Toyota Mirai chạy hydro thế hệ mới từ 68.200 USD

Đúng một năm sau khi tung ra những thông tin đầu tiên về Mirai thế hệ mới, Toyota chính thức giới thiệu mẫu sedan này tại thị trường Nhật. Mẫu xe sử dụng pin nhiên liệu (FCEV - Fuel Cell Electric Vehicle) này có 2 phiên bản gồm G và Z. Giá xe Toyota Mirai 2021 mới khởi điểm từ 7,1 triệu yen (68.200 USD) cho bản G đến 7,9 triệu yen (75.875 USD) đối với bản Z. Về kiểu dáng, Toyota Mirai 2021 mới trông giống chiếc sedan hạng sang của Lexus hơn là bản nâng cấp của Prius như thế hệ đầu tiên. Ở phía trước, Mirai có lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn, chiếm toàn bộ diện tích đầu xe. Hệ thống đèn chiếu sáng chính và đèn sương mù được làm thanh mảnh. Hướng đến sự sang trọng, Mirai thế hệ thứ 2 được loại bỏ các đường gân thể thao. Do đó, thân xe của Mirai cho cảm giác phẳng và to hơn. Mui xe của Mirai thấp dần về sau, mang hơi hướm những mẫu sedan lai coupe đang thịnh hành trong thời gian gần đây. Đuôi xe của Mirai được chia nhiều mảng với những đường cắt xẻ. Hệ thống đèn hậu với họa tiết chữ L cách điệu tương tự các mẫu sedan của Lexus. Bộ mâm đa chấu dạng xoắn giúp xe thêm phần sang trọng.Toyota Mirai thế hệ mới được xây dựng trên nền tảng TNGA và khung gầm GA-L cho xe cỡ lớn. So với thế hệ trước, Mirai có kích thước dài 4.975 mm (+85 mm), rộng 1.885 mm (+70 mm), cao 1.470 mm (-65 mm). Chiều dài cơ sở của Mirai 2021 đạt 2.920 mm, dài hơn 140 mm so với thế hệ cũ. Không gian nội thất của Mirai cũng theo nguyên tắc tối giản với các mặt phẳng làm chủ đạo. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình thông tin giải trí cảm ứng 12,3 inch tích hợp Android Auto/Apple CarPlay, dàn âm thanh 14 loa của JBL và sạc không dây chuẩn Qi. Cung cấp sức mạnh cho Mirai 2021 là động cơ điện, sản sinh công suất 180 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm. So với Mirai thế hệ trước, động cơ điện trên Mirai đời mới mạnh hơn 29 mã lực. Cung cấp năng lượng cho động cơ điện là 3 bình khí hydro, giúp xe di chuyển quãng đường lên đến 850 km, tăng 30% so với con số 650 km ở đời cũ. Mirai được trang bị gói Toyota Safety Sense mới nhất với hệ thống cảnh báo va chạm phía trước tích hợp phát hiện người đi bộ, hệ thống đánh lái khẩn cấp, kiểm soát hành trình bằng radar với tốc độ trên 48 km/h. Video: Giới thiệu Toyota Mirai chạy hydro thế hệ mới.

Đúng một năm sau khi tung ra những thông tin đầu tiên về Mirai thế hệ mới, Toyota chính thức giới thiệu mẫu sedan này tại thị trường Nhật. Mẫu xe sử dụng pin nhiên liệu (FCEV - Fuel Cell Electric Vehicle) này có 2 phiên bản gồm G và Z. Giá xe Toyota Mirai 2021 mới khởi điểm từ 7,1 triệu yen (68.200 USD) cho bản G đến 7,9 triệu yen (75.875 USD) đối với bản Z. Về kiểu dáng, Toyota Mirai 2021 mới trông giống chiếc sedan hạng sang của Lexus hơn là bản nâng cấp của Prius như thế hệ đầu tiên. Ở phía trước, Mirai có lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn, chiếm toàn bộ diện tích đầu xe. Hệ thống đèn chiếu sáng chính và đèn sương mù được làm thanh mảnh. Hướng đến sự sang trọng, Mirai thế hệ thứ 2 được loại bỏ các đường gân thể thao. Do đó, thân xe của Mirai cho cảm giác phẳng và to hơn. Mui xe của Mirai thấp dần về sau, mang hơi hướm những mẫu sedan lai coupe đang thịnh hành trong thời gian gần đây. Đuôi xe của Mirai được chia nhiều mảng với những đường cắt xẻ. Hệ thống đèn hậu với họa tiết chữ L cách điệu tương tự các mẫu sedan của Lexus. Bộ mâm đa chấu dạng xoắn giúp xe thêm phần sang trọng. Toyota Mirai thế hệ mới được xây dựng trên nền tảng TNGA và khung gầm GA-L cho xe cỡ lớn. So với thế hệ trước, Mirai có kích thước dài 4.975 mm (+85 mm), rộng 1.885 mm (+70 mm), cao 1.470 mm (-65 mm). Chiều dài cơ sở của Mirai 2021 đạt 2.920 mm, dài hơn 140 mm so với thế hệ cũ. Không gian nội thất của Mirai cũng theo nguyên tắc tối giản với các mặt phẳng làm chủ đạo. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình thông tin giải trí cảm ứng 12,3 inch tích hợp Android Auto/Apple CarPlay, dàn âm thanh 14 loa của JBL và sạc không dây chuẩn Qi. Cung cấp sức mạnh cho Mirai 2021 là động cơ điện, sản sinh công suất 180 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm. So với Mirai thế hệ trước, động cơ điện trên Mirai đời mới mạnh hơn 29 mã lực. Cung cấp năng lượng cho động cơ điện là 3 bình khí hydro, giúp xe di chuyển quãng đường lên đến 850 km, tăng 30% so với con số 650 km ở đời cũ. Mirai được trang bị gói Toyota Safety Sense mới nhất với hệ thống cảnh báo va chạm phía trước tích hợp phát hiện người đi bộ, hệ thống đánh lái khẩn cấp, kiểm soát hành trình bằng radar với tốc độ trên 48 km/h. Video: Giới thiệu Toyota Mirai chạy hydro thế hệ mới.