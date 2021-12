Toyota Land Cruiser 200 độ Expedition cực ngầu từ "dân chơi" Nga

Toyota Land Cruiser 300 Series có thể là chủ đề bàn tán của mọi người kể từ khi nó được tiết lộ, tuy nhiên thế hệ 200 Series trước đó (2007-2021) vẫn có một lượng lớn người hâm mộ trung thành. Do vậy, công ty độ xe Nga Khann International đã giới thiệu Toyota Land Cruiser 200 độ Expedition trong vai trò một bộ kit tập trung vào khả năng đi địa hình cho mẫu xe mang tính biểu tượng của Toyota, với nguồn cảm hứng từ các yêu cầu của khách hàng ở thị trường Úc và Trung Đông. Công ty độ xe hậu mãi có trụ sở tại Moscow (Mát-xcơ-va) chuyên môn tạo nên những bộ bodykit thể thao dành cho xe Toyota và Lexus, nhưng lần này họ đã trình bày một sản phẩm khác biệt. Bộ kit Expedition được thiết kế để truyền đạt tinh thần phiêu lưu của Land Cruiser đồng thời cải thiện khả năng off-road vốn đã tuyệt vời của mẫu SUV to khỏe này. Các tấm ốp thân vỏ được tái thiết kế, dựa trên bản nâng cấp cuối cùng của mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser 200, làm cho nó trông cứng cáp và hiện đại hơn. Ở phía trước, Expedition có một tấm cản va off-road độ riêng với lưới tản nhiệt độc đáo, các chi tiết bảo vệ bằng nhựa, và thanh đèn LED nằm phía trên biểu tượng Toyota. Nắp capô có lỗ thông gió cũng là một điểm mới, với những đường nét năng động, dữ dội hơn. Ở hai bên, Khann đã bổ sung các tấm ốp mở rộng chắn bùn, bao phủ bộ lốp xe địa hình to lớn bọc ngoài la-zăng hợp kim 10 chấu màu đen. Hơn nữa, chiếc xe này cũng có thêm bậc cửa bên, và một ống thở được tích hợp khá phù hợp ở bên phải của xe. Cuối cùng, ở phía sau, nó có mang một bánh xe dự phòng kích thước lớn, và một tấm cản va mới với nhiều tấm ốp nhựa hơn để bảo vệ trước đất đá. Bộ bodykit ấn tượng này còn được bổ sung bởi thân vỏ màu cam tương phản với nóc xe, các chi tiết độ và bộ la-zăng màu đen. Công ty Khann chưa chia sẻ bất kỳ chi tiết nào về khía cạnh kỹ thuật của gói Expedition nhưng rõ ràng nó bao gồm một bộ nâng cho hệ thống treo và một bộ la-zăng mới. Suy đoán từ biểu tượng V8 trên cửa hậu, xe chắc được trang bị động cơ xăng V8 5,7 lít hoặc diesel tăng áp V8 4,5 lít. Khann International chưa công bố giá gói Expedition cho Toyota Land Cruiser, ngoài việc tuyên bố rằng gói nâng cấp này “sắp ra mắt”. Tuy nhiên, đánh giá từ nhiều tấm thân vỏ được tái thiết kế và các nâng cấp dành cho khung gầm, nó chắc chắn sẽ không rẻ. Video: Chiếc Toyota LandCruiser 200 Series độ off-road siêu chất.

