Toyota Vios GR Sport 2021 từ 557 triệu tại Malaysia về Việt Nam

Toyota Vios GR Sport 2021 mới là phiên bản thể thao của mẫu Vios nâng cấp ra mắt vào năm ngoái. Mẫu sedan hạng B Toyota Vios GR Sport cũng vừa cập bến thị trường Malaysia vào tháng 12/2020. Hiện tại, phiên bản này cũng đã xuất hiện tại Việt Nam. Trong khi đó, cũng có nhiều thông tin hé lộ Toyota Vios bản tiêu chuẩn cũng sẽ về Việt Nam trong năm nay. So với phiên bản nâng cấp tiêu chuẩn, mẫu xe sedan Toyota Vios GR Sport có thiết kế hơi khác biệt mạnh mẽ hơn hẳn, đặc biệt là lưới tản nhiệt với hốc chứa đèn sương mù phía trước. Các chi tiết sơn đen bóng cũng làm nổi bật thêm nét cá tính của mẫu xe này. Toyota Vios GR-S thế hệ mới được trang bị bộ phụ kiện thể thao gồm lưới tản nhiệt GR Sport, bộ khí động học, hệ thống treo tinh chỉnh, ghế ngồi bọc da với logo GR-S, mâm hợp kim đa chấu cỡ lớn 17 inch. Các chi tiết đen xuất hiện ở nhiều nơi ở ngoại thất tăng tính thể thao cho xe như lưới tản nhiệt, hốc đèn sương mù, viền cửa sổ, ốp gương chiếu hậu ngoài, mâm xe, cánh lướt gió đuôi. Không gian nội thất xe xuất hiện nhiều logo GR ở các vị trí như thảm trải sàn, đáy vô lăng, tựa đầu ghế ngồi bọc da. Bảng đồng hồ Optitron khác biệt với nhiều chi tiết màu đỏ. Tương tự như các bản Vios thường, Vios GR-S vẫn sử dụng động cơ I4 1.5L cho sức mạnh 105 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm kết hợp cùng dẫn động cầu trước và hộp số CVT. Tuy nhiên, điểm khác biệt là hộp số CVT trên GR-S cung cấp 10 tỷ số ảo ở chế độ thể thao (nhiều hơn 3 so với hộp số tiêu chuẩn của Vios). Tại Việt Nam, Toyota Vios là mẫu xe bán chạy nhất năm 2020 với doanh số hơn 30 nghìn chiếc bán ra vào năm ngoái, vượt tới 10 nghìn xe so với mẫu xe bán chạy thứ 1. Hiện tại, Toyota Vios phân phối ra thị trường 5 phiên bản với giá từ 470-570 triệu đồng. Vào đầu năm 2020, Vios đã có sự thay đổi khi ra mắt thêm 2 phiên bản, nâng cấp từ 3 lên 5 phiên bản để khách hàng lựa chọn. Nếu Toyota Vios GR Sport ra mắt Việt Nam có lẽ sẽ có giá cao hơn phiên bản hiện hành. Để tham khảo thì tại thị trường Malaysia, giá xe Toyota Vios GR Sport là 97.500 RM (khoảng 557 triệu đồng). Vieo: Giới thiệu Toyota Vios GR Sport 2021 hoàn toàn mới.

