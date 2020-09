Toyota Land Cruiser 2018 nhập Nga hơn 6 tỷ tại Việt Nam

Dòng xe Toyota Land Cruiser có rất nhiều phiên bản động cơ khác nhau, tùy thuộc vào thị trường phân phối. Đa số xe Toyota Land Cruiser tại Việt Nam sử dụng máy xăng V8 4.6L như xe nhập chính hãng và V8 5.7L trên xe nhập từ một số thị trường như Trung Đông. Có một thực tế là các khách hàng đi Land Cruiser thường không bận tâm đến mức tiêu hao nhiên liệu của xe Có một nhóm nhỏ khách hàng đi Land Cruiser lựa chọn các phiên bản máy dầu vì sở thích, chứ không đặt nặng tính kinh tế. Chính vì thế, những chiếc Land Cruiser bản máy dầu được các đơn vị nhập khẩu xe tư nhân đưa về nước, đa số là nhập từ thị trường như châu Âu và Nga. Toyota Land Cruiser máy dầu thường có giá cao hơn Land Cruiser máy xăng. Chiếc Toyota Land Cruiser đời 2018 phiên bản cao cấp “Excalibur” hàng hiếm tại Việt Nam dưới đây là một ví dụ. Phiên bản này được sản xuất dành cho thị trường châu Âu và được nhập khẩu từ Nga. Sau khi lăn bánh khoảng 45.000km, giá xe Toyota Land Cruiser đời 2018 phiên bản “Excalibur” này đang được chào bán 6,350 tỷ đồng. Sử dụng 2 năm, Land Cruiser máy dầu vẫn có giá bán cao hơn một chiếc SUV hạng sang cỡ lớn như Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC có giá từ 4,9 tỷ đồng. Xe sử dụng động cơ dầu V8 dung tích 4.5 lít (4.461cc) 1VD-FTV cho công suất tối đa 249 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650Nm đạt được ngay tại dải vòng tua 1.60- - 2.600 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (4WD) thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT). Theo nhà sản xuất, động cơ dầu 4.5L này có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 10,5 lít/100km. Mặc dù mang công suất thấp hơn so với phiên bản máy xăng, nhưng máy dầu có lợi thế ở mô-men xoắn cao, thiên về sức kéo. Toyota Land Cruiser Excalibur đi kèm với nhiều trang bị cao cấp như hệ thống treo khí hỗ trợ nâng hạ gầm linh hoạt, nhiều tính năng hỗ trợ đi off-road. Nội thất được bọc da Semi-Aniline cao cấp, trang bị màn hình hiển thị đa thông tin trên màn hình nhỏ ở cụm đồng hồ kiểu analog truyền thống, sử dụng màn hình cỡ lớn 10 inch trung tâm. Bên cạnh nhiều trang bị an toàn và hỗ trợ lái hiện đại khác như tính năng cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm/ phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360 độ… Trang bị trên Land Cruiser Excalibur “bỏ xa” Land Cruiser V8 4.6l nhập chính hãng! Mặc dù mang “mác” thương hiệu phổ thông, nhưng có một sự thật là Land Cruiser nhập tư thường có giá bán ngang bằng hoặc hơn cả SUV hạng sang. Số đông sẽ “lắc đầu” khi nhìn vào giá bán chạm mức 10 tỷ đồng của một chiếc Toyota Land Cruiser VXR MBS đời 2019, hay những chiếc Land Cruiser máy dầu đã qua sử dụng được bán lại với giá 5 – 6 tỷ đồng. Toyota Land Cruiser đã chinh phục được nhiều khách hàng khá giả bởi nhiều lý do khác nhau như: độ bền, giữ giá, nội thất rộng rãi... Trên thực tế, một số khách có hàng “nhạy cảm” khi sở hữu xe sang vì tính chất công việc, chính vì thế Toyota Land Cruiser là một trong những lựa chọn hàng đầu khi họ quan tâm xe SUV! Video: Chi tiết SUV cỡ lớn Toyota Land Cruiser thế hệ mới.

