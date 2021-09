Toyota Venza 2022 lộ thiết kế, từ 774 triệu đồng tại Trung Quốc?

Toyota Venza thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Nhật Bản vào hồi tháng 4 năm ngoái dưới cái tên Harrier. Đến tháng 5/2020, mẫu crossover cỡ trung này tiếp tục ra mắt thị trường Mỹ sau 5 năm vắng bóng. Mãi tới nay, Toyota Venza 2022 mới rục rịch ra mắt thị trường ôtô lớn nhất thế giới là Trung Quốc. Những hình ảnh rò rỉ của mẫu xe này trước ngày ra mắt đã nhanh chóng bị lan truyền trên mạng. Được biết, mẫu xe Toyota Venza 2022 mới dành cho thị trường Trung Quốc sẽ do liên doanh GAC-Toyota sản xuất. Trong khi đó, liên doanh FAW-Toyota cũng sẽ sản xuất phiên bản khác của Venza với tên gọi Harrier để bán song song tại thị trường tỷ dân này. Về kích thước, Toyota Venza 2022 tại Trung Quốc sở hữu chiều dài 4.780 mm, chiều rộng 1.855 mm, chiều cao 1.660 mm và chiều dài cơ sở 2.690 mm. So với xe ở Mỹ, mẫu crossover cỡ trung này có chiều dài tăng 40 mm. Qua những hình ảnh rò rỉ, có thể thấy Toyota Venza 2022 dành cho thị trường Trung Quốc có thiết kế thay đổi nhẹ so với xe ở Nhật Bản và Mỹ. Điều này được thể hiện khá rõ qua thiết kế đầu xe với cụm đèn pha có thiết kế thanh mảnh và vuốt dài về phía sau. Cụm đèn pha của Toyota Venza 2022 cũng không được nối với nhau bằng nẹp mạ crôm ở giữa như xe dành cho thị trường Mỹ. Ngay cả lưới tản nhiệt nằm giữa 2 đèn pha cũng đã biến mất trên Toyota Venza 2022 ở thị trường Trung Quốc. Nhìn chung, thiết kế ngoại thất của Toyota Venza ở Trung Quốc khiến nhiều người liên tưởng đến xe sang Lexus. Đáng tiếc là hiện chưa có hình ảnh của không gian nội thất bên trong mẫu crossover cỡ trung này. Chỉ biết rằng, xe sẽ được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh Star Gazing Panoramic Roof. Điểm nhấn của cửa sổ trời này là có thể thay đổi từ trạng thái mờ đục sang trong suốt khi người dùng bấm nút. Tại thị trường Trung Quốc, Toyota Venza 2022 sẽ có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 171 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 207 Nm và kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm 2 mô-tơ điện và máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, tạo ra công suất tổng cộng 219 mã lực. Ngoài ra, Toyota Venza Hybrid 2022 còn dùng hộp số e-CVT và hệ dẫn động 4 bánh E-Four. Hiện giá xe Toyota Venza 2022 ở Trung Quốc vẫn chưa được hé lộ nhưng dự kiến sẽ dao động trong khoảng từ 220.000 - 300.000 Nhân dân tệ (tương đương 774 triệu đến 1,05 tỷ đồng). Xe sẽ chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô Quảng Châu 2021 diễn ra vào cuối năm nay. Video: Xem trước thiết kế Toyota Venza 2022 tại châu Âu.

Toyota Venza thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Nhật Bản vào hồi tháng 4 năm ngoái dưới cái tên Harrier. Đến tháng 5/2020, mẫu crossover cỡ trung này tiếp tục ra mắt thị trường Mỹ sau 5 năm vắng bóng. Mãi tới nay, Toyota Venza 2022 mới rục rịch ra mắt thị trường ôtô lớn nhất thế giới là Trung Quốc. Những hình ảnh rò rỉ của mẫu xe này trước ngày ra mắt đã nhanh chóng bị lan truyền trên mạng. Được biết, mẫu xe Toyota Venza 2022 mới dành cho thị trường Trung Quốc sẽ do liên doanh GAC-Toyota sản xuất. Trong khi đó, liên doanh FAW-Toyota cũng sẽ sản xuất phiên bản khác của Venza với tên gọi Harrier để bán song song tại thị trường tỷ dân này. Về kích thước, Toyota Venza 2022 tại Trung Quốc sở hữu chiều dài 4.780 mm, chiều rộng 1.855 mm, chiều cao 1.660 mm và chiều dài cơ sở 2.690 mm. So với xe ở Mỹ, mẫu crossover cỡ trung này có chiều dài tăng 40 mm. Qua những hình ảnh rò rỉ, có thể thấy Toyota Venza 2022 dành cho thị trường Trung Quốc có thiết kế thay đổi nhẹ so với xe ở Nhật Bản và Mỹ. Điều này được thể hiện khá rõ qua thiết kế đầu xe với cụm đèn pha có thiết kế thanh mảnh và vuốt dài về phía sau. Cụm đèn pha của Toyota Venza 2022 cũng không được nối với nhau bằng nẹp mạ crôm ở giữa như xe dành cho thị trường Mỹ. Ngay cả lưới tản nhiệt nằm giữa 2 đèn pha cũng đã biến mất trên Toyota Venza 2022 ở thị trường Trung Quốc. Nhìn chung, thiết kế ngoại thất của Toyota Venza ở Trung Quốc khiến nhiều người liên tưởng đến xe sang Lexus. Đáng tiếc là hiện chưa có hình ảnh của không gian nội thất bên trong mẫu crossover cỡ trung này. Chỉ biết rằng, xe sẽ được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh Star Gazing Panoramic Roof. Điểm nhấn của cửa sổ trời này là có thể thay đổi từ trạng thái mờ đục sang trong suốt khi người dùng bấm nút. Tại thị trường Trung Quốc, Toyota Venza 2022 sẽ có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 171 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 207 Nm và kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm 2 mô-tơ điện và máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, tạo ra công suất tổng cộng 219 mã lực. Ngoài ra, Toyota Venza Hybrid 2022 còn dùng hộp số e-CVT và hệ dẫn động 4 bánh E-Four. Hiện giá xe Toyota Venza 2022 ở Trung Quốc vẫn chưa được hé lộ nhưng dự kiến sẽ dao động trong khoảng từ 220.000 - 300.000 Nhân dân tệ (tương đương 774 triệu đến 1,05 tỷ đồng). Xe sẽ chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô Quảng Châu 2021 diễn ra vào cuối năm nay. Video: Xem trước thiết kế Toyota Venza 2022 tại châu Âu.