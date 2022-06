Toyota Sequoia 2023 khởi điểm từ 1,35 tỷ đồng "đấu" Ford Expedition

Toyota Sequoia 2023 mới có thiết kế “lột xác” hoàn toàn so với thế hệ tiền nhiệm. Những đường nét uốn cong mềm mại trên mẫu SUV cỡ lớn này đã biến mất, thay bằng các bề mặt gồ ghề hay đường gân sắc sảo. Kích thước to lớn vẫn là đặc trưng của dòng xe này nhằm thu hút khách hàng Mỹ vốn là những người ưa chuộng những dòng xe có kích thước ngoại cỡ. Tại thị trường Mỹ, xe sẽ được phân phối với 5 phiên bản, mức giá xe Toyota Sequoia 2023 từ 58.400 – 76.900 USD (1,35 -1,77 tỷ đồng). Với 58.400 USD, khách hàng sẽ nhận được phiên bản SR5 cơ bản. Trên biến thể này, Toyota Sequoia được trang bị hệ thống đèn LED và mâm xe hợp kim 18inch. Mặc dù là phiên bản có mức giá “mềm” nhất, tuy nhiên Sequoia SR5 vẫn sở hữu các trang bị nội thất cao cấp. Là một mẫu SUV cỡ lớn, do đó Toyota Sequoia cung cấp không gian ngồi rộng rãi ở cả 3 hàng ghế. Ngoài ra, xe được trang bị ghế trượt, đi kèm giá chở đồ có thể tùy chỉnh. Khác với những đối thủ cùng phân khúc, mẫu xe SUV Toyota Sequoia 2023 không có hàng ghế thứ 3 gập phẳng xuống sàn. Theo hãng Toyota, hàng ghế cuối của Sequoia 2023 mới có thể trượt 152 mm để tăng khoảng duỗi chân cho hành khách hoặc cải thiện thể tích khoang hành lý theo nhu cầu của người dùng. Trong khi đó, giá chở đồ của xe có 3 nấc để thay đổi độ cao. Tất cả các phiên bản của Toyota Sequoia 2023 đều sẽ được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense 2.5 mới nhất, bao gồm: Hệ thống cảnh báo trước va chạm với chức năng phát hiện người đi bộ/đi xe đạp,... Ngoài ra xe còn có hệ thống kiểm soát hành trình bằng radar, hệ thống cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ theo dõi làn đường, đèn chiếu sáng điều chỉnh chùm tia cao tự động, hỗ trợ nhận diện biển báo giao thông, màn hình điểm mù và màn hình quan sát toàn cảnh,… Nâng cấp thêm một chút, chúng ta có Sequoia Limited với mức giá 64.700 USD (1.48 tỷ đồng). Trên phiên bản này, xe có ngoại thất cao cấp hơn với mâm xe 20 inch và các điểm nhấn mạ crôm, mặt ca lăng với lưới tản nhiệt kim loại màu xám độc đáo có viền chrome bao quanh. Toyota Sequoia 2023 phiên bản Platinum có mức giá 70.900 USD (1,63 tỷ đồng). Ngoại thất trên biến thể này cũng khác đôi chút so với tiêu chuẩn với lưới tản nhiệt dạng lưới mạ crôm tối và la-zăng 20 inch sơn đen. Nội thất trên phiên bản Platinum được bổ sung ghế chỉnh điện 10 hướng và hệ thống sưởi ở hàng ghế thứ hai. Những tiện ích khác bao gồm mái che bằng kính toàn cảnh, hệ thống chiếu sáng xung quanh, bộ sạc điện thoại thông minh không dây và vô lăng chỉnh điện. Platinum cũng được trang bị gương chiếu hậu kỹ thuật số, hệ thống âm thanh cao cấp JBL 14 loa và gói công nghệ Tow bổ sung chế độ hỗ trợ kéo. Sequoia Capstone trị giá 75.300 USD (1,73 tỷ VNĐ) là biến thể hướng đến khách hàng nhu cầu tìm kiếm sự sang trọng trên chiếc SUV cỡ lớn của Toyota. Xe có ngoại thất cao cấp với các thành phần bổ sung màu thân xe và các điểm nhấn mạ crôm sáng, lưới tản nhiệt dạng lưới độc đáo, bảng điều khiển điện và bánh xe hợp kim 22inch với hai tông màu. Nếu như phiên bản Capstone hướng đến khách hàng muốn các trải nghiệm cao cấp thì biến thể TRD Pro dành cho những ai ưa off-road thực thụ. Đây là biến thể cao cấp nhất với mức giá 76.900 USD (1,77 tỷ đồng). Toyota Sequoia TRD Pro được phân biệt với các biến khác nhờ lưới tản nhiệt “Toyota” độc quyền. Ngoài ra TRD Pro được trang bị hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn và mâm xe BBS 18 inch bọc trong lốp Falken Wildpeak. Toyota sẽ cung cấp hai tùy chọn gói độ TRD Sport và TRD Off-Road. Gói TRD Sport chỉ có sẵn trên SR5 sẽ trang bị giảm xóc Bilstein và bánh xe TRD 20 inch. Bên trong, có nút bấm đánh lửa màu đỏ, cần số TRD và bàn đạp bằng nhôm. Tại thị trường Mỹ Toyota Sequoia 2023 sẽ cạnh tranh với các đối thủ nằm cùng phân khúc SUV cỡ lớn như Ford Expedition, Chevrolet Tahoe hay Jeep Wagoneer. Video: Giới thiệu Toyota Sequoia 2023 - mẫu SUV đầu bảng.

Toyota Sequoia 2023 mới có thiết kế “lột xác” hoàn toàn so với thế hệ tiền nhiệm. Những đường nét uốn cong mềm mại trên mẫu SUV cỡ lớn này đã biến mất, thay bằng các bề mặt gồ ghề hay đường gân sắc sảo. Kích thước to lớn vẫn là đặc trưng của dòng xe này nhằm thu hút khách hàng Mỹ vốn là những người ưa chuộng những dòng xe có kích thước ngoại cỡ. Tại thị trường Mỹ, xe sẽ được phân phối với 5 phiên bản, mức giá xe Toyota Sequoia 2023 từ 58.400 – 76.900 USD (1,35 -1,77 tỷ đồng). Với 58.400 USD, khách hàng sẽ nhận được phiên bản SR5 cơ bản. Trên biến thể này, Toyota Sequoia được trang bị hệ thống đèn LED và mâm xe hợp kim 18inch. Mặc dù là phiên bản có mức giá “mềm” nhất, tuy nhiên Sequoia SR5 vẫn sở hữu các trang bị nội thất cao cấp. Là một mẫu SUV cỡ lớn, do đó Toyota Sequoia cung cấp không gian ngồi rộng rãi ở cả 3 hàng ghế. Ngoài ra, xe được trang bị ghế trượt, đi kèm giá chở đồ có thể tùy chỉnh. Khác với những đối thủ cùng phân khúc, mẫu xe SUV Toyota Sequoia 2023 không có hàng ghế thứ 3 gập phẳng xuống sàn. Theo hãng Toyota, hàng ghế cuối của Sequoia 2023 mới có thể trượt 152 mm để tăng khoảng duỗi chân cho hành khách hoặc cải thiện thể tích khoang hành lý theo nhu cầu của người dùng. Trong khi đó, giá chở đồ của xe có 3 nấc để thay đổi độ cao. Tất cả các phiên bản của Toyota Sequoia 2023 đều sẽ được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense 2.5 mới nhất, bao gồm: Hệ thống cảnh báo trước va chạm với chức năng phát hiện người đi bộ/đi xe đạp,... Ngoài ra xe còn có hệ thống kiểm soát hành trình bằng radar, hệ thống cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ theo dõi làn đường, đèn chiếu sáng điều chỉnh chùm tia cao tự động, hỗ trợ nhận diện biển báo giao thông, màn hình điểm mù và màn hình quan sát toàn cảnh,… Nâng cấp thêm một chút, chúng ta có Sequoia Limited với mức giá 64.700 USD (1.48 tỷ đồng). Trên phiên bản này, xe có ngoại thất cao cấp hơn với mâm xe 20 inch và các điểm nhấn mạ crôm, mặt ca lăng với lưới tản nhiệt kim loại màu xám độc đáo có viền chrome bao quanh. Toyota Sequoia 2023 phiên bản Platinum có mức giá 70.900 USD (1,63 tỷ đồng). Ngoại thất trên biến thể này cũng khác đôi chút so với tiêu chuẩn với lưới tản nhiệt dạng lưới mạ crôm tối và la-zăng 20 inch sơn đen. Nội thất trên phiên bản Platinum được bổ sung ghế chỉnh điện 10 hướng và hệ thống sưởi ở hàng ghế thứ hai. Những tiện ích khác bao gồm mái che bằng kính toàn cảnh, hệ thống chiếu sáng xung quanh, bộ sạc điện thoại thông minh không dây và vô lăng chỉnh điện. Platinum cũng được trang bị gương chiếu hậu kỹ thuật số, hệ thống âm thanh cao cấp JBL 14 loa và gói công nghệ Tow bổ sung chế độ hỗ trợ kéo. Sequoia Capstone trị giá 75.300 USD (1,73 tỷ VNĐ) là biến thể hướng đến khách hàng nhu cầu tìm kiếm sự sang trọng trên chiếc SUV cỡ lớn của Toyota. Xe có ngoại thất cao cấp với các thành phần bổ sung màu thân xe và các điểm nhấn mạ crôm sáng, lưới tản nhiệt dạng lưới độc đáo, bảng điều khiển điện và bánh xe hợp kim 22inch với hai tông màu. Nếu như phiên bản Capstone hướng đến khách hàng muốn các trải nghiệm cao cấp thì biến thể TRD Pro dành cho những ai ưa off-road thực thụ. Đây là biến thể cao cấp nhất với mức giá 76.900 USD (1,77 tỷ đồng). Toyota Sequoia TRD Pro được phân biệt với các biến khác nhờ lưới tản nhiệt “Toyota” độc quyền. Ngoài ra TRD Pro được trang bị hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn và mâm xe BBS 18 inch bọc trong lốp Falken Wildpeak. Toyota sẽ cung cấp hai tùy chọn gói độ TRD Sport và TRD Off-Road. Gói TRD Sport chỉ có sẵn trên SR5 sẽ trang bị giảm xóc Bilstein và bánh xe TRD 20 inch. Bên trong, có nút bấm đánh lửa màu đỏ, cần số TRD và bàn đạp bằng nhôm. Tại thị trường Mỹ Toyota Sequoia 2023 sẽ cạnh tranh với các đối thủ nằm cùng phân khúc SUV cỡ lớn như Ford Expedition, Chevrolet Tahoe hay Jeep Wagoneer. Video: Giới thiệu Toyota Sequoia 2023 - mẫu SUV đầu bảng.