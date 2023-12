Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu top ôtô bán chạy nhất Việt Nam

Mazda CX-5: 1.727 xe

Dù giảm mạnh gần 500 xe so với tháng trước, nhưng với doanh số 1.727 xe bán ra Mazda CX-5 vẫn là mẫu ôtô bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 11/2023. Đây là tháng thứ tư Mazda CX-5 giữ ngôi vương toàn thị trường. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay, Mazda CX-5 bán được 14.758 xe. Hyundai Accent: 1.686 xe

Tháng 11/2023, Hyundai Accent đạt doanh số là 1.686 xe, tăng 212 xe so với tháng trước đó (1.474 xe). Doanh số trên giúp Accent tăng 1 bậc lên vị trí thứ 2 trong top 10 xe bán chạy nhất tháng. Tính lũy kế từ đầu năm đến nay, đã có 14.700 xe Hyundai Accent được bán ra thị trường, dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B. Toyota Vios: 1.556 xe

Tháng 11 vừa qua, Toyota bán ra được 1.556 xe Vios, tăng 93 xe so với tháng trước. Cộng dồn trong doanh số từ đầu năm đến nay, đã có 10.499 xe Vios được bán ra. Chính sách ưu đãi từ nhà sản xuất cùng với việc được hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ giúp Vios thêm sức hút và nhờ đó tăng doanh số. Mitsubishi Xpander: 1.467 xe

Mitsubishi Xpander trong tháng 11/2023 đạt doanh số 1.467 xe, tăng 190 xe so với tháng trước (1.277 xe). Với kết quả này, giúp cho Xpander vẫn tăng 1 bậc lên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng. Cộng dồn 11 tháng qua, doanh số Mitsubishi Xpander đạt 16.931 xe, không chỉ cao nhất phân khúc MPV mà còn dẫn đầu toàn thị trường. Ford Ranger: 1.463 xe

Dù giảm 12 xe so với tháng trước, nhưng Ford Ranger vẫn thuộc nhóm ôtô hút khách nhất Việt Nam với 1.463 xe bán ra trong tháng 11/2023. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2023, Ford Ranger bán ra 14.173 xe, doanh đứng thứ 4 toàn thị trường. Kia Sonet: 1.294 xe

Mẫu xe của Kia tiếp tục duy trì doanh số cao trong tháng 11 với 1.294 xe bán ra thị trường, tăng 169 xe so với tháng trước đó (1.125 xe). Tổng doanh số từ đầu năm đến nay, Kia Sonet bán được 10.012 xe, đứng thứ 7 toàn thị trường. Hyundai Creta: 1.218 xe

Dù giảm nhẹ 17 xe so với tháng trước, nhưng với 1.218 xe bán ra trong tháng 11, Hyundai Creta là một trong 10 mẫu xe bán chạy nhất. Trong 11 tháng qua, Hyundai Creta bán ra 8.766 xe, doanh số xếp thứ 8 toàn thị trường. Hyundai Creta phân phối tại Việt Nam hiện được lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu từ Indonesia. Hyundai Tucson: 1.177 xe

Hyundai Tuccson bán được 1.177 xe trong tháng 11, giảm 72 xe so với tháng trước. Kết quả này, khiến Tucson tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2023, Hyundai bán được 5.017 xe Tucson ra thị trường. Toyota Veloz Cross: 1.116 xe

Doanh số bán Toyota Veloz Cross trong tháng 11/2023 đạt 1.116 xe, tăng 726 xe so với tháng trước đó. Điều này đã giúp mẫu MPV của Toyota trở lại Top 10 xe ô tô bán chạy nhất tháng. Trong tháng 12, Toyota Veloz Cross đang nhận được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ và 1 gói bảo hiểm thân vỏ chính hãng Toyota – gói vàng. Toyota Yaris Cross: 1.092 xe

Toyota Yaris Cross có lẽ là cái tên gây bất ngờ nhất trong top xe bán chạy với doanh số tháng 11 đạt 1.092 xe. Những tháng trước doanh số của mẫu xe này khá thấp và doanh số cộng dồn kể từ khi ra mắt tới nay mới đạt 1.507 xe. Video: Đánh giá Mazda CX-5 2023 giá mềm tại Việt Nam.

