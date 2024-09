Honda Lead 125 2025 ra mắt Việt Nam, giá từ 39,5 triệu đồng

Theo đó, Honda Lead 125 2025 mới được tân trang với các đường nét thanh mảnh hơn. Mặt trước của xe được thiết kế gọn gàng và tinh tế hơn với biểu tượng chữ V mạ crôm trên mặt nạ. Bên cạnh đó là những đường gờ dọc hai bên thân tạo khối 3D và logo “LEAD” hoàn toàn mới. Chưa hết, mẫu xe ga Honda Lead 2025 mới này còn được bổ sung màu sắc mới là xanh xám ở phiên bản Đặc biệt, kết hợp cùng logo “LEAD” crôm màu vàng. Trong khi đó, phiên bản Cao cấp có 2 tùy chọn màu sắc là đỏ và xanh đậm. Riêng phiên bản Tiêu chuẩn chỉ có 1 màu sắc là trắng. Trang bị nổi bật của Honda Lead 125 2025 gồm có cụm đèn pha LED hai tầng, mặt đồng hồ mới kết hợp giữa chỉ số analog và kỹ thuật số, hệ thống khóa thông minh Smart Key chống trộm. Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước có tính năng luôn sáng khi xe vận hành, đảm bảo cho người sử dụng có tầm nhìn tốt trong điều kiện ánh sáng không đảm bảo. Mặt đồng hồ mới kết hợp giữa chỉ số analog và kỹ thuật số, được trau chuốt lại trong từng đường nét, hài hòa giữa tính năng và thẩm mỹ, giúp người dùng dễ dàng theo dõi trong mọi điều kiện di chuyển. Không dừng lại ở danh xưng mẫu xe dẫn đầu về khả năng đựng đồ, bên cạnh thể tích cực đại, lên tới 37 lít mang “cả thế giới” theo từng bước chân, cốp dưới yên xe của LEAD còn được cải tiến, trang bị thêm đèn soi tiện lợi và tấm chia ngăn mới, giúp người dùng dễ dàng sắp xếp và tìm kiếm vật dụng. Bên cạnh đó, mẫu xe tay ga Lead thế hệ mới này còn tạo được sức hút cao nhờ dải màu sắc đa dạng kết hợp cùng logo “LEAD” hoàn toàn mới, làm từ chất liệu crom cao cấp, thiết kế tối giản mà vẫn mang lại cảm giác hiện đại và năng động. Hiện thực hóa cam kết mở rộng ứng dụng công nghệ an toàn trên các sản phẩm, hướng tới mục tiêu “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045” của Chính phủ, lần đầu tiên, hệ thống chống bó cứng phanh ABS đã được HVN trang bị trên mẫu xe Lead 125cc phiên bản Đặc biệt. Lead 2025 mới tiếp tục sở hữu khối động cơ eSP+, 4 van với khả năng vận hành mượt mà, mang đến trải nghiệm lái khác biệt. Với mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu, thân thiện với môi trường, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hấp dẫn dành cho những khách hàng tìm kiếm một chiếc xe vừa mang cảm giác lái êm ái vừa tối ưu hiệu suất. Mức giá xe Honda Lead 125 2025 phiên bản Tiêu chuẩn có giá 39,5 triệu đồng. Phiên bản Cao cấp có giá 41,7 triệu đồng, còn phiên bản Đặc biệt có giá 45,6 triệu đồng. Lead 125 phiên bản mới đã có mặt tại hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc từ ngày 4/9/2024. Xe được bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước). Video: Cận cảnh Honda LEAD 125 2025 tại Việt Nam.

Theo đó, Honda Lead 125 2025 mới được tân trang với các đường nét thanh mảnh hơn. Mặt trước của xe được thiết kế gọn gàng và tinh tế hơn với biểu tượng chữ V mạ crôm trên mặt nạ. Bên cạnh đó là những đường gờ dọc hai bên thân tạo khối 3D và logo “LEAD” hoàn toàn mới. Chưa hết, mẫu xe ga Honda Lead 2025 mới này còn được bổ sung màu sắc mới là xanh xám ở phiên bản Đặc biệt, kết hợp cùng logo “LEAD” crôm màu vàng. Trong khi đó, phiên bản Cao cấp có 2 tùy chọn màu sắc là đỏ và xanh đậm. Riêng phiên bản Tiêu chuẩn chỉ có 1 màu sắc là trắng. Trang bị nổi bật của Honda Lead 125 2025 gồm có cụm đèn pha LED hai tầng, mặt đồng hồ mới kết hợp giữa chỉ số analog và kỹ thuật số, hệ thống khóa thông minh Smart Key chống trộm. Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước có tính năng luôn sáng khi xe vận hành, đảm bảo cho người sử dụng có tầm nhìn tốt trong điều kiện ánh sáng không đảm bảo. Mặt đồng hồ mới kết hợp giữa chỉ số analog và kỹ thuật số, được trau chuốt lại trong từng đường nét, hài hòa giữa tính năng và thẩm mỹ, giúp người dùng dễ dàng theo dõi trong mọi điều kiện di chuyển. Không dừng lại ở danh xưng mẫu xe dẫn đầu về khả năng đựng đồ, bên cạnh thể tích cực đại, lên tới 37 lít mang “cả thế giới” theo từng bước chân, cốp dưới yên xe của LEAD còn được cải tiến, trang bị thêm đèn soi tiện lợi và tấm chia ngăn mới, giúp người dùng dễ dàng sắp xếp và tìm kiếm vật dụng. Bên cạnh đó, mẫu xe tay ga Lead thế hệ mới này còn tạo được sức hút cao nhờ dải màu sắc đa dạng kết hợp cùng logo “LEAD” hoàn toàn mới, làm từ chất liệu crom cao cấp, thiết kế tối giản mà vẫn mang lại cảm giác hiện đại và năng động. Hiện thực hóa cam kết mở rộng ứng dụng công nghệ an toàn trên các sản phẩm, hướng tới mục tiêu “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045” của Chính phủ, lần đầu tiên, hệ thống chống bó cứng phanh ABS đã được HVN trang bị trên mẫu xe Lead 125cc phiên bản Đặc biệt. Lead 2025 mới tiếp tục sở hữu khối động cơ eSP+, 4 van với khả năng vận hành mượt mà, mang đến trải nghiệm lái khác biệt. Với mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu, thân thiện với môi trường, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hấp dẫn dành cho những khách hàng tìm kiếm một chiếc xe vừa mang cảm giác lái êm ái vừa tối ưu hiệu suất. Mức giá xe Honda Lead 125 2025 phiên bản Tiêu chuẩn có giá 39,5 triệu đồng. Phiên bản Cao cấp có giá 41,7 triệu đồng, còn phiên bản Đặc biệt có giá 45,6 triệu đồng. Lead 125 phiên bản mới đã có mặt tại hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc từ ngày 4/9/2024. Xe được bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước). Video: Cận cảnh Honda LEAD 125 2025 tại Việt Nam.