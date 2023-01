Toyota Raize và Kia Sonet sẽ hết cảnh “bia kèm lạc” Tết Quý Mão

Bước vào giai đoạn cận Tết, thị trường xe tại Việt Nam có nhiều biến động với các mẫu xe có sự tăng giảm khác nhau. Trong đó, hai mẫu SUV cỡ nhỏ là Toyota Raize và Kia Sonet đang có giá bán ngang mức niêm yết và sẵn hàng tại đại lý, sau nhiều tháng bị đội giá do khan hiếm nguồn cung.

Toyota Raize hết bị đội giá

Trong năm 2022, Toyota Raize liên tục bị đội giá lên tới hàng trăm triệu đồng tại đại lý do khan hiếm nguồn cung. Nếu không chấp nhận mua xe chênh giá, khách hàng chỉ còn cách tìm mua xe cũ. Tuy vậy, tại thị trường xe đã qua sử dụng, giá bán của Raize cũng không hề dễ chịu nếu so với giá các mẫu xe cũ khác cùng phân khúc. Trong năm 2022, Toyota Raize liên tục bị đội giá lên tới hàng trăm triệu đồng tại đại lý do khan hiếm nguồn cung.

Bước sang đầu năm nay, lượng Toyota Raize có sẵn tại các đại lý đã dồi dào trở lại. Khách hàng khi có nhu cầu tìm mua cũng được thoải mái lựa chọn màu sắc xe mà không phải sợ đặt cọc chờ lâu. Đối với các mã màu đắt khách như đỏ hay trắng ngọc trai , khách hàng cũng chỉ cần chờ 1-2 tuần là về hàng. Hiện tại, giá xe Toyota Raize tại Việt Nam niêm yết từ 547-573 triệu đồng.

Kia Sonet sẵn hàng tại đại lý

Trong năm 2022, Kia Sonet tại Việt Nam thường xuyên khan hàng, khiến cho khách mua mẫu xe này thường phải chờ tới 2-4 tháng mới được nhận xe. Đến đầu năm nay, nguồn cung của Sonet cũng đã dần ổn định khi nhiều đại lý có sẵn xe mà không phải đặt cọc và đợi xe quá lâu như trước. Đến đầu năm nay, nguồn cung của Sonet cũng đã dần ổn định khi nhiều đại lý có sẵn xe mà không phải đặt cọc hay chờ lâu mới có xe.

Tham khảo tại một số đại lý thuộc địa bàn Hà Nội, Kia Sonet các phiên bản 1.5 Luxury và 1.5 Premium có sẵn hàng với số lượng không nhiều, tập trung vào các màu ngoại thất đen, đỏ và xám. Đối với các phiên bản và màu sắc khác, khách hàng cần đặt cọc và chờ khoảng 2 tuần. Hiện tại, Kia Sonet có giá niêm yết 524-634 triệu đồng.

