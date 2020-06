Toyota RAV4 2020 từ 1 tỷ đồng tại Malaysia có về Việt Nam?

Tại Malaysia, Toyota RAV4 2020 mới được nhập khẩu CBU từ thị trường Nhật với 2 phiên bản 2.0L CVT và 2.5L 8AT. Xe có giá từ 196.500 RM - 215.700 RM (khoảng 1 đến 1,18 tỷ đồng). Toyota RAV4 thế hệ mới là đối thủ của các dòng như Honda CR-V hay Mazda CX-5. Tuy nhiên, tại thị trường Việt Nam, Toyota vẫn chưa có ý định phân phối mẫu xe này. Việc xe xuất hiện tại thị trường Malaysia có thể là tiền đề cho việc ra mắt ở Việt Nam trong thời gian tới. Toyota RAV4 thế hệ thứ 5 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.600 x 1.855 x 1.685 mm. Việc chuyển sang sử dụng nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA mới cho phép RAV4 thế hệ mới gia tăng chiều dài cơ sở thêm 30,3mm so với thế hệ cũ, đạt mức 2.689 mm. Điều này khiến nó dài hơn và cao hơn CR-V lẫn CX-5. Thiết kế của xe cũng góp phần gia tăng sự hầm hố. Toyota RAV4 thế hệ mới mang thiết kế nam tính hơn thế hệ trước nhiều. Xe sở hữu đèn pha và đèn hậu full-LED, hốc gió phía trước cỡ lớn, tổng thể thêm hài hoà hơn với “dàn chân” lắp mâm 18 inch 5chấu (225/60R18). Thân xe nổi bật với nhiều đường dập sắc nét và vuông vức, càng rõ ràng hơn trên màu xe xám bạc. Thị trường Malaysia sẽ phân phối 2 phiên bản động cơ Toyota RAV4 là 2.0L và 2.5L. Cả 2 bản đều được trang bị lẫy chuyển số trên vô lăng và 3 chế độ lái Normal, Eco, Sport. Trong đó, động cơ xăng 4 xy lanh dung tích 2.0L hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 173 mã lực và mô-men xoắn cực đại 207 Nm đạt được từ 4.800 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động vô cấp (CVT). Động cơ 2.5L cho công suất 207 mã lực và mô men xoắn cực đại 243 Nm tại vòng tua 5.000 vòng/phút. Sức mạnh này đi cùng hộp số tự động 8 cấp (8AT). Nội thất Toyota RAV4 mới mang bố cục hài hoà và rộng rãi hơn so với thế hệ trước.Toyota RAV4 nhập khẩu tại Malaysia cũng sở hữu nhiều tiện nghi như chìa thông minh và khởi động nút bấm (Smart entry and push start); điều hòa tự động 2 vùng khí hậu với khe gió hàng ghế sau; ghế trước làm mát, ghế bọc da, ghế tài chỉnh điện 8 hướng; gương chiếu hậu chỉnh điện; phanh tay điện tử với giữ phanh tiêu chuẩn (electronic parking brake with brake hold)... Nội thất xe sử dụng màn hình DVD cảm ứng 7 inch, tương thích Android Auto và Apple CarPlay; 6 loa; camera 360 độ, sạc không dây chuẩn Qi. Về an toàn, RAV4 sở hữu gói Toyota Safety Sense. Trong đó bao gồm: Hỗ trợ tiền va chạm (Pre-collision System); Cảnh báo chệch làn đường (Lane Departure Alert) with steering assist and Lane Tracing Assist); ga tự động (Dynamic Radar Cruise Control) và đèn tự động (Auto High Beam); 7 túi khí; VSC; cảnh báo điểm mù; cảnh báo áp suất lốp... Video: Chi tiết Toyota RAV4 2020 thế hệ hoàn toàn mới.

