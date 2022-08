Toyota Venza 2022, mẫu xe "nức tiếng" một thời tại Việt Nam

Năm 2015, hãng xe Nhật Bản bất ngờ khai tử Toyota Venza khiến nhiều khách hàng nuối tiếc. Tuy nhiên, sau 5 năm vắng bóng, hãng xe Nhật Bản bất ngờ cho mẫu xe này tái xuất trở lại với diện mạo và động cơ mới. Và mới đây, Toyota Venza 2022 mới cũng tiếp tục ra mắt. Toyota Venza thế hệ mới ở một số thị trường được nhắc đến với cái tên quen thuộc Harrier. Mẫu xe này được định vị nằm giữa hai dòng xe RAV4 và Highlander. Xe sử dụng hệ thống khung gầm TNGA-K giúp xe nhẹ và di chuyển linh hoạt hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt 2 tầng tạo ra sự đối lập. Phần trên có nhiều nan dọc trong khi bên dưới theo dạng sọc ngang giúp đầu xe trông rộng và bề thế hơn. Hệ thống đèn của Toyota Venza được tạo hình góc cạnh với 2 dây LED bao bọc đèn pha Projector phía trong có khả năng thích ứng tự động. Sâu xuống phía dưới là hốc gió cỡ lớn. Ở phía sau, Toyota Venza 2022 được tạo hình khá “bầu bĩnh”, to dần từ trên xuống. Điểm nhấn đáng chú ý tại vị trí này là cụm đèn hậu LED nối liền, kéo dài, ôm lấy logo Toyota màu xanh. Bước vào trong cabin, nội thất của Toyota Venza 2022 được bọc da tạo cảm giác sang trọng. Trên bản XLE 2022 cao cấp, xe được trang bị ghế ngồi tích hợp tính năng sưởi và làm mát. Vô-lăng thiết kế ba chấu tích hợp nhiều nút bấm, màn hình hắt kính lái HUD 10 inch, màn hình thông tin giải trí 8 inch (12,3 inch options) hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto và Amazon Alexa. Về an toàn, Toyota Venza 2022 được trang bị gói an toàn “Toyota Safety Sense 2.0” bao gồm loạt trang bị như hệ thống cảnh báo va chạm trước, tính năng phát hiện người đi bộ và người đi xe đạp phía trước. Venza 2022 có tổng công suất xăng và điện kết hợp khoảng 219 mã lực. Mặc dù sở hữu diện mạo đẹp mắt, hấp dẫn cùng nhiều trang bị tiện nghi ấn tượng, nhưng đáng tiếc Toyota Venza 2022 chưa được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam. Mức giá xe Toyota Venza 2022 tại Mỹ hiện từ khoảng 32,470 USD. Video: Chi tiết Toyota Venza Hybrid 2022 mới.

Năm 2015, hãng xe Nhật Bản bất ngờ khai tử Toyota Venza khiến nhiều khách hàng nuối tiếc. Tuy nhiên, sau 5 năm vắng bóng, hãng xe Nhật Bản bất ngờ cho mẫu xe này tái xuất trở lại với diện mạo và động cơ mới. Và mới đây, Toyota Venza 2022 mới cũng tiếp tục ra mắt. Toyota Venza thế hệ mới ở một số thị trường được nhắc đến với cái tên quen thuộc Harrier. Mẫu xe này được định vị nằm giữa hai dòng xe RAV4 và Highlander. Xe sử dụng hệ thống khung gầm TNGA-K giúp xe nhẹ và di chuyển linh hoạt hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt 2 tầng tạo ra sự đối lập. Phần trên có nhiều nan dọc trong khi bên dưới theo dạng sọc ngang giúp đầu xe trông rộng và bề thế hơn. Hệ thống đèn của Toyota Venza được tạo hình góc cạnh với 2 dây LED bao bọc đèn pha Projector phía trong có khả năng thích ứng tự động. Sâu xuống phía dưới là hốc gió cỡ lớn. Ở phía sau, Toyota Venza 2022 được tạo hình khá “bầu bĩnh”, to dần từ trên xuống. Điểm nhấn đáng chú ý tại vị trí này là cụm đèn hậu LED nối liền, kéo dài, ôm lấy logo Toyota màu xanh. Bước vào trong cabin, nội thất của Toyota Venza 2022 được bọc da tạo cảm giác sang trọng. Trên bản XLE 2022 cao cấp, xe được trang bị ghế ngồi tích hợp tính năng sưởi và làm mát. Vô-lăng thiết kế ba chấu tích hợp nhiều nút bấm, màn hình hắt kính lái HUD 10 inch, màn hình thông tin giải trí 8 inch (12,3 inch options) hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto và Amazon Alexa. Về an toàn, Toyota Venza 2022 được trang bị gói an toàn “Toyota Safety Sense 2.0” bao gồm loạt trang bị như hệ thống cảnh báo va chạm trước, tính năng phát hiện người đi bộ và người đi xe đạp phía trước. Venza 2022 có tổng công suất xăng và điện kết hợp khoảng 219 mã lực. Mặc dù sở hữu diện mạo đẹp mắt, hấp dẫn cùng nhiều trang bị tiện nghi ấn tượng, nhưng đáng tiếc Toyota Venza 2022 chưa được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam. Mức giá xe Toyota Venza 2022 tại Mỹ hiện từ khoảng 32,470 USD. Video: Chi tiết Toyota Venza Hybrid 2022 mới.