơ bản và chỉ là nhựa urethane. Về trang bị an toàn, Honda Brio đạt tiêu chuẩn an toàn 4 sao NCAP, được trang bị công nghệ Honda G-Con nhằm bảo vệ người ngồi trong xe khi xảy ra tai nạn. Bên cạnh đó, túi khí dành cho người lái trên Brio là loại i-SRS kiểm soát túi khí phía trước và triển khai cơ cấu cuốn đai trước khẩn cấp để đảm bảo rằng người ngồi được bảo vệ một cách tối ưu tùy mức độ nghiêm trọng của va chạm phía trước. Bên cạnh đó, xe vẫn có các công nghệ an toàn cơ bản như chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điên tử EBD, dây đai an toàn 3 điểm,… Ngoài ra, hàng ghế sau khi gập gọn có thể chứa đựng 258 lít hành lý. "Trái tim" của Honda Brio mới sẽ là khối động cơ 1.2 lít i-VTEC đạt công suất tối đa 89 mã lực đi kèm hộp số vô cấp CVT, giúp xe tiết kiệm nhiên liệu, vận hành mạnh mẽ. Ngoài ra, mẫu xe này còn được trang bị bộ điều khiển G-Design thực hiện kiểm soát phối hợp hộp số vô cấp CVT, van tiết lưu,… cho phép chuyển số mượt mà hơn. Sở hữu khối động cơ i-VTEC 1.2L 4 xy lanh thẳng hàng của Honda, khi cầm lái chiếc xe trong đô thị - cảm giác Brio mới hoạt động khá mượt mà, vô lăng trợ lực điện đi kèm với hộp số CVT giúp người lái cảm thấy nhẹ nhàng khi điều khiển, ở những khoảng tăng tốc ngắn, độ vọt của của xe là khá ổn so với các đối thủ trong phận khúc hạng A. Chân ga, vô lăng của Honda Brio mới mang lại cảm giác khá nhẹ, và đặc biệt là khá bốc ở ga đầu (theo cảm nhận của người lái). Khi chạy xe ở dải tốc độ thấp khoảng 30 – 50 km/h, khả năng cách âm của xe so với bên ngoài là khá ổn, nhưng tiếng ồn động cơ vọng vào khá nhiều chính là điểm trừ. Nếu cảm nhận độ ồn từ bên ngoài, người ngồi hàng ghế sau sẽ cảm nhất rõ nhất khi chạy xe ở dải tốc độ trên 50km/h. Với Honda Brio mới, việc kết hợp động cơ 1.2L và hộp số CVT giúp cho nó có khả năng tối ưu hóa việc tiêu thụ nhiên liẹu ngay cả khi di chuyển liên tục trong nội đô. Trải nghiệm quãng đường di chuyển khá dài tại trung tâm Hà Nội, chiếc Honda Brio này tiêu tốn khoảng trên dưới 8 lít xăng - đây là con số tạm ổn khi mà người lái thường xuyên di chuyển trên những tuyến đường đông đúc, thậm chí ùn tắc vào giờ tan tầm. Khi lăn ra khỏi nội đô chiếc xe gần như "thoát xác", thoải mái và ấn tượng hơn. Trên đường trường, việc cầm lái chiếc xe cỡ nhỏ này khá ấn tượng với dải tốc độ đáng kể không mất quá nhiều thời gian, mặc dù độ tăng tốc của Brio vì chỉ là một chiếc xe hạng A với động cơ 1.2l cũng được xem là khá ổn. Ở đường trường, hoàn toàn có thể tin tưởng chiếc xe này có thể đạt con số hơn 5 lít/ 100km như công bố của nhà sản xuất. Nhìn chung, Honda Brio là một mẫu xe cỡ nhỏ dành cho những gia đình trẻ mua xe lần đầu khi có thiết kế bên ngoài đẹp, bắt mắt và bên trong thực dụng nhưng nếu muốn “độ” tiện nghi cũng rất đơn giản. Hay thậm chí “thực dụng” hơn là dành cho những khách hàng kinh doanh dịch vụ, với một mẫu xe hạng A nhưng có không gian tiệm cận xe hạng B.Giá xe Honda Brio mới tại Việt Nam có phần cao hơn các đối thủ trong phân khúc do được nhập khẩu từ Indonesia - bản G, RS và RS Two-Tone tương ứng từ 418 đến 452 triệu đồng. Brio được xem là mẫu xe cỡ nhỏ giá rẻ dành cho đô thị đứng đầu phân khúc tại các thị trường như: Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia,... và được kỳ vọng lớn tại thị trường ôtô Việt. Video: Đánh giá Honda Brio 2019 hơn 400 triệu đồng.

