Toyota Venza 2022 mới chính thức ra mắt, "đe dọa" Hyundai SantaFe

Tại triển lãm Ô tô Quảng Châu 2021 hiện đang diễn ra tại Trung Quốc, hãng Toyota đã chính thức ra mắt thế hệ mới của dòng SUV cỡ trung Venza. Toyota Venza 2022 mới chính là phiên bản đổi tên và thiết kế của Harrier thế hệ mới đã ra mắt thị trường Nhật Bản vào hồi tháng 4 năm ngoái. Tại Trung Quốc, Toyota Venza thế hệ mới sẽ do liên doanh GAC-Toyota sản xuất. Ngoài ra, Harrier thế hệ mới giống xe ở Nhật Bản cũng được sản xuất tại Trung Quốc nhưng do liên doanh FAW-Toyota chế tạo và phân phối. So với Toyota Harrier thế hệ mới ở thị trường Nhật Bản, Venza dành cho Trung Quốc có thiết kế khác biệt đáng kể. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế đầu xe với cụm đèn pha LED thanh mảnh và vuốt dài về phía sau. Ở Toyota Venza 2022 dành cho Trung Quốc, đèn pha không nối với nhau bằng nẹp mạ crôm như xe ở thị trường khác. Ngoài ra, xe còn không có lưới tản nhiệt nằm giữa 2 đèn pha như Toyota Harrier ở Nhật Bản. Bên dưới là lưới tản nhiệt khá rộng, đi kèm mắt lưới hình mắt cáo và 2 hốc đèn sương mù màu đen nằm dọc. Lưới tản nhiệt được tách biệt với hốc gió trung tâm bằng nẹp mạ crôm kéo dài đến tận chắn bùn trước. Nhìn chung, thiết kế đầu xe của Toyota Venza 2022 trông thể thao hơn và gợi liên tưởng đến mẫu xe thể thao GR Supra thế hệ mới. Ở bên sườn, mẫu SUV cỡ trung này cũng được trang bị nẹp mạ crôm bên dưới cửa. Thêm vào đó là đường dập gân kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu phía sau. Tùy vào phiên bản, xe sẽ dùng bộ vành la-zăng có đường kính 18 inch hoặc 19 inch. Tương tự đầu xe, thiết kế đuôi xe của Toyota Venza 2022 ở Trung Quốc cũng có một số nét riêng như cản sau. Trên cản sau có thêm nẹp mạ crôm kéo dài sang hai bên chắn bùn, tạo sự tương đồng với thiết kế cản trước. Tại thị trường Trung Quốc, Toyota Venza 2022 được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12,3 inch. Thêm vào đó là tính năng nhận diện khuôn mặt, ra lệnh bằng giọng nói và hệ thống âm thanh JBL. Bước vào bên trong Toyota Venza 2022 dành cho Trung Quốc, chúng ta sẽ bắt gặp không gian nội thất bọc da 1 màu hoặc phối 2 màu. Ngoài ra, nội thất còn có một số chi tiết ốp gỗ, tạo cảm giác sang trọng cho mẫu SUV cỡ trung này. Khi mua Toyota Venza 2022, khách hàng Trung Quốc có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 171 mã lực và mô-men xoắn cực đại 207 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh. Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tổng cộng 178 mã lực. Hệ truyền động này dùng hộp số E-CVT. Hiện giá xe Toyota Venza 2022 tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa được hé lộ. Video: Giới thiệu Toyota Venza 2022 hoàn toàn mới.

