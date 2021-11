Toyota Veloz 2022, "người kế nhiệm" Innova hoặc Rush tại Việt Nam?

Toyota Veloz 2022 mới đã chính thức được trình làng tại thị trường Indonesia cùng với "người anh em" Avanza. Về tổng thể, Toyota Veloz và Avanza khá tương đồng về mặt thiết kế, nhưng mỗi mẫu xe sẽ hướng đến những khách hàng riêng và từ đó cũng có những điểm nhấn khác biệt. Nếu như Avanza là chiếc xe được sản xuất bởi Daihatsu, thương hiệu đã được Toyota mua lại thì Veloz là sản phẩm chính hiệu do chính họ sản xuất mặc dù 2 mẫu xe này cùng chung nền tảng khung gầm. Xe sở hữu kích thước tổng thể gồm chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.475 x 1.750 x 1.700 (mm), chiều dài cơ sở 2.750 mm, khoảng sáng gầm 205 mm. Ở ngoại thất, Toyota Veloz 7 chỗ ngồi sở hữu lưới tản nhiệt dạng vảy cá sơn đen bóng gia tăng cảm giác thể thao khác với những thanh ngang của Avanza. Hệ thống chiếu sáng trên Toyota Veloz cũng được sử dụng LED toàn phần, đèn pha là những khoang bóng nhỏ kết hợp đèn định vị nằm ngang. Trong khi đó, hốc gió chứa đèn sương mù được tạo hình góc cạnh giúp gia tăng vẻ hiện đại cho phần đầu của Veloz. Nhìn ngang phần thân, một dải crom chạy xuyên suốt từ đèn pha đến đèn hậu cùng những đường gân cơ bắp xuất hiện ở đây giúp Veloz trở nên hấp dẫn hơn. Xe dùng bộ mâm 17 inch, gương chiếu hậu thiết kế rời trụ A để gia tăng tầm nhìn cho tài xế. Điểm khác biệt với Avanza trên Veloz là cụm đèn hậu có thiết kế kiểu mới chạy ngang khoang hành lý. Thuộc phân khúc xe đa dụng giá rẻ, nhưng khoang nội thất Toyota Veloz 2022 thực sự khiến người dùng bất ngờ với sự thay đổi đáng kinh ngạc so với Avanza trước đây. Không khó để nhận ra, Toyota Veloz sở hữu phong cách khá giống với mẫu SUV đô thị Raize mới mở bán ở Việt Nam. Nổi bật nhất là hệ thống màn hình giải trí 9 inch kết nối điện thoại qua Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập, phanh tay điện tử, cần số kiểu mới... Chưa dừng lại ở đó, Toyota Veloz còn vô-lăng bọc da tích hợp đa chức năng, đồng hồ phía sau dạng kỹ thuật số hiển thị tương tự Raize và thay đổi nhiều chế độ khác nhau. Nếu Avanza sử dụng hệ thống ghế ngồi nỉ thì Veloze đã được nâng cấp ghế da 2 tông màu. Điểm hấp dẫn của Veloz còn đến từ cơ cấu gập ghế đa dạng hơn. Ở mọi vị trí, Veloz đều có thể gập lại để linh hoạt hơn trong cách bố trí không gian sử dụng cũng như chứa đồ. Hơn nữa, hàng ghế sau còn được bổ sung thêm màn hình giải trí hiện đại. Toyota Veloz hoàn toàn mới được trang bị gói an toàn cao cấp Toyota Safety Sense với các công nghệ cao cấp như: Hệ thống phòng chống va chạm, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, chống tăng tốc ngoài ý muốn... Tất cả phiên bản của Toyota Veloz 2022 tại thị trường Indonesia đều được trang bị phanh tay điện tử có tính năng giữ phanh tự động Auto Hold và đế sạc điện thoại không dây chuẩn Qi. Đây là những "option" mà thậm chí đến mẫu xe đắt tiền hơn là Corolla Cross cũng chưa có. Không giống Avanza, Toyota Veloz 2022 chỉ có 1 loại động cơ là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 106 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 137 Nm tại tua máy 4.200 vòng/phút. Động cơ này có thể đi với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT mới. Mức giá xe Toyota Veloz 2022 chưa công bố, tuy nhiên nó có thể về Việt Nam ngay trong quý I/2022 để thay thế Avanza trong nhiệm vụ cạnh tranh với Suzuki XL7, Ertiga và đặc biệt là "ông vua" Mitsubishi Xpander. Hiện tại, thế hệ thứ 2 của Toyota Avanza bản nâng cấp vẫn được nhập khẩu từ Indonesia và phân phối với 2 phiên bản là 1.3MT giá 544 triệu đồng và 1.5AT là 612 triệu đồng. Video: Toyota Veloz 2022 nhiều công nghệ sắp về Việt Nam.

Toyota Veloz 2022 mới đã chính thức được trình làng tại thị trường Indonesia cùng với "người anh em" Avanza. Về tổng thể, Toyota Veloz và Avanza khá tương đồng về mặt thiết kế, nhưng mỗi mẫu xe sẽ hướng đến những khách hàng riêng và từ đó cũng có những điểm nhấn khác biệt. Nếu như Avanza là chiếc xe được sản xuất bởi Daihatsu, thương hiệu đã được Toyota mua lại thì Veloz là sản phẩm chính hiệu do chính họ sản xuất mặc dù 2 mẫu xe này cùng chung nền tảng khung gầm. Xe sở hữu kích thước tổng thể gồm chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.475 x 1.750 x 1.700 (mm), chiều dài cơ sở 2.750 mm, khoảng sáng gầm 205 mm. Ở ngoại thất, Toyota Veloz 7 chỗ ngồi sở hữu lưới tản nhiệt dạng vảy cá sơn đen bóng gia tăng cảm giác thể thao khác với những thanh ngang của Avanza. Hệ thống chiếu sáng trên Toyota Veloz cũng được sử dụng LED toàn phần, đèn pha là những khoang bóng nhỏ kết hợp đèn định vị nằm ngang. Trong khi đó, hốc gió chứa đèn sương mù được tạo hình góc cạnh giúp gia tăng vẻ hiện đại cho phần đầu của Veloz. Nhìn ngang phần thân, một dải crom chạy xuyên suốt từ đèn pha đến đèn hậu cùng những đường gân cơ bắp xuất hiện ở đây giúp Veloz trở nên hấp dẫn hơn. Xe dùng bộ mâm 17 inch, gương chiếu hậu thiết kế rời trụ A để gia tăng tầm nhìn cho tài xế. Điểm khác biệt với Avanza trên Veloz là cụm đèn hậu có thiết kế kiểu mới chạy ngang khoang hành lý. Thuộc phân khúc xe đa dụng giá rẻ, nhưng khoang nội thất Toyota Veloz 2022 thực sự khiến người dùng bất ngờ với sự thay đổi đáng kinh ngạc so với Avanza trước đây. Không khó để nhận ra, Toyota Veloz sở hữu phong cách khá giống với mẫu SUV đô thị Raize mới mở bán ở Việt Nam. Nổi bật nhất là hệ thống màn hình giải trí 9 inch kết nối điện thoại qua Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập, phanh tay điện tử, cần số kiểu mới... Chưa dừng lại ở đó, Toyota Veloz còn vô-lăng bọc da tích hợp đa chức năng, đồng hồ phía sau dạng kỹ thuật số hiển thị tương tự Raize và thay đổi nhiều chế độ khác nhau. Nếu Avanza sử dụng hệ thống ghế ngồi nỉ thì Veloze đã được nâng cấp ghế da 2 tông màu. Điểm hấp dẫn của Veloz còn đến từ cơ cấu gập ghế đa dạng hơn. Ở mọi vị trí, Veloz đều có thể gập lại để linh hoạt hơn trong cách bố trí không gian sử dụng cũng như chứa đồ. Hơn nữa, hàng ghế sau còn được bổ sung thêm màn hình giải trí hiện đại. Toyota Veloz hoàn toàn mới được trang bị gói an toàn cao cấp Toyota Safety Sense với các công nghệ cao cấp như: Hệ thống phòng chống va chạm, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, chống tăng tốc ngoài ý muốn... Tất cả phiên bản của Toyota Veloz 2022 tại thị trường Indonesia đều được trang bị phanh tay điện tử có tính năng giữ phanh tự động Auto Hold và đế sạc điện thoại không dây chuẩn Qi. Đây là những "option" mà thậm chí đến mẫu xe đắt tiền hơn là Corolla Cross cũng chưa có. Không giống Avanza, Toyota Veloz 2022 chỉ có 1 loại động cơ là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 106 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 137 Nm tại tua máy 4.200 vòng/phút. Động cơ này có thể đi với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT mới. Mức giá xe Toyota Veloz 2022 chưa công bố, tuy nhiên nó có thể về Việt Nam ngay trong quý I/2022 để thay thế Avanza trong nhiệm vụ cạnh tranh với Suzuki XL7, Ertiga và đặc biệt là "ông vua" Mitsubishi Xpander. Hiện tại, thế hệ thứ 2 của Toyota Avanza bản nâng cấp vẫn được nhập khẩu từ Indonesia và phân phối với 2 phiên bản là 1.3MT giá 544 triệu đồng và 1.5AT là 612 triệu đồng. Video: Toyota Veloz 2022 nhiều công nghệ sắp về Việt Nam.