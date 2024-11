Lý do khiến nàng giảm hứng thú trong chuyện “yêu“

Tình dục là một hoạt động thường xuyên nhưng khi phụ nữ không cảm thấy an toàn và giảm ham muốn chuyện ấy, nghĩa là họ đang gặp phải một số vấn đề nào đó. Tình trạng này sẽ nảy sinh từ một số nguyên nhân chính dưới đây: Stress, âu lo: Mệt mỏi được ví như lưỡi dao giết chết mọi cảm xúc. Một trong những lí do hàng đầu khiến phụ nữ né tránh bạn đời là do thiếu sợi dây thông tin. Sẽ rất đơn giản khi chỉ cần ngồi bên chồng, nói rằng mình đang mệt, đang bực bội chuyện này chuyện kia… Nếu không thể tự điều chỉnh cảm xúc của mình, hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa và tâm lý để gỡ bỏ và xây mới cuộc sống vợ chồng. Stress cũng là một yếu tố gây ức chế sự điều tiết Estrogen. Ảnh minh họa Khô hạn “vùng kín”: Thiếu chất bôi trơn là thủ phạm chính khiến 70% phụ nữ khó “lên đỉnh”. Nguyên nhân có thể là bước khởi động chưa tốt, có vấn đề về tâm lý hay đơn giản chỉ là “chưa phải lúc”. Điều này khá phổ biến khi “màn dạo đầu” không hoàn hảo. Ngoài ra, khô hạn “vùng kín” cũng thường gặp ở 1 số giai đoạn nhất định trong chu kỳ kinh, sau khi sinh con. Đặc biệt là sau tuổi 30, khi buồng trứng dần thoái hóa thì lượng nội tiết tố nữ estrogen được tiết ra cũng giảm dần theo tuổi tác. Điều này khiến âm đạo không tiết đủ dịch nhờn bôi trơn. Ảnh minh họa Chuyện ấy không hòa hợp: Cảm giác không thỏa mãn trong mối quan hệ giữa hai người sẽ làm cạn kiệt niềm vui thích chuyện phòng the ở nhiều phụ nữ. Bất kỳ mâu thuẫn nào xuất hiện trong đời sống cũng có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của phụ nữ và ham muốn tình dục. Tình trạng này dần dần khiến chị em ngại gần gũi. Khi ngại gần gũi, chị em rất khó để bạn tình tiếp cận về thể xác. Ảnh minh họa Nội tiết tố: Testosterone ảnh hưởng đến ham muốn tình dục ở cả nam và nữ. Nồng độ testosterone đạt đỉnh ở độ tuổi giữa 20 của phụ nữ và sau đó giảm dần, đến khi mãn kinh giảm đột ngột. Ngoài ra, khoái cảm ở phụ nữ cũng do estrogen và progesterone mang lại. Khi hàm lượng các hormone này bị thay đổi, mất cân bằng sẽ dẫn đến giảm ham muốn. Ảnh minh họa Lạm dụng thuốc tránh thai: Khi dùng thuốc tránh thai (chủ yếu là đường uống), gan sẽ sản xuất ra chất SHBG - một chất gắn với hormone sinh dục. Lúc này hàm lượng hormone sinh dục tự do sẽ ít lại, khiến chị em không còn hứng thú. Ngoài ra, phần lớn thuốc thường kết hợp hormone progesterone và estrogen, có tác dụng kháng lại testosterone. Ảnh minh họa Vận động quá sức sẽ làm cho bạn mệt mỏi và mất đi ham muốn, lại không có thời gian chăm sóc bạn đời. Vận động nhiều sẽ tiêu hao nhiều lượng mỡ trong cơ thể. Khi lượng mỡ ngày càng giảm đến mức không còn mỡ thừa thì hormon nữ trong cơ thể sẽ ít và như vậy ham muốn tình dục sẽ nhạt dần. Vì vậy những phụ nữ cật lực vận động để giảm cân thường có trục trặc trong chuyện chăn gối. Ảnh minh họa Ảnh hưởng văn hóa xã hội: Căng thẳng trong công việc, áp lực từ bạn bè hay những ám ảnh về tình dục có thể âm thầm khiến chị em lãnh cảm với "chuyện ấy". Ảnh minh họa Đau khi quan hệ: Trải qua cơn đau khi quan hệ tình dục có thể khiến bạn không còn muốn điều này. Phụ nữ có thể bị đau do nhiễm trùng, co thắt âm đạo... và điều này dễ làm giảm ham muốn quan hệ tình dục. Ảnh minh họa Một số cách dưới đây phụ nữ có thể thực hiện để khắc phục tình trạng ham muốn tình dục thấp, cải thiện đời sống vợ chồng: Kiểm soát căng thẳng, lối sống lành mạnh, khám sức khỏe, ngủ đủ giấc,... Ảnh minh họa Xem video: Hôn nhân không tình yêu là lựa chọn tốt cho giới trẻ hiện nay?

