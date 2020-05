Toyota Sienna 2021 ra mắt với hệ dẫn động 4 bánh mới

Toyota cuối cùng cũng trình làng thế hệ thứ tư của dòng minivan Sienna 2021 all-new, được phát triển trên nền tảng TNGA-K, dễ dàng nhận ra Toyota Sienna 2021 mới có thiết kế mang hơi hướng những chiếc SUV và tàu siêu tốc Shinkansen của Nhật. Thân xe cơ bắp, vòm bánh xe gồ lên khỏe khoắn. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt to bản và cặp đèn sắc sảo. Cặp đèn này được viền mí chrome lấn sâu vào phần lưới tản nhiệt nhỏ ở trên. Lưới tản nhiệt lớn ở dưới mở rộng, kéo theo phần hốc gió to và hầm hố hơn trên bản XSE và mảng body cơ bắp ở các bản khác. Đèn sương mù nhỏ được đặt gọn ở rìa lưới tản nhiệt dưới. Toyota Sienna thế hệ mới có phần đuôi thiết kế đẹp mắt hơn. Đáng chú ý là cụm đèn hậu LED thể thao với mảng đen trang trí và phần thân được dập nổi tạo cảm giác như một cánh gió đuôi. Bản Sienna XSE thể thao sẽ được trang bị bộ mâm 20 inch tối màu cùng hốc gió to bản. Ngoại thất là phần nhỏ nếu so với những thay đổi ở nội thất. Toyota Sienna 2021 trông hiện đại và cao cấp hơn so với thế hệ trước nhiều. Giữa khu điều khiển trung tâm là màn hình lật cảm ứng 9 inch với 2 dải nút bấm và núm cơ điều khiển 2 bên cạnh. Cạnh đó là màn hình cụm đồng hồ có kích thước 7 inch. Cụm vô lăng hiện đại với nhiều nút bấm đa phương tiện. Bệ tì tay bọc da trên Sienna 2021 được thu gọn, để chừa chỗ cho khu trung tâm ốp gỗ kéo dài lên trên gần màn hình trung tâm. Khu vực ốp gỗ này là nơi đặt cần số, cốc để ly và hộc chứa đồ đa dụng. Toyota Sienna 2021 có cấu hình Super Long Slide với phần ghế thương gia siêu thoải mái ở hàng ghế thứ 2. Hàng ghế này có thể trượt 635 mm để cung cấp một khoảng để chân rộng rãi và không gian thoáng đạt cho người ngồi. Hàng ghế này còn có thể trang bị đệm chân để gia tăng sự thoải mái. Phiên bản Sienna LE và XLE sẽ có tùy chọn 8 chỗ ngồi với 2 ghế thương gia, hàng ghế thứ 2 trượt dài và ghế chính giữa gập gọn. Ở bản XLE, XSE, Limited và Platinum, xe sẽ có cấu hình ghế Super Long Slide. Bản Limited và Platinum FWD thì ghế Super Long Slide có thêm đệm chân. Sienna 2021 sẽ được trang bị hệ động cơ Toyota Hybrid System II độc quyền, cho công suất 243 mã lực và mức tiêu hao nhiên liệu 7.1 l/100 km. Hệ động cơ hybrid này là sự kết hợp giữa động cơ xăng 4 xylanh 2.5 L và 2 mô tơ điện (có thể được sạc tự động khi xe chạy). Mẫu minivan này cũng có 4 chế độ lái là EV, Normal, Eco và Sport. Khách hàng còn có thể đặt thêm tùy chọn dẫn động AWD. Trong đó, hệ thống AWD này sử dụng một mô tơ điện độc lập giúp cung cấp lực cho cầu sau. Theo đó, xe có tỷ lệ phân bổ mô men xoắn là 100:0 (trước:sau) khi ở điều kiện thông thường và 20:80 ở điều kiện lái trơn trượt. Nền tảng TNGA-K đem đến cho Sienna mới một hệ thống treo đa điểm (trailing-arm multi-link rear) và một phần khung chắc chắn hơn. Nhờ đó, chiếc xe vừa êm ái, vừa lái thú vị hơn. Chưa kể đến việc hạn chế tiếng ồn và độ rung trong khoan cabin. Một số chức năng trên Sienna 2021 là cửa trượt, hệ thống điều hòa 4 vùng khí hậu, tủ lạnh và máy hút bụi (onboard) trên xe, sưởi vô lăng, gương chiếu hậu điện tử, màn hình HUD 10 inch. Tính năng an toàn tiêu chuẩn trên các model Sienna 2021 là Toyota Safety Sense thế hệ thứ 2. Trong đó bao gồm: Cảnh báo tiền va chạm với chức năng phát hiện người đi bộ ở điều kiện ánh sáng yếu (Pre-Collision System with Pedestrian Detection/Lowlight Detection), ga tự động (Full-Speed Range Dynamic Radar Cruise Control), cảnh báo chệch làn đường với hỗ trợ vô lăng (Lane Departure Alert with Steering Assist), tính năng theo dấu làn đường (Lane Trace Assist), Đèn tự động (Automatic High Beams), hỗ trợ đọc tín hiệu giao thông (Road Sign Assist). Sienna 2021 còn có đến 7 cổng USD, WiFi, dàn âm thanh Premium Audio JBL 12 loa, hệ thống giải trí 1080p HD phía sau, định vị, Android Auto, Apple CarPlay và Amazon Alexa... Các bản tiêu chuẩn sẽ có 10 túi khí, VSC, TRAC, EBD, BA, ABS, SST. Hiện giá xe Toyota Sienna 2021 thế hệ mới chưa được công bố. Video: Chi tiết Toyota Sienna 2021 thế hệ mới vừa ra mắt.

Toyota cuối cùng cũng trình làng thế hệ thứ tư của dòng minivan Sienna 2021 all-new, được phát triển trên nền tảng TNGA-K, dễ dàng nhận ra Toyota Sienna 2021 mới có thiết kế mang hơi hướng những chiếc SUV và tàu siêu tốc Shinkansen của Nhật. Thân xe cơ bắp, vòm bánh xe gồ lên khỏe khoắn. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt to bản và cặp đèn sắc sảo. Cặp đèn này được viền mí chrome lấn sâu vào phần lưới tản nhiệt nhỏ ở trên. Lưới tản nhiệt lớn ở dưới mở rộng, kéo theo phần hốc gió to và hầm hố hơn trên bản XSE và mảng body cơ bắp ở các bản khác. Đèn sương mù nhỏ được đặt gọn ở rìa lưới tản nhiệt dưới. Toyota Sienna thế hệ mới có phần đuôi thiết kế đẹp mắt hơn. Đáng chú ý là cụm đèn hậu LED thể thao với mảng đen trang trí và phần thân được dập nổi tạo cảm giác như một cánh gió đuôi. Bản Sienna XSE thể thao sẽ được trang bị bộ mâm 20 inch tối màu cùng hốc gió to bản. Ngoại thất là phần nhỏ nếu so với những thay đổi ở nội thất. Toyota Sienna 2021 trông hiện đại và cao cấp hơn so với thế hệ trước nhiều. Giữa khu điều khiển trung tâm là màn hình lật cảm ứng 9 inch với 2 dải nút bấm và núm cơ điều khiển 2 bên cạnh. Cạnh đó là màn hình cụm đồng hồ có kích thước 7 inch. Cụm vô lăng hiện đại với nhiều nút bấm đa phương tiện. Bệ tì tay bọc da trên Sienna 2021 được thu gọn, để chừa chỗ cho khu trung tâm ốp gỗ kéo dài lên trên gần màn hình trung tâm. Khu vực ốp gỗ này là nơi đặt cần số, cốc để ly và hộc chứa đồ đa dụng. Toyota Sienna 2021 có cấu hình Super Long Slide với phần ghế thương gia siêu thoải mái ở hàng ghế thứ 2. Hàng ghế này có thể trượt 635 mm để cung cấp một khoảng để chân rộng rãi và không gian thoáng đạt cho người ngồi. Hàng ghế này còn có thể trang bị đệm chân để gia tăng sự thoải mái. Phiên bản Sienna LE và XLE sẽ có tùy chọn 8 chỗ ngồi với 2 ghế thương gia, hàng ghế thứ 2 trượt dài và ghế chính giữa gập gọn. Ở bản XLE, XSE, Limited và Platinum, xe sẽ có cấu hình ghế Super Long Slide. Bản Limited và Platinum FWD thì ghế Super Long Slide có thêm đệm chân. Sienna 2021 sẽ được trang bị hệ động cơ Toyota Hybrid System II độc quyền, cho công suất 243 mã lực và mức tiêu hao nhiên liệu 7.1 l/100 km. Hệ động cơ hybrid này là sự kết hợp giữa động cơ xăng 4 xylanh 2.5 L và 2 mô tơ điện (có thể được sạc tự động khi xe chạy). Mẫu minivan này cũng có 4 chế độ lái là EV, Normal, Eco và Sport. Khách hàng còn có thể đặt thêm tùy chọn dẫn động AWD. Trong đó, hệ thống AWD này sử dụng một mô tơ điện độc lập giúp cung cấp lực cho cầu sau. Theo đó, xe có tỷ lệ phân bổ mô men xoắn là 100:0 (trước:sau) khi ở điều kiện thông thường và 20:80 ở điều kiện lái trơn trượt. Nền tảng TNGA-K đem đến cho Sienna mới một hệ thống treo đa điểm (trailing-arm multi-link rear) và một phần khung chắc chắn hơn. Nhờ đó, chiếc xe vừa êm ái, vừa lái thú vị hơn. Chưa kể đến việc hạn chế tiếng ồn và độ rung trong khoan cabin. Một số chức năng trên Sienna 2021 là cửa trượt, hệ thống điều hòa 4 vùng khí hậu, tủ lạnh và máy hút bụi (onboard) trên xe, sưởi vô lăng, gương chiếu hậu điện tử, màn hình HUD 10 inch. Tính năng an toàn tiêu chuẩn trên các model Sienna 2021 là Toyota Safety Sense thế hệ thứ 2. Trong đó bao gồm: Cảnh báo tiền va chạm với chức năng phát hiện người đi bộ ở điều kiện ánh sáng yếu (Pre-Collision System with Pedestrian Detection/Lowlight Detection), ga tự động (Full-Speed Range Dynamic Radar Cruise Control), cảnh báo chệch làn đường với hỗ trợ vô lăng (Lane Departure Alert with Steering Assist), tính năng theo dấu làn đường (Lane Trace Assist), Đèn tự động (Automatic High Beams), hỗ trợ đọc tín hiệu giao thông (Road Sign Assist). Sienna 2021 còn có đến 7 cổng USD, WiFi, dàn âm thanh Premium Audio JBL 12 loa, hệ thống giải trí 1080p HD phía sau, định vị, Android Auto, Apple CarPlay và Amazon Alexa... Các bản tiêu chuẩn sẽ có 10 túi khí, VSC, TRAC, EBD, BA, ABS, SST. Hiện giá xe Toyota Sienna 2021 thế hệ mới chưa được công bố. Video: Chi tiết Toyota Sienna 2021 thế hệ mới vừa ra mắt.