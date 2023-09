Toyota Yaris Cross từ 730 triệu tại Việt Nam, đắt ngang Mazda CX-5

Sáng nay, ngày 19/9/2023, hãng Toyota đã chính thức giới thiệu mẫu xe Yaris Cross hoàn toàn mới ở thị trường Việt Nam. Trước Việt Nam, mẫu xe Toyota Yaris Cross 2023 mới đã được bán ở một số thị trường Đông Nam Á khác như Indonesia, Campuchia và Philippines. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Daihatsu New Global Architecture (DNGA) tương tự Vios thế hệ mới đang bán ở nhiều thị trường Đông Nam Á, trừ Việt Nam, mẫu xe SUV Toyota Yaris Cross 2023 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.310 x 1.770 x 1.615mm. Bên cạnh đó là chiều dài cơ sở 2.620mm, chiều cao gầm 210mm khá nổi bật và bán kính vòng quay tối thiểu chỉ 5,2m. Theo đuổi ngôn ngữ thiết kế “Mạnh mẽ và Năng động”, mẫu SUV cỡ B này sở hữu mũi xe nhô cao với lưới tản nhiệt cũng như cản trước hình thang. Bên cạnh đó là các đường nét góc cạnh, thể hiện qua cụm đèn trước, đèn sương mù và đèn hậu. Tùy theo phiên bản, Toyota Yaris Cross được trang bị đèn pha và đèn hậu LED toàn phần, mâm hợp kim 18 inch lớn nhất phân khúc, sơn 2 màu tương phản, mở cửa thông minh với cảm ứng trên tay nắm cửa phía trước, gập gương tự động... Ngoài ra, Toyota Yaris Cross 2023 tại Việt Nam cũng có cửa cốp chỉnh điện, tích hợp cảm biến đá cốp. Bên cạnh đó là 5 lựa chọn màu sắc, bao gồm cả 1 tông màu và 2 tông màu như cam - đen hay ngọc lam - đen. Bên trong mẫu SUV cỡ B này là không gian nội thất khá rộng rãi và nhiều trang bị tiện nghi. Những trang bị đáng chú ý của xe gồm có ghế lái chỉnh điện 8 hướng, vô lăng tích hợp lẫy chuyển số (phiên bản máy xăng), màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch... Xe có hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh, điều khiển bằng giọng nói, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, điều hòa tự động, trần kính toàn cảnh với tấm che nắng điều khiển điện và đèn trang trí nội thất có thể thay đổi màu sắc/cường độ ánh sáng. Phía sau hàng ghế thứ hai là khoang hành lý có thể tích 471 lít (phiên bản máy xăng) và 466 lít (phiên bản hybrid) được hãng Toyota khẳng định lớn nhất phân khúc. Bên trong khoang hành lý còn có các móc chằng đồ, tấm ngăn và đèn LED chiếu sáng. Hàng ghế sau có thể gập xuống để tăng không gian chứa đồ khi cần. Điểm nhấn tiếp theo của Toyota Yaris Cross là công nghệ an toàn. Theo đó, mẫu SUV cỡ B này có gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense với hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường (LDA & LTA), đèn chiếu xa tự động (AHB), điều khiển hành trình thích ứng (ACC)... Ngoài ra xe còn có cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành (FDA) cũng như kiểm soát vận hành chân ga (PMC). Thêm vào đó là camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 6 túi khí. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu SUV cỡ B này là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm, kết hợp cùng hộp số biến thiên vô cấp D-CVT. Thứ hai là động cơ hybrid, bao gồm máy xăng mạnh 90 mã lực, đi cùng mô-tơ điện có công suất tối đa 79 mã lực và pin lithium-ion. Nhờ đó, xe chỉ tiêu thụ lượng xăng 3,56 lít/100 km trong đô thị.Giá xe Toyota Yaris Cross 2023 tại Việt Nam khởi điểm tương ứng cho 2 phiên bản là 730 triệu và 838 triệu đồng. So với những đối thủ cùng phân khúc như Kia Seltos, Hyundai Creta và Honda HR-V, Toyota Yaris Cross có giá khởi điểm cao hơn. Nếu so với đàn anh Toyota Corolla Cross đang bán tại Việt Nam, giá khởi điểm của mẫu Toyota Yaris Cross 2023 chỉ thấp hơn 30 triệu đồng và đắt ngang ngửa phiên bản tiêu chuẩn của mẫu SUV cỡ C là Mazda CX-5 (749 triệu đồng). Dự đoán, Yaris Cross sẽ gặp nhiều trở ngại khi định giá khá cao so với các mẫu xe cùng phân khúc. Video: Chi tiết Toyota Yaris Cross các phiên bản tại Việt Nam.

