Toyota Yaris Cross "giá chát" khó bán, các đại lý Việt đồng loạt giảm giá

Toyota Yaris Cross là dòng SUV cỡ B hoàn toàn mới, đã lần đầu tiên ra mắt Việt Nam vào ngày 19/9/2023 với 2 phiên bản là máy xăng và hybrid. Giá bán khởi điểm lần lượt của 2 phiên bản này là 730 triệu và 838 triệu đồng. Do Toyota Yaris Cross giá đắt nhất nhì trong phân khúc, nó gặp không ít bất lợi khi cạnh tranh với các đối thủ. Với mức giá Toyota Yaris Cross khá cao, điều này khiến các đại lý phải nhanh chóng tung ra chương trình ưu đãi cho mẫu SUV cỡ B mới để thu hút khách hàng. Cụ thêt hiện hàng loạt đại lý đã công bố chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho Yaris Cross. Trong đó, 50% là chương trình ưu đãi của hãng Toyota dành cho những khách hàng tiên phong mua xe và hoàn tất thanh toán đến hết ngày 31/12/2023. Ngoài ra, đại lý còn tặng cả bảo hiểm thân vỏ và phụ kiện chính hãng cho khách hàng mua mẫu SUV cỡ B này. Với chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ của đại lý, khách hàng có thể tiết kiệm số tiền từ 73 triệu đồng khi mua Toyota Yaris Cross phiên bản máy xăng, tùy tỉnh, thành đăng ký. Con số tương ứng của phiên bản hybrid là từ 84 triệu đồng. Dù giá khá cao nhưng Toyota Yaris Cross lại sở hữu lợi thế là trang bị tương đối đầy đủ ở cả 2 phiên bản. Ngay từ bản tiêu chuẩn, xe đã có đèn pha/đèn hậu LED toàn phần, đèn sương mù LED phía trước, đèn LED định vị ban ngày, đèn pha điều khiển tự động/chờ dẫn đường, gương chiếu hậu gập điện tự động, tích hợp đèn chào mừng và vành hợp kim 18 inch. Bên trong xe, mẫu SUV cỡ B - Toyota Yaris Cross tại Việt Nam này được trang bị ghế/vô lăng bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, bảng đồng hồ với màn hình hiển thị đa thông tin TFT 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch,... Các tính năng như; hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh/điều khiển giọng nói, điều hòa tự động, cửa gió/2 cổng USB Type C cho hàng ghế sau, sạc điện thoại không dây, đèn trang trí khoang lái, khóa cửa từ xa, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu xe này là 2 tùy chọn động cơ. Ở phiên bản máy xăng, Toyota Yaris Cross dùng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động biến thiên vô cấp kép D-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, phiên bản hybrid dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 90 mã lực và mô-men xoắn cực đại 121 Nm. Động cơ đi với mô-tơ điện mạnh 79 mã lực/141 Nm và pin lithium-ion. Cuối cùng là những trang bị an toàn tiêu chuẩn như 6 túi khí, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau, camera 360 độ, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, đèn chiếu xa tự động, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành và kiểm soát vận hành chân ga. Trong thời gian chưa đến nửa tháng 9/2023, hãng Toyota đã bán được 180 chiếc Yaris Cross cho khách Việt. Với chương trình ưu đãi tại các đại lý, mẫu SUV cỡ B này có thể sẽ tăng trưởng doanh số trong tháng 10/2023. Video: Đánh giá chi tiết Toyota Yaris Cross tại Việt Nam.

