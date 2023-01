Tận thấy Toyota Yaris Cross 2023 từ 2,6 tỷ đồng tại Singapore

Toyota Yaris Cross là mẫu SUV đô thị đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 4/2020. Đến đầu năm 2021, mẫu xe này đã ra mắt thị trường Singapore với 2 phiên bản Active và Excite. Trong triển lãm Ô tô Singapore 2023 hiện đang diễn ra tại đảo quốc sư tử, Toyota Yaris Cross 2023 mới tiếp tục được mang đến trưng bày. So với hồi năm 2021, giá xe Toyota Yaris Cross 2023 hiện đã tăng đáng kể. Cụ thể, bản Active của mẫu xe này có giá lên đến 146.888 SGD (khoảng 2,59 tỷ đồng) trong khi con số tương ứng của bản Excite là 151.888 SGD (2,68 tỷ đồng). Vì bị đánh thuế nặng nên giá xe ở Singapore thường rất cao. Tương tự Corolla Cross, Toyota Yaris Cross cũng là mẫu xe khá "lỡ cỡ" khi nằm giữa phân khúc hạng A và hạng B. Cụ thể, xe có chiều dài 4.180 mm, chiều rộng 1.765 mm, chiều cao 1.590 mm và chiều dài cơ sở 2.560 mm. So với SUV hạng A Toyota Raize, mẫu xe này có chiều dài cơ sở chỉ nhỉnh hơn 35 mm. Tại thị trường Singapore, mẫu xe SUV Toyota Yaris Cross dùng đèn pha Halogen và đèn xi nhan dạng sợi đốt ở bản Active. Trong khi đó, bản Excite được trang bị đèn pha và đèn xi nhan LED. Những trang bị chung của 2 bản này bao gồm đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED kết hợp Halogen, gương chiếu hậu tự động gập và vành hợp kim 16 inch sơn màu bạc. Trong khi đó, nội thất của Toyota Yaris Cross có một số khác biệt ở hai phiên bản. Bản tiêu chuẩn chỉ được trang bị vô lăng bọc Urethane, cần số bọc PVC và ghế bọc nỉ. Chỉ bản Excite mới có vô lăng, cần số và ghế bọc da. Ở bản nào, Toyota Yaris Cross cũng đi kèm khởi động nút bấm, điều hòa tự động, gương chiếu hậu chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm, bảng đồng hồ tích hợp màn hình đa thông tin 4,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay, hệ thống âm thanh 6 loa, màn hình hiển thị thông tin kính lái 10,1 inch và ghế sau gập 40:20:40. Tuy nhiên, vì kích thước nhỏ nên hàng ghế sau của Toyota Yaris Cross khá chật chội. Trang bị an toàn có thể nói là điểm nhấn của Toyota Yaris Cross khi mẫu xe này có gói công nghệ Toyota Safety Sense. Nhờ đó, xe có những tính năng như cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ quay đầu tại giao lộ, hỗ trợ đánh lái khẩn cấp Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường và đèn pha tự động. Ngoài ra, xe còn có 8 túi khí, hỗ trợ phanh khi đỗ xe, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, cảnh báo điểm mù, camera lùi và cảm biến đỗ xe. Ở thị trường Singapore, Toyota Yaris Cross chỉ có 1 loại động cơ là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 91 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 120 Nm tại dải tua máy 3.600 - 4.800 vòng/phút. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 79 mã lực và 141 Nm, hộp số CVT cũng như pin lithium-ion nằm phía sau. Tổng cộng, Toyota Yaris Cross sở hữu công suất 110 mã lực và có thể đạt vận tốc tối đa 170 km/h. Đặc biệt, lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe chỉ dừng ở mức 26,3 km/lít (khoảng 3,8 lít/100 km). Đáng tiếc là ngoài Singapore, Toyota Yaris Cross chưa được phân phối ở những thị trường Đông Nam Á khác. Theo tin đồn, hãng Toyota sẽ tung ra một mẫu xe Yaris Cross dành riêng cho thị trường Đông Nam Á. Tuy nhiên, khác với xe ở Singapore, Toyota Yaris Cross này sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ DNGA-B giống Vios thế hệ mới và Veloz Cross. Video: Toyota Yaris Cross - Nhân tố mới nhưng đáng gờm.

