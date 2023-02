Toyota Vios 2023 tại Việt Nam lộ diện đi đăng kiểm, xấu nhất phân khúc

Cách đây 1 tháng, hình ảnh về một chiếc xe Toyota Vios 2023 mới có thiết kế khá lạ lẫm xuất hiện trên 1 con đường ở Hà Nội đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng Lý do là so với Toyota Vios thế hệ mới đã trình làng ở các thị trường Đông Nam Á như Lào, Thái Lan hay Indonesia, ngoại thất chiếc xe này khác biệt khá nhiều, làm không ít người cho rằng đây là 1 chiếc Toyota Vios 2023 dành riêng cho khách Việt. Đến nay, trên mạng xã hội lại xuất hiện hình ảnh của chiếc xe Toyota Vios 2023 tại Việt Nam nhưng địa điểm là 1 trạm đăng kiểm khí thải ở Hà Nội, nơi các mẫu xe mới nhập về nước hoặc chuẩn bị bán ra thị trường đều phải đến đây để làm các cuộc thử nghiệm chi tiết. So với chiếc xe Toyota Vios 2023 lần đầu tiên lộ ảnh tại Việt Nam, mẫu xe này chỉ khác biệt ở màu sơn, còn thiết kế đầu xe y hệt, chính điều này càng làm cũng cố thêm việc Toyota Vios 2023 sẽ sắp ra mắt tại Việt Nam là 1 thiết kế hoàn toàn khác so với các thị trường còn lại. Thậm chí, nhiều người còn đặt ra câu hỏi liệu chiếc xe Toyota Vios bị bắt gặp gần đây có phải là 1 phiên bản đặc biệt của Vios 2023 dành riêng cho khách hàng Việt, chứ không phải thế hệ mới nhất đã được vén màn tại các thị trường Asean. Nhìn vào hình ảnh xe Toyota Vios 2023 bị bắt gặp tại Hà Nội có thể thấy phần mặt ca lăng trước của xe được kéo dài ra 2 bên đầu xe và sơn màu đen, đèn pha LED cũng là loại khác so với Toyota Vios thế hệ mới đã được trình làng, tiếp đến là logo của xe được đặt giữa 2 hốc gió ngang, không kéo dài ra đầu xe và trang trí thêm thanh nẹp crôm.Toyota Vios 2023 giá rẻ lộ ảnh xuất hiện tại Việt Nam chưa rõ nội thất ra sao cũng như dùng hệ truyền động nào, nhưng nhiều khả năng là dưới nắp capô của xe vẫn được lắp loại máy xăng 1.5L có công suất tối đa 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 140 Nm. Video: Soi chi tiết 4 phiên bản Toyota Vios 2023 mới.

