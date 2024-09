Cận cảnh Jawa 42 FJ - môtô hoài cổ siêu đẹp chỉ 57 triệu đồng

Sau khi ra mắt phiên bản cập nhật của Jawa 42 cách đây chưa lâu, Classic Legends lại vừa tiếp tục giới thiệu mẫu xe Jawa 42 FJ 2024 mới tại thị trường Ấn Độ. Theo phía đơn vị bán hàng, mẫu xe môtô Jawa 42 FJ hoài cổ này được chia sẻ nền tảng với Jawa 350 từng bán tại Việt Nam và hầu hết các yếu tố thiết kế của tương tự Jawa 42. Đây cũng là mẫu môtô phân khối nhỡ đầu tiên trong phân khúc đi kèm với lớp ốp bình xăng bằng nhôm được đánh bóng, cùng với gác chân, tay nắm và giá đỡ đèn pha bằng nhôm. Mang thiết kế đậm phong cách retro, mẫu xe môtô Jawa 42 FJ tại thị trường Ấn Độ sở hữu đèn pha thiết kế tròn cổ điển, đi kèm với đó là logo 42 đính chính giữa, xi nhan của xe dạng "hột gà" nhỏ gọn dạng led. Đi kèm với đó là cụm đồng hồ kỹ thuật số hiện đại nhưng cũng được làm tròn, trong khi gương gù tròn đặt dưới tay cầm càng làm hoàn thiện thêm tính cổ điển cho sản phẩm. Các nút bấm trên tay lái cũng được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng... ngoài ra, xe còn sở hữu bình xăng giọt nước với logo "42" được in lên cả bình xăng và ống hông, yên xe bánh mỳ tạo tư thế lái thoải mái. Sở hữu bộ khung mạnh mẽ càng tăng thêm tính thể thao cho sản phẩm, Jawa 42 FJ cũng sử dụng bánh vành đúc với 10 chấu kép dạng lai với nan hoa tạo điểm nhấn ấn tượng cho xe. Jawa 42 FJ cũng được trang bị giảm xóc trước ống lồng đường kính 41mm và phía sau là giảm xóc lò xo đôi tạo ổn định khi vận hành. Trong khi sự an toàn được đảm bảo mới phanh đĩa trước sau có ABS kênh đôi. Về sức mạnh, Jawa đưa tới cho 42 FJ khối động cơ xy lanh đơn dung tích 334cc, làm mát bằng chất lỏng. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 28,7 bhp và mômen xoắn cực đại là 29,62 Nm. Xe sử dụng hộp số 5 cấp kèm theo hệ thống Assist & Slipper Cluth. Một số tính năng đáng chú ý khác bao gồm hệ thống chiếu sáng LED hiện đại, ống xả hướng lên trên, cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần và cổng sạc USB. Jawa 42 FJ mới có chiều dài cơ sở 1.440 mm và khoảng sáng gầm xe lớn nhất phân khúc là 178 mm. Mức giá xe Jawa 42 FJ 2024 tại thị trường Ấn Độ được công bố từ 199.142 rupee (khoảng gần 57 triệu đồng). So với mẫu xe Jawa 42 cơ bản, mẫu xe mới này có giá đắt hơn gần 26.000 Rs (khoảng 7,2 triệu đồng). Video: Chi tiết Jawa 42 FJ 2024 mới tại thị trường Ấn Độ.

