Toyota Yaris đời 2014 hơn 300 triệu tại Việt Nam có phải là đắt?

Khảo sát giá xe Toyota Yaris 2014 cũ có ODO dao động từ 40.000 - 85.000 km đang được chào bán trên sàn xe cũ quanh mốc 300-400 triệu đồng, tùy chất xe và phiên bản. Đối với người trót "phải lòng" dòng xe này thì mức giá hơn 300 triệu không phải quá cao. Ngược lại, những người chưa hẳn là thích hay hâm mộ dòng xe mang thương hiệu Toyota thì có thể so sánh thêm với các dòng xe khác trong cùng tầm giá hoặc tích cực thương lượng để chốt được chiếc xe Toyota Yaris đời 2014 với mức giá hợp túi nhất. Tương tự các dòng xe Toyota khác, Yaris cũ được đề cao bởi tính bền bỉ bậc nhất phân khúc nếu chủ xe chăm sóc và bảo dưỡng đúng cách. Chi phí bảo dưỡng, thay thế phụ tùng khá thấp. Điều này rất hợp với những người có tâm lý "ăn chắc mặc bền". Nội thất Toyota Yaris bản hatchback đời 2014 đơn giản nhưng bền bỉ. Bảng táp-lô làm từ nhựa phủ sơn nên khó bị trầy xước. Điều hòa và hệ thống nút bấm chỉnh cơ nên bền hơn loại điều chỉnh tự động,... Tuy nhiên, Toyota Yaris chiếm được niềm tin từ người tiêu dùng là nhờ lợi thế về thương hiệu. Toyota đã xây dựng uy tín thương hiệu thành công tại Việt Nam, không chỉ ở thị trường xe mới mà còn phủ rộng danh tiếng ở thị trường xe cũ. Những mẫu xe Toyota đã qua sử dụng được khách mua chào đón mạnh mẽ, thanh khoản tốt và có vị thế vượt trội trong các cuộc so sánh với đối thủ đồng hương hay các mẫu xe nhiều tiện nghi của Hàn Quốc. Cái "mác" xe nhập khẩu đã giúp Toyota Yaris trở nên hấp dẫn hơn bởi nhiều người cho rằng xe cũ nhập khẩu chất lượng tốt hơn xe lắp ráp trong nước. Tại Việt Nam, Yaris được nhập khẩu từ nhiều thị trường lớn như Mỹ, Thái Lan, Trung Đông và Nhật Bản. Ngoài ra, khả năng giữ giá tốt của Yaris cũng đã được kiểm chứng. Sau nhiều năm sử dụng, chủ xe vẫn có thể bán lại với giá cao hơn các đối thủ cùng phân khúc. Chẳng hạn Toyota Yaris cũ đời 2014 hoặc đời 2015-2016 hiện vẫn được giao dịch với mức giá tốt, không chênh lệch quá nhiều so với giá niêm yết xe mới. Trong khi đó, Mazda 2 đời 2012-2013 chỉ được bán với mức giá từ 275 đến 315 triệu đồng. Dẫu vậy, người mua xe Toyota Yaris cũ vẫn cần phải chấp nhận điểm hạn chế là xe đời 2014 đã vận hành khá lâu, tiềm ẩn một số dấu hiệu về "tuổi tác" và tốn nhiên liệu. Để chọn được chiếc xe chất lượng, bạn nên tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm mua Toyota Yaris cũ hoặc mang xe đến các xưởng sửa chữa để được tư vấn kỹ hơn về chất lượng hoặc được hỗ trợ để có thể đàm phán được mức giá tốt nhất. Video: Đánh giá xe Toyota Yaris 2014 tại Việt Nam.

