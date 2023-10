Toyota Yaris Cross 2024 “full option” chỉ 593 triệu đồng tại Thái Lan

Giá xe Toyota Yaris Cross 2024 tại Thái Lan cho 3 phiên bản lần lượt: Yaris Cross HEV Smart: 789.000 baht (520 triệu đồng); Yaris Cross HEV Premium: 849.000 baht (560 triệu đồng); Yaris Cross HEV Premium Luxury: 899.000 bah (592 triệu đồng). Toyota Yaris Cross 2023 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Tại thời điểm ra mắt, Toyota Yaris Cross 2024 chỉ cung cấp 2 phiên bản với giá bán lần lượt: Toyota Yaris Cross: 730 triệu đồng; Toyota Yaris Cross HEV: 838 triệu đồng; Phiên bản màu đen sẽ có giá như trên. Trong khi đó, màu trắng ngọc trai sẽ có giá +8 triệu đồng, bản phối 2 tông màu sẽ có giá +12 triệu đồng. Như vậy, giá bán Yaris Cross tại Thái Lan rẻ hơn đến hơn 200 triệu đồng so với tại Việt Nam. Đi kèm là hộp số vô cấp e-CVT, bộ pin Lithium-ion 0,7 kWh, dẫn động cầu trước FWD và tương thích với nhiên liệu E20. Tốc độ tối đa theo công bố 160 km/h. Tuy nhiên đáng chú ý khi phiên bản cao cấp nhất là Toyota Yaris Cross HEV Premium Luxury trang bị tương đồng với phiên bản Yaris Cross HEV (vừa ra mắt tại Việt Nam) nhưng có giá bán thấp hơn 249 triệu đồng. Trang bị bên ngoài Toyota Yaris Cross HEV Premium Luxury bao gồm: Đèn pha Full LED; Đèn ban ngày, đèn sương mù LED; Đèn hậu LED; Đèn pha tự động; Đèn chức năng Follow-Me-Home, Welcome Lamp; La-zăng hợp kim 18 inch 2 tông màu; Cỡ lốp 215/55R18; Gương chỉnh điện, gập tự động sơn cùng màu với thân xe; Kích chắn gió giảm ồn và cách nhiệt; Mui xe toàn cảnh Panorama; Giá nóc sơn bạc; Ăng-ten dạng vây cá Nội thất phiên bản Toyota Yaris Cross HEV Premium Luxury cũng được trang bị đầy đủ tiện nghi bao gồm: Cabin tùy chọn màu Đen hoặc 2 tông màu Đen/Xám; Táp lô bọc da mềm, kết hợp ốp nhựa đen Piano; Ghế ngồi bọc da QUOLE MODURE với tính năng ít hấp thụ nhiệt; Ghế lái chỉnh điện 8 hướng; Hàng ghế sau tích hợp tựa tay với giá để cốc; Vô lăng điều chỉnh 4 hướng, bọc da và sơn mạ kim loại; Vô lăng tích hợp điều khiển đa chức năng; Đồng hồ lái kỹ thuật số với màn hình đa thông tin TFT màu 7 inch. Màn hình cảm ứng giải trí 10,1 inch; Hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây; Kết nối Bluetooth, USB; Âm thanh Pioneer 6 loa; Điều hào tự động hỗ trợ lọc bụi mịn PM 2.5... ...Cửa gió điều hòa phía sau; Sạc không dây; 2 cổng USB phía trước (1 Type A, 1 Type C); ;2 cổng USB phía sau (2 Type C); Cửa sổ chỉnh điện 1 chạm phía người lái; Cốp chỉnh điện bao gồm đá cốp rảnh tay chống kẹt; Đèn nội thất Ambient Light 14 màu. Hệ thống an toàn phiên bản Toyota Yaris Cross HEV Premium Luxury cũng được trang bị đầy đủ các công nghệ mới nhất, bao gồm: Hệ thống Toyota Safety Sense; Cảnh báo tiền va chạm; Cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ giữ làn; Đèn chiếu xa tự động; Kiểm soát vận hành chân ga; Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành; Điều khiển hành trình chủ động; Hệ thống cảnh báo điểm mù; Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau; Phanh ABS, EBD, BA; Hệ thống cân bằng điện tử VSC; Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC; Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC; Cảnh báo áp suất lốp TPMS; Đèn báo phanh khẩn cấp ESS; 6 túi khí; Camera hành trình trước sau; Camera lùi; Cảm biến đỗ xe trước sau; Khóa cửa tự động. Với bản cao cấp nhất, Toyota Yaris Cross 2024 có thêm camera 360 độ và hệ thống cảnh báo áp suất lốp. Trong khi đó, với xe ở Việt Nam, đây là trang bị tiêu chuẩn ở cả 2 phiên bản. Tại thị trường Thái Lan, Toyota Yaris Cross 2024 có các màu sắc như trắng ngọc trai, đỏ, xanh đậm và bạc. Video: Đánh giá Toyota Yaris Cross mới ra mắt tại Việt Nam.

