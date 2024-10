Toyota Innova lọt top ôtô bán ế nhất Việt Nam tháng 9/2024

Theo công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 9/2024, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 36.585 xe, tăng 45,2%. Doanh số này bao gồm 28.973 xe du lịch, 7.367 xe thương mại và 245 xe chuyên dụng. Nếu cộng với kết quả bán hàng của Hyundai Thành Công, con số này tăng lên 43.103 xe. Ngoài ra, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đã đạt 19.500 chiếc, tăng 62% so với tháng liền trước. Con số tương ứng của xe nhập khẩu nguyên chiếc là 17.085 xe, tăng 30% so với tháng trước. Tuy thị trường đang dần khôi phục nhưng một số mẫu ôtô vẫn bị khách hàng trong nước "thờ ơ". Danh sách top ôtô ế nhất Việt Nam tháng 9/2024 đã đón thêm một số cái tên mới. Những cái tên còn lại đều là các "gương mặt thân quen". Đầu tiên là Honda Civic Type R với đúng 1 chiếc bán ra. Kết quả này không có gì bất ngờ vì phiên bản hiệu suất cao của Honda Civic vốn là mẫu xe được phân phối ở thị trường Việt Nam theo diện đặt hàng và có giá bán lên đến 2,399 tỷ đồng. Đứng phía sau Civic Type R là mẫu xe cùng thương hiệu Honda Accord. Trong tháng 9/2024, người Việt đã mua 8 chiếc Accord, tăng 166,6%. Tuy có tỷ lệ tăng trưởng cao nhưng Honda Accord vẫn lọt vào top 10 ôtô bán kém nhất Việt Nam vì doanh số quá khiêm tốn. Từ đầu năm đến nay, mẫu sedan hạng D này liên tục được hãng ưu đãi tiền mặt 220 triệu đồng nhưng doanh số vẫn dậm chân tại chỗ. Mẫu xe bán kém thứ 3 tại thị trường ôtô Việt Nam trong tháng 9/2024 là Toyota Alphard với doanh số 13 xe, tăng 44,4%. Cũng như Honda Civic Type R, Toyota Alphard là mẫu xe chỉ phục vụ một nhóm đối tượng khách hàng nhỏ vì giá cao, lên đến 4,37 tỷ đồng. Vị trí thứ 4 thuộc về Honda Civic với doanh số giảm 23,8% xuống còn 16 xe. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp mẫu sedan hạng C này xuất hiện trong top 10 ô tô bán kém nhất thị trường. Kết quả này trên thực tế không nằm ngoài dự đoán vì Honda Civic chuẩn bị có phiên bản nâng cấp trong tháng 10/2024 này. Tiếp theo là Kia K5 với doanh số chỉ đạt 20 xe, tăng 42,8%. Trong vài tháng trở lại đây, mẫu xe Hàn Quốc này liên tục góp mặt trong top 10 ô tô bán kém nhất thị trường và tháng 9/2024 cũng không phải ngoại lệ. Điều này một lần nữa cho thấy rõ sự thất thế của phân khúc sedan cỡ D tại thị trường Việt Nam. Đứng ở vị trí thứ 6 là Isuzu mu-X với 36 xe bán ra, tăng trưởng 80%. Cũng như Honda Accord, Isuzu mu-X là thành viên kỳ cựu của top 10 xe bán kém nhất thị trường do thiết kế kém nịnh mắt và trang bị chưa thực sự hấp dẫn. Honda Civic không phải là mẫu sedan hạng C duy nhất có mặt trong top 10, bên cạnh đó còn có đồng hương Toyota Corolla Altis. Trong tháng 9/2024, người Việt chỉ mua 37 chiếc Toyota Corolla Altis, tăng trưởng 12,1%. Mẫu xe thứ 3 của thương hiệu Toyota góp mặt trong top 10 này là Innova, sau Alphard và Corolla Altis. Trong tháng 9 vừa qua, mẫu MPV hạng trung Toyota Innova tại Việt Nam đạt doanh số 38 xe, giảm 17,3%. Xếp thứ 9 trong top 10 là Kia Soluto với doanh số tăng trưởng 131,5% lên 44 xe. Tuy sở hữu giá bán thuộc hàng rẻ nhất phân khúc sedan hạng B nhưng Soluto vẫn không được ưa chuộng tại Việt Nam như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City. Bất lợi của Kia Soluto nằm ở thiết kế và trang bị kém hấp dẫn. Mẫu xe chốt sổ trong top ôtô bán kém nhất thị trường Việt Nam tháng 9/2024 là Ford Explorer. Mẫu SUV cỡ lớn này bán ra 51 xe, tăng 54,4%. Trong tháng 10/2024, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước tiếp tục được áp dụng. Dự đoán, thị trường ôtô Việt Nam hứa hẹn sẽ có đà tăng trưởng. Video: Top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 9/2024.

