Toyota Land Cruiser 300 Series 2025 - SUV "chủ tịch" sắp ra mắt có gì?

Có lẽ, chính những quy định mới về khí thải và an ninh mạng khiến Toyota phải gấp rút giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời cho Land Cruiser 300 Series. Được biết, thiết kế của Toyota Land Cruiser 300 2025 mới vẫn sẽ giữ nguyên như cũ, nhưng xe sẽ được bổ sung một số tiện ích mới. Đáng chú ý, Toyota Land Cruiser 300 Series bản facelift 2025 sẽ không còn đầu thu CD/DVD/Blu-ray nữa mà thay vào đó là hệ thống thông tin giải trí sẽ có đầu vào HDMI và microSD theo tiêu chuẩn, mang đến trải nghiệm tiện nghi và hiện đại hơn cho người dùng. Ngoài ra, phần mềm hệ thống cũng có thể cập nhật qua mạng từ xa, giúp người dùng được trải nghiệm những tính năng mới nhất trên xe mà không cần phải đến đại lý. Về trang bị an toàn, Toyota Land Cruiser 300 sẽ sở hữu gói công nghệ Toyota Safety Sense 3.0 với nhiều cải tiến mới như: hệ thống camera sẽ có độ phân giải cao hơn và góc nhìn rộng hơn, giúp cải thiện khả năng quan sát và nhận diện tình huống. Các tính năng trong gói ADAS cũng sẽ được nâng cấp thêm phanh khẩn cấp tự động cải tiến với khả năng phát hiện người đi xe đạp, người đi bộ và xe máy, cảnh báo lệch làn đường, kiểm soát hành trình tích hợp radar, hỗ trợ giữ làn, nhận diện biển báo giao thông, đèn pha tự động, hỗ trợ giảm tốc và hỗ trợ dự đoán chướng ngại vật. Để đáp ứng quy định về khí thải mới, dự kiến động cơ diesel V6 tăng áp kép 3.3 lít trên Land Cruiser 300 Series cũng sẽ được cải tiến. Việc này không chỉ giúp xe hoạt động hiệu quả hơn mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Hiện, hãng xe Nhật Bản vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, theo nhiều người dùng, việc nâng cấp này là cần thiết bởi phiên bản hiện tại của xe cũng đã ra mắt được gần 4 năm. Do được nâng cấp khá nhiều nên dự kiến, giá xe Toyota Land Cruiser 300 Series 2025 ít nhiều sẽ tăng thêm. Video: Giới thiệu Toyota Land Cruiser 300 GR Sport 2025 mới.

Có lẽ, chính những quy định mới về khí thải và an ninh mạng khiến Toyota phải gấp rút giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời cho Land Cruiser 300 Series. Được biết, thiết kế của Toyota Land Cruiser 300 2025 mới vẫn sẽ giữ nguyên như cũ, nhưng xe sẽ được bổ sung một số tiện ích mới. Đáng chú ý, Toyota Land Cruiser 300 Series bản facelift 2025 sẽ không còn đầu thu CD/DVD/Blu-ray nữa mà thay vào đó là hệ thống thông tin giải trí sẽ có đầu vào HDMI và microSD theo tiêu chuẩn, mang đến trải nghiệm tiện nghi và hiện đại hơn cho người dùng. Ngoài ra, phần mềm hệ thống cũng có thể cập nhật qua mạng từ xa, giúp người dùng được trải nghiệm những tính năng mới nhất trên xe mà không cần phải đến đại lý. Về trang bị an toàn, Toyota Land Cruiser 300 sẽ sở hữu gói công nghệ Toyota Safety Sense 3.0 với nhiều cải tiến mới như: hệ thống camera sẽ có độ phân giải cao hơn và góc nhìn rộng hơn, giúp cải thiện khả năng quan sát và nhận diện tình huống. Các tính năng trong gói ADAS cũng sẽ được nâng cấp thêm phanh khẩn cấp tự động cải tiến với khả năng phát hiện người đi xe đạp, người đi bộ và xe máy, cảnh báo lệch làn đường, kiểm soát hành trình tích hợp radar, hỗ trợ giữ làn, nhận diện biển báo giao thông, đèn pha tự động, hỗ trợ giảm tốc và hỗ trợ dự đoán chướng ngại vật. Để đáp ứng quy định về khí thải mới, dự kiến động cơ diesel V6 tăng áp kép 3.3 lít trên Land Cruiser 300 Series cũng sẽ được cải tiến. Việc này không chỉ giúp xe hoạt động hiệu quả hơn mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Hiện, hãng xe Nhật Bản vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, theo nhiều người dùng, việc nâng cấp này là cần thiết bởi phiên bản hiện tại của xe cũng đã ra mắt được gần 4 năm. Do được nâng cấp khá nhiều nên dự kiến, giá xe Toyota Land Cruiser 300 Series 2025 ít nhiều sẽ tăng thêm. Video: Giới thiệu Toyota Land Cruiser 300 GR Sport 2025 mới.