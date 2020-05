Toyota RAV4 Prime 2021 mới từ 888 triệu đồng có gì hot?

Có giá cao hơn một chút so với Mitsubishi Outlander PHEV, Toyota RAV4 Prime SE 2021 mới sở hữu lưới tản nhiệt độc đáo, cánh lướt gió phía trước khí động học và các điểm nhấn màu đen piano tạo sự thể thao. Chiếc crossover hybrid còn có bộ mâm hợp kim 18 inch, cổng sạc phía sau và cửa cốp chỉnh điện. Ở bên trong, xe được trang bị ghế sưởi ở phía trước, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, vô lăng bọc da, màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch và hệ thống thông tin giải trí 8 inch tương thích với Amazon Alexa, Android Auto và Apple CarPlay. Toyota cung cấp thêm gói tùy chọn Weather & Moonroof Package trị giá 1.665 USD (khoảng 38,8 triệu đồng), bổ sung cho Toyota RAV4 Prime hoàn toàn mới vô lăng có sưởi, ghế sau có sưởi, cần gạt nước mưa tự động và cửa sổ trời Những khách muốn có một chiếc xe sang trọng hơn thì RAV4 Prime XSE là lựa chọn tốt nhất. Phiên bản này khác với SE ở đèn ngày LED đặt dọc và bánh xe hợp kim 19 inch hai tông màu. Xe cũng có thể được sơn ngoại thất tông màu với mái màu đen và thân tương phản. Đối với nội thất, Toyota RAV4 Prime XSE 2021 có các ghế SofTex, hệ thống thông tin giải trí 9 inch, cửa sổ trời tiêu chuẩn, bộ sạc không dây cho điện thoại thông minh và gương chiếu hậu tự động chống lóa với bộ thu phát đa năng HomeLink. RAV4 Prime XSE có tới 3 gói tùy chọn khác nhau, đó là gói Weather 815 USD (khoảng 19 triệu đồng) gồm sưởi cho ghế sau và cần gạt nước mưa cảm biến; gói Weather and Audio Package giá 2.435 USD (khoảng 56,8 triệu đồng) gồm các tính năng của Weather và hệ thống âm thanh cao cấp JBL, 3 năm sử dụng hệ thống định vị tiên tiến và 1 năm miễn phí chức năng hỗ trợ điểm đến. Cuối cùng là gói “Weather with Audio and Premium Package” giá 5.760 USD (khoảng 134,2 triệu đồng), bao gồm 2 gói trước, và ghế trước thêm chức năng thông gió, ghế hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng, cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính, màn hình hiển thị trên kính chắn gió, gương chiếu hậu kỹ thuật số, đá chân mở cốp, camera quan sát 360 độ và ổ cắm điện 120V trong khoang chở hàng. Gói này cũng bao gồm bộ sạc 6,6 kW tăng cường thay thế bộ sạc 3 kW tiêu chuẩn. Tất cả Toyota RAV4 Prime 2021 đều được trang bị bộ hệ thống hỗ trợ người lái Toyota Safety Sense, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha chiếu xa tự động, hệ thống tránh va chạm trước với phát hiện người đi bộ, cảnh báo chệch làn đường với hỗ trợ đánh lái, hỗ trợ giữ xe ở trung tâm làn đường và đọc biển báo đường bộ. Cung cấp sức mạnh cho RAV4 Prime là hệ truyền động plug-in hybrid, sử dụng động cơ 2.5L 4 xi-lanh, pin lithium-ion và một động cơ điện gắn phía sau. Thiết lập này cho ra tổng công suất 302 mã lực, giúp RAV4 Prime trở thành chiếc RAV4 mạnh nhất từ trước đến nay. Toyota còn cho biết RAV4 Prime thực ra còn nhanh hơn cả ước tính ban đầu, chiếc crossover chỉ cần 5,7 giây (thay vì 5,8 giây) để tăng tốc từ 0 - 96 km/h. RAV4 Prime cũng thân thiện với môi trường hơn mức dự kiến của Toyota, đồng thời, phạm vi hoạt động cũng nhiều hơn, tăng từ 62,8 km theo ước tính lên 67,6 km. Nếu những con số này chính xác, mẫu xe crossover Toyota RAV4 Prime sẽ là chiếc plug-in hybrid có phạm vi chạy điện dài nhất trên thị trường. Video: Chi tiết Toyota RAV4 prime plug-in hybrid 2021.

