Toyota Supra MkIV 1993 "biến hình" Bentley Continental như xịn

Mang tên mã A80, thế hệ thứ 4 của Toyota Supra là một mẫu xe khá hiếm và được khao khát bất kể tình trạng ra sao. Do vậy, những người đam mê mẫu xe Nhật Bản thuần chất chắc sẽ cảm thấy tức giận trước chiếc xe Toyota Supra 1993 nhái Bentley này. Chiếc xe sang Bentley Continental "nhái" trong ảnh trên hiện đang ở Hà Lan, và chủ nhân của nó đang rao bán trực tuyến với giá tiền 19.950 Euro (tương đương 560 triệu đồng), một cái giá rẻ so với những chiếc MkIV khác. Nguyên nhân khiến chiếc xe thể thao Nhật Bản cổ điển này rẻ như vậy đương nhiên là vì bộ thân vỏ Continental GT3 đã làm hỏng thiết kế ban đầu. Người bán không hề đề cập tới nguồn cấp của bộ thân vỏ xe siêu sang Bentley nhái từ Toyota Supra MkIV này và ai là người chịu trách nhiệm độ xe, nhưng một điểm tích cực là đồng hồ công tơ mét của xe chỉ có hơn 127.000 km mà thôi. Chiếc xe vẫn mang trong mình khối động cơ 2JZ-GE 6 xi-lanh thẳng hàng dung tích 3.0 lít. Nó sản sinh 220 mã lực tại tua máy 5.800 vòng/phút và 285 Nm mô-men xoắn cực đại tại 4.800 vòng phút theo tiêu chuẩn chính hãng. Khi còn mới, động cơ 2JZ có thể giúp chiếc Supra 1993 đạt tốc độ 96 km/h trong 6,8 giây, không tệ đối với một chiếc xe thể thao cổ điển ra đời cách đây gần 30 năm. Động cơ 2JZ cũng nổi tiếng với những phụ tùng nhà máy bền bỉ phi thường, giải thích lý do tại sao nó phổ biến trong cộng đồng độ xe hậu mãi. Quay trở lại với chiếc Toyota Supra độ kỳ quặc ở tong bài viết này, thông các bức ảnh, ta thấy nội thất xe có phần bừa bộn. Từ vô lăng cho tới ghế ngồi, dây đai an toàn và thảm trải sàn, mọi thứ đều mang tới cảm giác thiếu chăm sóc và vệ sinh. Bề mặt nội thất có nhiều chỗ mòn và rách đập ngay vào mắt, qua đó cho thấy nó đã không có cuộc sống lý tưởng với người chủ trước. Dù sao đi nữa, riêng động cơ và khung gầm đúng chuẩn Toyota Supra MkIV thôi là cũng xứng với cái giá yêu cầu ở trên rồi. Nếu may mắn, chiếc xe sẽ rơi vào tay một người mê xe Nhật Bản thực sự, và quyết định chi thêm một khoản tiền để phục chế nó trở lại hình dạng ban đầu, và thậm chí độ nó thành “sát thủ trên đường đua drag”. Video: Xem Toyota Supra MkIV 1993 "biến hình" Bentley Continental.

Mang tên mã A80, thế hệ thứ 4 của Toyota Supra là một mẫu xe khá hiếm và được khao khát bất kể tình trạng ra sao. Do vậy, những người đam mê mẫu xe Nhật Bản thuần chất chắc sẽ cảm thấy tức giận trước chiếc xe Toyota Supra 1993 nhái Bentley này. Chiếc xe sang Bentley Continental "nhái" trong ảnh trên hiện đang ở Hà Lan, và chủ nhân của nó đang rao bán trực tuyến với giá tiền 19.950 Euro (tương đương 560 triệu đồng), một cái giá rẻ so với những chiếc MkIV khác. Nguyên nhân khiến chiếc xe thể thao Nhật Bản cổ điển này rẻ như vậy đương nhiên là vì bộ thân vỏ Continental GT3 đã làm hỏng thiết kế ban đầu. Người bán không hề đề cập tới nguồn cấp của bộ thân vỏ xe siêu sang Bentley nhái từ Toyota Supra MkIV này và ai là người chịu trách nhiệm độ xe, nhưng một điểm tích cực là đồng hồ công tơ mét của xe chỉ có hơn 127.000 km mà thôi. Chiếc xe vẫn mang trong mình khối động cơ 2JZ-GE 6 xi-lanh thẳng hàng dung tích 3.0 lít. Nó sản sinh 220 mã lực tại tua máy 5.800 vòng/phút và 285 Nm mô-men xoắn cực đại tại 4.800 vòng phút theo tiêu chuẩn chính hãng. Khi còn mới, động cơ 2JZ có thể giúp chiếc Supra 1993 đạt tốc độ 96 km/h trong 6,8 giây, không tệ đối với một chiếc xe thể thao cổ điển ra đời cách đây gần 30 năm. Động cơ 2JZ cũng nổi tiếng với những phụ tùng nhà máy bền bỉ phi thường, giải thích lý do tại sao nó phổ biến trong cộng đồng độ xe hậu mãi. Quay trở lại với chiếc Toyota Supra độ kỳ quặc ở tong bài viết này, thông các bức ảnh, ta thấy nội thất xe có phần bừa bộn. Từ vô lăng cho tới ghế ngồi, dây đai an toàn và thảm trải sàn, mọi thứ đều mang tới cảm giác thiếu chăm sóc và vệ sinh. Bề mặt nội thất có nhiều chỗ mòn và rách đập ngay vào mắt, qua đó cho thấy nó đã không có cuộc sống lý tưởng với người chủ trước. Dù sao đi nữa, riêng động cơ và khung gầm đúng chuẩn Toyota Supra MkIV thôi là cũng xứng với cái giá yêu cầu ở trên rồi. Nếu may mắn, chiếc xe sẽ rơi vào tay một người mê xe Nhật Bản thực sự, và quyết định chi thêm một khoản tiền để phục chế nó trở lại hình dạng ban đầu, và thậm chí độ nó thành “sát thủ trên đường đua drag”. Video: Xem Toyota Supra MkIV 1993 "biến hình" Bentley Continental.