Toyota Vios bán chạy nhất Việt Nam trong tháng cuối của năm 2023

Toyota Vios đã bứt phá trong tháng cuối năm 2023, khi đạt doanh số 3.022 xe, tăng gần 1.500 xe so với tháng trước và vươn lên dẫn đầu Top 10 ôtô bán chạy nhất tháng. Tuy nhiên, bấy nhiêu là chưa đủ để Toyota Vios trở thành mẫu sedan hạng B bán chạy nhất năm, khi tổng doanh số của mẫu xe này chỉ đạt 13.521 xe, đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng. Tháng 12 vừa qua, Mitsubish Xpander bán được 2.809 xe bán, tăng 1.346 xe so với tháng trước. Kết quả này giúp mẫu MPV tăng 2 bậc lên vị trí thứ 2 trong Top 10 xe bán chạy nhất tháng. Dù vậy, cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay Mitsubishi Xpander trở thành mẫu ôtô bán chạy nhất Việt Nam 2023 với doanh số 19.740 xe bán ra. Hyundai Accent xếp vị trí thứ 3 với 2.752 xe bán ra trong tháng 12, tăng hơn 1.000 xe so với tháng trước. Sức hút từ kiểu dáng, trang bị cũng như giá bán là những yếu tố giúp Accent bán chạy tại Việt Nam. Tổng doanh số năm qua của mẫu xe này đạt 17.452 xe, đứng vị trí thứ 2 trong Top 10 xe bán chạy nhất năm 2023. Kết thúc tháng 12/2023, Mazda CX-5 bán được 2.050 xe ra thị trường, tăng hơn 300 xe so với tháng liền trước và đứng ở vị trí thứ 4 trong Top 10 xe bán chạy nhất tháng. Tính từ đầu năm đến nay, mẫu SUV cỡ C này đã có tổng 16.808 xe bàn giao đến khách hàng Việt. Hyundai Creta tiếp tục giữ vững phong độ tăng trưởng doanh số với 1.953 xe, tăng 735 xe so với tháng 11. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp lượng tiêu thụ mẫu xe này đạt mức trên 1.200 xe. Tổng doanh số của Creta i10 trong năm qua là 10.719 xe. Tháng 12 vừa qua, đã có 1.912 xe Ford Ranger được bán ra thị trường, tăng 449 so với tháng trước. Dù tăng trưởng, nhưng mẫu xe bán tải này vẫn tụt 1 bậc xuống vị trí thứ 6. Doanh số năm vừa qua của mẫu Ranger đạt 16.085 xe, tăng 3,5 so với năm ngoái. Vị trí thứ 7 thuộc về tân binh nhà Toyota, mẫu Yaris Cross với 1.558 xe bán ra trong tháng 12/2023, tăng 466 xe so với tháng trước. Toyota Yaris Cross hoàn toàn mới chính thức ra mắt Việt nam vào tháng 09/2023. Cộng dồn doanh số từ khi ra mắt đến nay đã có 3.065 xe được bán ra thị trường. Honda City bán ra thị trường 1.503 xe trong tháng 12, tăng hơn 600 xe so với tháng trước. Với kết quả này, Honda City đứng ở vị trí thứ 8 sau nhiều tháng vắng bóng. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay của Honda City là 9.894 xe. Trong tháng 12, Ford Everest bán được 1.484 xe và đứng ở vị trí thứ 8 trong Top 10 ôtô bán chạy nhất tháng 12/2023. Tính từ đầu năm đến nay, Everest đã có 9.960 xe bán ra thị trường. Tại Việt Nam, Ford Everest đang được bán với 4 phiên bản, giá từ 1,099 - 1,452 tỷ đồng. Mẫu SUV đô thị của Kia đang tạo được sức hút với khách hàng Việt Nam nhờ kiểu dáng thiết kế bắt mắt, nhiều trang bị tính năng và giá bán khá cạnh tranh. Tháng 12/2023 Kia đã bán ra thị trường 1.354 xe Sonet, tăng 150 xe so với tháng trước. Tính từ đầu năm đến nay, Kia Sonet bán ra thị trường tổng cộng 11.366 xe. Video: Đánh giá nhanh Mitsubishi Xforce vừa ra mắt Việt Nam.

