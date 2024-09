Rạp cưới ở Hải Dương tan hoang vì bão số 3 Yagi quần thảo

Theo kế hoạch, 15h hôm nay (7/9), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1996, trú tại huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) sẽ sang nhà gái làm lễ ăn hỏi. Thế nhưng, trước đó 20 phút, anh vẫn mặc áo phông, quần đùi, chân đi ủng, người ướt nhẹp vì bão số 3 Yagi đổ bộ. Vài ngày trước, khi nghe tin siêu bão Yagi đổ bộ vào miền Bắc, Tuấn lo lắng, thấp thỏm. Vì đã chuẩn bị mọi thứ từ mời khách, thuê rạp, đặt cỗ bàn đến thuê váy cưới,... nên Tuấn và gia đình vẫn định tổ chức đám cưới đúng ngày. Nào ngờ chiều nay, mưa giông gió lốc ập đến, rạp cưới không thể đứng vững. Gia đình Tuấn quyết định thu rạp, dỡ cổng cưới và dọn dẹp mọi thứ. Theo dự kiến, chiều 7/9, Tuấn cùng 30 người thân, bạn bè sang nhà gái làm lễ ăn hỏi. Nhưng vì mưa bão, số lượng người giảm xuống còn 7 thành viên. May mắn được nhà hàng hỗ trợ nên gia đình Tuấn không thiệt hại nhiều về vấn đề cỗ cưới. “Nhà hàng hỗ trợ được đến đâu tốt đến đó, tầm này nhà mình không quan trọng chuyện tiền nong, chỉ cần đám cưới thuận lợi, mọi người an toàn”, Tuấn nói. Trước đó, khi đi qua Quảng Ninh, Hải Phòng, siêu bão Yagi đã để lại nhiều hậu quả vô cùng to lớn về tài sản. Những công trình vui chơi, giải trí tại Quảng Ninh bị bão Yagi kéo sập. Khung cảnh khi cơn bão Yagi đi vào đất liền khiến nhiều người cảm thấy vô cùng xót xa. Những con phố dài xác xơ vì bão Yagi quần thảo khi đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Ninh. Một gốc cây lớn trên đường Hoàng Quốc Việt - Hà Nội bị gió bão quật đổ.

