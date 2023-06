Toyota Yaris Cross từ 554 triệu đồng tại Indonesia, sắp bán tại Việt Nam

Vào hồi giữa tháng 5/2023 vừa qua, Toyota đã giới thiệu mẫu SUV đô thị Yaris Cross hoàn toàn mới tại Indonesia. Mãi đến nay, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản mới công bố giá bán Toyota Yaris Cross 2023. Cụ thể, tại thị trường Indonesia, xe được phân phối tổng cộng 6 phiên bản, bao gồm G MT, G CVT, S CVT, S CVT GR Sport, S Hybrid CVT và S Hybrid CVT GR Sport. Giá bán Toyota Yaris Cross 2023 mới dành cho 4 phiên bản máy xăng dao động từ 351 - 417 triệu Rupiah (tương đương khoảng 554 - 659 triệu đồng). Trong khi 2 phiên bản hybrid có giá bán dao động từ 440,6 - 449,9 triệu Rupiah (khoảng 696 - 711 triệu đồng). Theo đó, chiếc Toyota Yaris Cross 2023 đầu tiên đã được xuất xưởng khỏi nhà máy Toyota Indonesia ở Karawang, tỉnh West Java. Động cơ của Toyota Yaris Cross 2023 được sản xuất tại Indonesia trong khi pin cho bản hybrid nhập khẩu từ Nhật Bản. Hiện các đại lý đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu SUV cỡ B này và thông báo Toyota Yaris Cross 2023 tại Việt Nam sẽ được ra mắt trong tháng 8/2023. Theo giới tư vấn bán hàng, Toyota Yaris Cross 2023 sẽ được ra mắt với cả phiên bản động cơ hybird, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và có mức giá khởi điểm dao động từ 680 - 720 triệu đồng. Hiện tại Toyota Việt Nam vẫn chưa có thông báo chính thức về việc Yaris Cross 2023 bán tại Việt Nam nhưng khả năng xảy ra điều này là rất lớn. Việc cọc trước chỉ mang ý nghĩa ưu tiên bàn giao xe. Tư vấn bán hàng có thể trả lại tiền cọc nếu xe không được bán tại Việt Nam hoặc có thay đổi nào đó ngoài dự tính. Toyota Yaris Cross 2023 tại Indonesia được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm toàn cầu của Daihatsu (DNGA), tương tự Toyota Vios thế hệ mới và Toyota Raize. Trong khi đó, phiên bản xe bán tại thị trường quốc tế có nền tảng khung gầm TNGA-B do chính Toyota phát triển. Sở dĩ có sự khác biệt này là bởi mẫu xe vừa ra mắt được phát triển dành riêng cho những thị trường mới nổi, bao gồm cả Việt Nam. Số đo tổng thể của Toyota Yaris Cross 2023 mới được công bố ở mức 4.310 mm chiều dài, 1.770 mm chiều rộng, 1.615 mm chiều cao và trục cơ sở dài 2.620 mm. Như vậy, xe có kích thước nhỏ hơn Corolla Cross và ngang bằng với Hyundai Creta, Kia Seltos hay Honda HR-V. Về thiết kế, Toyota Yaris Cross có ngoại hình khá giống với mẫu xe “đàn anh” Corolla Cross. Bên cạnh đó, xe cũng vay mượn một số đường nét từ Toyota RAV4. Xe sở hữu không gian nội thất hiện đại hơn nhiều nếu so với Toyota Raize. Các trang bị nổi bật trên xe bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, kết nối không dây với điện thoại thông minh,... Ngoài ra, xe còn có bộ sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và hệ thống đèn viền nội thất. Ngoài ra, xe còn được nhà sản xuất ưu ái trang bị hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng và đèn pha tự động. Toyota Yaris Cross 2023 có hai phiên bản động cơ. Thứ nhất là máy xăng Dynamic Force có tên mã 2NR-VE với 4 xi-lanh, 1.5L, sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Đi kèm với khối động cơ này là hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó Yaris Cross bản hybrid dùng động cơ xăng 89 mã lực và mô-men xoắn cực đại 121 Nm, kết hợp với mô-tơ điện công suất 79 mã lực và 141 Nm. Phiên bản này sử dụng hộp số e-CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Toyota Yaris Cross 2023 phiên bản hybrid là 30,3 km/lít (khoảng 3,3 lít/100 km). Con số tương ứng của động cơ xăng là 18,5 km/lít (5,4 lít/100 km) nếu đi với hộp số CVT và 16,5 km/lít (6,06 lít/100 km) khi kết hợp cùng hộp số sàn. Video: Toyota Yaris Cross tháng 8 về Việt Nam?

Vào hồi giữa tháng 5/2023 vừa qua, Toyota đã giới thiệu mẫu SUV đô thị Yaris Cross hoàn toàn mới tại Indonesia. Mãi đến nay, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản mới công bố giá bán Toyota Yaris Cross 2023. Cụ thể, tại thị trường Indonesia, xe được phân phối tổng cộng 6 phiên bản, bao gồm G MT, G CVT, S CVT, S CVT GR Sport, S Hybrid CVT và S Hybrid CVT GR Sport. Giá bán Toyota Yaris Cross 2023 mới dành cho 4 phiên bản máy xăng dao động từ 351 - 417 triệu Rupiah (tương đương khoảng 554 - 659 triệu đồng). Trong khi 2 phiên bản hybrid có giá bán dao động từ 440,6 - 449,9 triệu Rupiah (khoảng 696 - 711 triệu đồng). Theo đó, chiếc Toyota Yaris Cross 2023 đầu tiên đã được xuất xưởng khỏi nhà máy Toyota Indonesia ở Karawang, tỉnh West Java. Động cơ của Toyota Yaris Cross 2023 được sản xuất tại Indonesia trong khi pin cho bản hybrid nhập khẩu từ Nhật Bản. Hiện các đại lý đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu SUV cỡ B này và thông báo Toyota Yaris Cross 2023 tại Việt Nam sẽ được ra mắt trong tháng 8/2023. Theo giới tư vấn bán hàng, Toyota Yaris Cross 2023 sẽ được ra mắt với cả phiên bản động cơ hybird, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và có mức giá khởi điểm dao động từ 680 - 720 triệu đồng. Hiện tại Toyota Việt Nam vẫn chưa có thông báo chính thức về việc Yaris Cross 2023 bán tại Việt Nam nhưng khả năng xảy ra điều này là rất lớn. Việc cọc trước chỉ mang ý nghĩa ưu tiên bàn giao xe. Tư vấn bán hàng có thể trả lại tiền cọc nếu xe không được bán tại Việt Nam hoặc có thay đổi nào đó ngoài dự tính. Toyota Yaris Cross 2023 tại Indonesia được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm toàn cầu của Daihatsu (DNGA), tương tự Toyota Vios thế hệ mới và Toyota Raize. Trong khi đó, phiên bản xe bán tại thị trường quốc tế có nền tảng khung gầm TNGA-B do chính Toyota phát triển. Sở dĩ có sự khác biệt này là bởi mẫu xe vừa ra mắt được phát triển dành riêng cho những thị trường mới nổi, bao gồm cả Việt Nam. Số đo tổng thể của Toyota Yaris Cross 2023 mới được công bố ở mức 4.310 mm chiều dài, 1.770 mm chiều rộng, 1.615 mm chiều cao và trục cơ sở dài 2.620 mm. Như vậy, xe có kích thước nhỏ hơn Corolla Cross và ngang bằng với Hyundai Creta, Kia Seltos hay Honda HR-V. Về thiết kế, Toyota Yaris Cross có ngoại hình khá giống với mẫu xe “đàn anh” Corolla Cross. Bên cạnh đó, xe cũng vay mượn một số đường nét từ Toyota RAV4. Xe sở hữu không gian nội thất hiện đại hơn nhiều nếu so với Toyota Raize. Các trang bị nổi bật trên xe bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, kết nối không dây với điện thoại thông minh,... Ngoài ra, xe còn có bộ sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và hệ thống đèn viền nội thất. Ngoài ra, xe còn được nhà sản xuất ưu ái trang bị hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng và đèn pha tự động. Toyota Yaris Cross 2023 có hai phiên bản động cơ. Thứ nhất là máy xăng Dynamic Force có tên mã 2NR-VE với 4 xi-lanh, 1.5L, sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Đi kèm với khối động cơ này là hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó Yaris Cross bản hybrid dùng động cơ xăng 89 mã lực và mô-men xoắn cực đại 121 Nm, kết hợp với mô-tơ điện công suất 79 mã lực và 141 Nm. Phiên bản này sử dụng hộp số e-CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Toyota Yaris Cross 2023 phiên bản hybrid là 30,3 km/lít (khoảng 3,3 lít/100 km). Con số tương ứng của động cơ xăng là 18,5 km/lít (5,4 lít/100 km) nếu đi với hộp số CVT và 16,5 km/lít (6,06 lít/100 km) khi kết hợp cùng hộp số sàn. Video: Toyota Yaris Cross tháng 8 về Việt Nam?