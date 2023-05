Toyota Tacoma 2024 “sang, xịn, mịn” hơn của Hilux chính thức trình làng

Tacoma đã bước sang trang mới khi hãng Toyota vén màn bản 2024 của mẫu xe này. Tacoma có thể nói là phiên bản "sang, xịn, mịn" hơn của Toyota Hilux và chỉ dành cho thị trường Bắc Mỹ. Đúng như dự đoán, Toyota Tacoma 2024 mới trông như phiên bản thu nhỏ của mẫu xe bán tải cỡ lớn Tundra thế hệ mới hiện đang bán ở thị trường Mỹ. Mẫu xe này được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ xe bán tải toàn cầu TNGA-F của hãng Toyota, tương tự những người anh em như Tacoma và Sequoia. Cũng như 2 người anh em kể trên, Tacoma thế hệ mới cũng được phát triển tại Trung tâm Thiết kế CALTY ở Bắc Mỹ của hãng Toyota. Được thiết kế theo định hướng vừa rắn rỏi, vừa thể thao mà không kém phần thân thiện với các gia đình, bán tải Toyota Tacoma 2024 sở hữu thân xe hẹp và lưới tản nhiệt trên rộng, gợi liên tưởng đến Toyota Hilux thế hệ đầu tiên. Trong khi đó, những chi tiết như tấm ốp gầm dưới cản trước mang đến sự rắn rỏi cho mẫu xe bán tải này. Ngoài ra, Toyota Tacoma 2024 còn được trang bị cụm đèn pha nằm cao, ngay phía trên khe gió, dải đèn LED định vị ban ngày, lưới tản nhiệt hình lục giác, đèn sương mù tích hợp vào tấm ốp gầm và cánh gió tích hợp trên cả mui xe lẫn cửa thùng hàng. Trên chắn bùn trước còn có thêm hai khe gió nhỏ, có tác dụng làm mát phanh và tăng hiệu quả khí động lực học chứ không chỉ để trang trí. Trên nóc của Toyota Tacoma 2024 còn có sẵn lỗ để khách hàng lắp giá chở hàng. Học theo đối thủ Ford Ranger thế hệ mới, mẫu xe bán tải cũng có bệ bước chân ở hai bên thùng hàng. Tại thị trường Mỹ, Toyota Tacoma 2024 có tổng cộng 8 phiên bản, bao gồm SR, SR5, TRD PreRunner, TRD Sport, TRD Off Road, Limited, TRD Pro và Trailhunter. Trong đó, bản tiêu chuẩn SR sẽ được trang bị hệ thống đèn LED từ trước ra sau và vành thép 17 inch. Bản SR5 cao cấp hơn sẽ được bổ sung vành hợp kim trong khi bản TRD PreRunner sở hữu hệ thống nâng gầm trước và lốp chạy mọi địa hình. Tiếp đến là bản TRD Sport với khe gió trên nắp ca-pô và vành 18 inch sơn màu đen. Riêng bản TRD Off-Road có thể đi kèm lốp 33 inch nổi bật. Bên cạnh đó là bản Limited với những chi tiết mạ crôm, bệ bước chân chỉnh điện và đèn pha riêng. Cũng như ngoại thất, nội thất của Toyota Tacoma 2024 lấy cảm hứng thiết kế từ đàn anh Tundra thế hệ mới. Bước vào bên trong mẫu xe bán tải hạng trung này, khách hàng sẽ bắt gặp không gian nội thất hoàn toàn mới với vô lăng khỏe khoắn, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch tiêu chuẩn hoặc 12,3 inch ở bản cao cấp. Đặt nổi trên mặt táp-lô là màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hoặc 14 inch, phục vụ hệ thống Toyota Audio Multimedia, tùy phiên bản. Màn hình này hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây - một nâng cấp quan trọng so với thế hệ cũ. Tiếp đến là sạc điện thoại không dây, cổng USB Type C, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh, ngăn chứa đồ bên dưới ghế sau và ngăn chứa đồ ẩn trên mặt táp-lô bên phía người lái. Ở bản Limited, mẫu xe bán tải này sẽ đi kèm màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, ghế trước thông gió, gương chiếu hậu nội thất dạng kỹ thuật số, cửa sổ trời và hệ thống âm thanh JBL 10 loa kết nối Bluetooth. Trong đó, loa nằm trên mặt táp-lô có thể tháo ra, sử dụng trong 6 tiếng đồng hồ ở chế độ Bluetooth và hoạt động dưới nước ở độ sâu 914 mm. Chưa hết, Toyota Tacoma 2024 còn có công nghệ khóa kỹ thuật số Digital Key, cho phép người lái dùng điện thoại để mở cửa, mở cửa thùng hàng và khởi động máy. Người lái cũng có thể chia sẻ Digital Key với người khác thay vì đưa cho họ chìa khóa thông thường. Bên cạnh đó là khóa dạng thẻ từ Smart Card key với kích thước như thẻ tín dụng, giúp người lái mang đi dễ dàng và tiện lợi hơn. Không có gì bất ngờ khi mẫu xe bán tải này được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense 3.0 tiêu chuẩn. Gói này bao gồm những tính năng như cảnh báo tiền va chạm có thể phát hiện người đi bộ, cảnh báo lệch làn đường kiêm hỗ trợ đánh lái, hệ thống kiểm soát hành trình ở mọi dải tốc độ, hỗ trợ bám làn đường, nhận biết biển báo giao thông, đèn pha tự động và hỗ trợ lái chủ động. Trong số những tính năng trên, hỗ trợ lái chủ động là công nghệ mới. Trong điều kiện vận hành phù hợp, hệ thống này sẽ dùng camera và radar của xe để từ từ phanh ở khúc cua hoặc đánh lái hỗ trợ những tính năng khác như giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước. Công nghệ này không phải là công nghệ thay thế hệ thống cảnh báo tiền va chạm vì hoạt động trong hoàn cảnh khác biệt. Tại thị trường Mỹ, Toyota Tacoma 2024 có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng i-Force 4 xi-lanh, dung tích 2.4L, sản sinh công suất tối đa 228 mã lực và mô-men xoắn cực đại 330 Nm ở bản SR tiêu chuẩn. Trong khi đó, ở những phiên bản khác, xe có công suất tối đa 278 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm nếu đi kèm với hộp số tự động 8 cấp điều khiển điện tử ECT-i mới. Con số tương ứng khi động cơ đi với hộp số sàn 6 cấp thông minh iMT2 với công nghệ ngăn chết máy. Theo hãng Toyota, hệ dẫn động giúp xe có khả năng kéo lên đến 2.722 kg. Con số tương ứng của động cơ i-Force là 2.948 kg nếu đi với hộp số tự động 8 cấp. Những con số này khá thấp so với đối thủ như Ford Ranger (3.402 kg), Chevrolet Colorado (3.493 kg) và Nissan Frontier (3.048 kg). Hiện xe Toyota Tacoma 2024 vẫn chưa được công bố. Video: Giới thiệu mẫu xe bán tải Toyota Tacoma 2024 mới.

Tacoma đã bước sang trang mới khi hãng Toyota vén màn bản 2024 của mẫu xe này. Tacoma có thể nói là phiên bản "sang, xịn, mịn" hơn của Toyota Hilux và chỉ dành cho thị trường Bắc Mỹ. Đúng như dự đoán, Toyota Tacoma 2024 mới trông như phiên bản thu nhỏ của mẫu xe bán tải cỡ lớn Tundra thế hệ mới hiện đang bán ở thị trường Mỹ. Mẫu xe này được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ xe bán tải toàn cầu TNGA-F của hãng Toyota, tương tự những người anh em như Tacoma và Sequoia. Cũng như 2 người anh em kể trên, Tacoma thế hệ mới cũng được phát triển tại Trung tâm Thiết kế CALTY ở Bắc Mỹ của hãng Toyota. Được thiết kế theo định hướng vừa rắn rỏi, vừa thể thao mà không kém phần thân thiện với các gia đình, bán tải Toyota Tacoma 2024 sở hữu thân xe hẹp và lưới tản nhiệt trên rộng, gợi liên tưởng đến Toyota Hilux thế hệ đầu tiên. Trong khi đó, những chi tiết như tấm ốp gầm dưới cản trước mang đến sự rắn rỏi cho mẫu xe bán tải này. Ngoài ra, Toyota Tacoma 2024 còn được trang bị cụm đèn pha nằm cao, ngay phía trên khe gió, dải đèn LED định vị ban ngày, lưới tản nhiệt hình lục giác, đèn sương mù tích hợp vào tấm ốp gầm và cánh gió tích hợp trên cả mui xe lẫn cửa thùng hàng. Trên chắn bùn trước còn có thêm hai khe gió nhỏ, có tác dụng làm mát phanh và tăng hiệu quả khí động lực học chứ không chỉ để trang trí. Trên nóc của Toyota Tacoma 2024 còn có sẵn lỗ để khách hàng lắp giá chở hàng. Học theo đối thủ Ford Ranger thế hệ mới, mẫu xe bán tải cũng có bệ bước chân ở hai bên thùng hàng. Tại thị trường Mỹ, Toyota Tacoma 2024 có tổng cộng 8 phiên bản, bao gồm SR, SR5, TRD PreRunner, TRD Sport, TRD Off Road, Limited, TRD Pro và Trailhunter. Trong đó, bản tiêu chuẩn SR sẽ được trang bị hệ thống đèn LED từ trước ra sau và vành thép 17 inch. Bản SR5 cao cấp hơn sẽ được bổ sung vành hợp kim trong khi bản TRD PreRunner sở hữu hệ thống nâng gầm trước và lốp chạy mọi địa hình. Tiếp đến là bản TRD Sport với khe gió trên nắp ca-pô và vành 18 inch sơn màu đen. Riêng bản TRD Off-Road có thể đi kèm lốp 33 inch nổi bật. Bên cạnh đó là bản Limited với những chi tiết mạ crôm, bệ bước chân chỉnh điện và đèn pha riêng. Cũng như ngoại thất, nội thất của Toyota Tacoma 2024 lấy cảm hứng thiết kế từ đàn anh Tundra thế hệ mới. Bước vào bên trong mẫu xe bán tải hạng trung này, khách hàng sẽ bắt gặp không gian nội thất hoàn toàn mới với vô lăng khỏe khoắn, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch tiêu chuẩn hoặc 12,3 inch ở bản cao cấp. Đặt nổi trên mặt táp-lô là màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hoặc 14 inch, phục vụ hệ thống Toyota Audio Multimedia, tùy phiên bản. Màn hình này hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây - một nâng cấp quan trọng so với thế hệ cũ. Tiếp đến là sạc điện thoại không dây, cổng USB Type C, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh, ngăn chứa đồ bên dưới ghế sau và ngăn chứa đồ ẩn trên mặt táp-lô bên phía người lái. Ở bản Limited, mẫu xe bán tải này sẽ đi kèm màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, ghế trước thông gió, gương chiếu hậu nội thất dạng kỹ thuật số, cửa sổ trời và hệ thống âm thanh JBL 10 loa kết nối Bluetooth. Trong đó, loa nằm trên mặt táp-lô có thể tháo ra, sử dụng trong 6 tiếng đồng hồ ở chế độ Bluetooth và hoạt động dưới nước ở độ sâu 914 mm. Chưa hết, Toyota Tacoma 2024 còn có công nghệ khóa kỹ thuật số Digital Key, cho phép người lái dùng điện thoại để mở cửa, mở cửa thùng hàng và khởi động máy. Người lái cũng có thể chia sẻ Digital Key với người khác thay vì đưa cho họ chìa khóa thông thường. Bên cạnh đó là khóa dạng thẻ từ Smart Card key với kích thước như thẻ tín dụng, giúp người lái mang đi dễ dàng và tiện lợi hơn. Không có gì bất ngờ khi mẫu xe bán tải này được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense 3.0 tiêu chuẩn. Gói này bao gồm những tính năng như cảnh báo tiền va chạm có thể phát hiện người đi bộ, cảnh báo lệch làn đường kiêm hỗ trợ đánh lái, hệ thống kiểm soát hành trình ở mọi dải tốc độ, hỗ trợ bám làn đường, nhận biết biển báo giao thông, đèn pha tự động và hỗ trợ lái chủ động. Trong số những tính năng trên, hỗ trợ lái chủ động là công nghệ mới. Trong điều kiện vận hành phù hợp, hệ thống này sẽ dùng camera và radar của xe để từ từ phanh ở khúc cua hoặc đánh lái hỗ trợ những tính năng khác như giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước. Công nghệ này không phải là công nghệ thay thế hệ thống cảnh báo tiền va chạm vì hoạt động trong hoàn cảnh khác biệt. Tại thị trường Mỹ, Toyota Tacoma 2024 có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng i-Force 4 xi-lanh, dung tích 2.4L, sản sinh công suất tối đa 228 mã lực và mô-men xoắn cực đại 330 Nm ở bản SR tiêu chuẩn. Trong khi đó, ở những phiên bản khác, xe có công suất tối đa 278 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm nếu đi kèm với hộp số tự động 8 cấp điều khiển điện tử ECT-i mới. Con số tương ứng khi động cơ đi với hộp số sàn 6 cấp thông minh iMT2 với công nghệ ngăn chết máy. Theo hãng Toyota, hệ dẫn động giúp xe có khả năng kéo lên đến 2.722 kg. Con số tương ứng của động cơ i-Force là 2.948 kg nếu đi với hộp số tự động 8 cấp. Những con số này khá thấp so với đối thủ như Ford Ranger (3.402 kg), Chevrolet Colorado (3.493 kg) và Nissan Frontier (3.048 kg). Hiện xe Toyota Tacoma 2024 vẫn chưa được công bố. Video: Giới thiệu mẫu xe bán tải Toyota Tacoma 2024 mới.