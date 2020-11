Toyota Vios mới sắp ra mắt Việt Nam nâng cấp những gì?

Theo đó, Toyota Vios 2021 mới đang chuẩn bị được cho ra mắt tại thị trường Malaysia, đây là quốc gia thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á chào đón sự xuất hiện Vios phiên bản nâng cấp ngay sau Philippines. Động thái này ngay lập tức làm dấy lên nghi vấn về việc mẫu xe này có khả năng sẽ được đưa về Việt Nam trong thời gian sắp tới. Trên phiên bản nâng cấp mới, Toyota Vios tại Việt Nam đã được nhà sản xuất thay đổi khá nhiều chi tiết, trong đó đáng chú ý phải kể tới phần thiết kế ngoại thất. Cụ thể, khu vực chứa đựng sự khác biệt đáng nhất nằm ở phần đầu xe với thiết kế bộ lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn, sơn đen, to bản nằm ngay chính giữa đầu xe mang tới cái nhìn mạnh mẽ và kiêu hãnh hơn hẳn so với trước đây. Tiếp tới, cụm đèn chiếu sáng của Vios 2021 cũng được tái thiết kế dày dặn và góc cạnh hơn, đi kèm với phần mũi xe với logo đặt chính tâm nổi bật, cụm đèn sương mù hình chữ L cách điệu ở khu vực cản dưới. Nhìn chung, thiết kế phần đầu của Vios 2021 được cho là bị ảnh hưởng khá nhiều từ "đàn anh" Toyota Camry. Về phần trang bị, Toyota Vios 2021 tại thị trường Philippines được bổ sung thêm trang bị đèn chiếu sáng, đèn định vị và đèn sương mù LED dành cho phiên bản cao cấp nhất,... Các trang bị khác gồm; màn hình giải trí cảm ứng 7 inch có kết nối Bluetooth, cổng USB, AUX, lẫy chuyển số sau vô-lăng, màn hình cho hệ thống điều hoà. Ngoài ra, trang bị an toàn được bổ sung trên phiên bản nâng cấp lần này là hệ thống kiểm soát lực kéo và cảm biến trước/sau. Về truyền động, Toyota Vios 2021 dành cho thị trường Việt Nam dự kiến tiếp tục sử dụng động cơ như bản hiện tại, loại 4 xy-lanh 1.5L với công suất 107 mã lực/140 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với đó là trang bị hộp số tự động CVT hoặc số sàn. Mức giá xe Toyota Vios 2021 tại Việt Nam hiện chưa được công bố cụ thể. Video: Chi tiết Toyota Vios 2021 nâng cấp mới.

