Top ôtô bán ế nhất Việt Nam tháng 7/2024, xe Nhật chiếm số đông

Kết thúc tháng 7/2024, top ôtô ế nhất thị trường Việt Nam tiếp tục là "lãnh địa" của các thương hiệu Nhật Bản khi có tới 8/10 cái tên ghi danh. Đáng chú ý các mẫu xe gầm thấp ngày càng góp mặt nhiều hơn vào danh sách ôtô bán ít nhất thị trường trong nhiều tháng qua. Trong tháng 7/2024 vừa qua, Honda Accord tiếp tục là mẫu xe bán chậm nhất thị trường chỉ với 6 xe được bán ra, giảm 25% so với tháng trước (8 xe). Đây là tháng thứ 2 liên tiếp Honda Accord đứng đầu trong top 10 xe bán chậm nhất tháng. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay, Honda Accord bán được 54 xe. Vị trí thứ 2 thuộc về Suzuki Swift với doanh số đạt 8 xe, giảm 12,5%. Kết quả này không quá ngạc nhiên với những người trong giới ôtô khi Swift vốn thuộc nhóm xe gầm thấp ngày càng kén khách tại Việt Nam, trong khi các trang bị không nổi bật so với loạt đối thủ mạnh như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City. Khép lại tháng 7, doanh số bán hàng Isuzu mu-X đạt chỉ 18 xe và đứng ở vị trí thứ 3. Doanh số lũy kế của mẫu SUV cỡ trung này trong 7 tháng đầu năm 2024 là 104 xe, giảm nhẹ 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Việt Nam, Isuzu mu-X không được ưa chuộng vì thiết kế kém nịnh mắt, trang bị không có gì nổi bật và giá bán chưa thực sự hấp dẫn. Tương tự Isuzu mu-X, Toyota Alphard cũng đạt doanh số 18 xe, tăng 10 xe so với tháng trước. Đây là mẫu xe thường xuyên góp mặt trong top xe bán kém nhất thị trường vì bản thân Toyota Alphard vốn không dành cho số đông khi sở hữu giá bán lên đến 4,37 tỷ đồng. Mẫu xe MPV Suzuki Ertiga với doanh số bán ra chỉ 20 chiếc trong tháng 7 vừa qua, xếp ở vị trí thứ 5. Việc Suzuki Ertiga Hybrid bán kém cũng không có gì bất ngờ vì mẫu xe này hiện đang dọn kho những chiếc cuối cùng, vì đã có thông tin ngưng bán ở thị trường Việt Nam. Tương tự như "người anh em" Ertiga Hybrid, mẫu MPV Suzuki XL7 đang trong giai đoạn bán nốt hàng tồn để đón phiên bản mới nên doanh số hạn chế. Doanh số bán xe của XL7 trong tháng vừa qua đạt 19 xe và xếp thứ 6 trong top 10 xe bán chậm nhất toàn thị trường Việt Nam. Với 38 xe bán được trong tháng 7/2024, Kia Soluto tiếp tục có tháng thứ 6 liên tiếp nằm trong danh sách 10 mẫu xe bán chậm nhất thị trường, thứ hạng của mẫu sedan cỡ B này cũng tăng từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ 6. Kết quả kể trên khiến doanh số bán hàng của Kia Soluto tháng 7 đã giảm 15,6% so với tháng trước đó (45 xe). Vị trí tiếp theo thuộc về Kia K5 với doanh số 41 xe được bán ra, tăng 20 xe so với tháng 6/2024 (20 xe). Đáng tiếc, doanh số này vẫn chưa thể giúp K5 rời khỏi Top 10 ôtô bán chậm nhất thị trường Việt Nam. Trong tháng 7/2024, Mazda6 đã bán được 42 xe tăng gấp đôi so với tháng trước đó (21 xe) và đứng ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng. Mazda6 hiện là mẫu xe rẻ nhất phân khúc sedan hạng D, dao động từ 769 - 899 triệu đồng, nhưng vẫn không được ưa chuộng. Mẫu xe SUV địa hình cỡ nhỏ là Suzuki Jimny đã qua thời "nóng sốt" cộng thêm sự giới hạn về số lượng và tính đa dụng nên không tránh khỏi tình trạng doanh số kém. Trong tháng vừa qua, mẫu xe này đạt doanh số chỉ 46 chiếc và xếp ở vị trí thứ 10. Đây cũng là điều dễ hiểu, khi Suzuki Jimny là mẫu xe chơi dành cho những khách hàng cá tính. Video: Top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 7/2024.

Kết thúc tháng 7/2024, top ôtô ế nhất thị trường Việt Nam tiếp tục là "lãnh địa" của các thương hiệu Nhật Bản khi có tới 8/10 cái tên ghi danh. Đáng chú ý các mẫu xe gầm thấp ngày càng góp mặt nhiều hơn vào danh sách ôtô bán ít nhất thị trường trong nhiều tháng qua. Trong tháng 7/2024 vừa qua, Honda Accord tiếp tục là mẫu xe bán chậm nhất thị trường chỉ với 6 xe được bán ra, giảm 25% so với tháng trước (8 xe). Đây là tháng thứ 2 liên tiếp Honda Accord đứng đầu trong top 10 xe bán chậm nhất tháng. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay, Honda Accord bán được 54 xe. Vị trí thứ 2 thuộc về Suzuki Swift với doanh số đạt 8 xe, giảm 12,5%. Kết quả này không quá ngạc nhiên với những người trong giới ôtô khi Swift vốn thuộc nhóm xe gầm thấp ngày càng kén khách tại Việt Nam, trong khi các trang bị không nổi bật so với loạt đối thủ mạnh như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City. Khép lại tháng 7, doanh số bán hàng Isuzu mu-X đạt chỉ 18 xe và đứng ở vị trí thứ 3. Doanh số lũy kế của mẫu SUV cỡ trung này trong 7 tháng đầu năm 2024 là 104 xe, giảm nhẹ 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Việt Nam, Isuzu mu-X không được ưa chuộng vì thiết kế kém nịnh mắt, trang bị không có gì nổi bật và giá bán chưa thực sự hấp dẫn. Tương tự Isuzu mu-X, Toyota Alphard cũng đạt doanh số 18 xe, tăng 10 xe so với tháng trước. Đây là mẫu xe thường xuyên góp mặt trong top xe bán kém nhất thị trường vì bản thân Toyota Alphard vốn không dành cho số đông khi sở hữu giá bán lên đến 4,37 tỷ đồng. Mẫu xe MPV Suzuki Ertiga với doanh số bán ra chỉ 20 chiếc trong tháng 7 vừa qua, xếp ở vị trí thứ 5. Việc Suzuki Ertiga Hybrid bán kém cũng không có gì bất ngờ vì mẫu xe này hiện đang dọn kho những chiếc cuối cùng, vì đã có thông tin ngưng bán ở thị trường Việt Nam. Tương tự như "người anh em" Ertiga Hybrid, mẫu MPV Suzuki XL7 đang trong giai đoạn bán nốt hàng tồn để đón phiên bản mới nên doanh số hạn chế. Doanh số bán xe của XL7 trong tháng vừa qua đạt 19 xe và xếp thứ 6 trong top 10 xe bán chậm nhất toàn thị trường Việt Nam. Với 38 xe bán được trong tháng 7/2024, Kia Soluto tiếp tục có tháng thứ 6 liên tiếp nằm trong danh sách 10 mẫu xe bán chậm nhất thị trường, thứ hạng của mẫu sedan cỡ B này cũng tăng từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ 6. Kết quả kể trên khiến doanh số bán hàng của Kia Soluto tháng 7 đã giảm 15,6% so với tháng trước đó (45 xe). Vị trí tiếp theo thuộc về Kia K5 với doanh số 41 xe được bán ra, tăng 20 xe so với tháng 6/2024 (20 xe). Đáng tiếc, doanh số này vẫn chưa thể giúp K5 rời khỏi Top 10 ôtô bán chậm nhất thị trường Việt Nam. Trong tháng 7/2024, Mazda6 đã bán được 42 xe tăng gấp đôi so với tháng trước đó (21 xe) và đứng ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng. Mazda6 hiện là mẫu xe rẻ nhất phân khúc sedan hạng D, dao động từ 769 - 899 triệu đồng, nhưng vẫn không được ưa chuộng. Mẫu xe SUV địa hình cỡ nhỏ là Suzuki Jimny đã qua thời "nóng sốt" cộng thêm sự giới hạn về số lượng và tính đa dụng nên không tránh khỏi tình trạng doanh số kém. Trong tháng vừa qua, mẫu xe này đạt doanh số chỉ 46 chiếc và xếp ở vị trí thứ 10. Đây cũng là điều dễ hiểu, khi Suzuki Jimny là mẫu xe chơi dành cho những khách hàng cá tính. Video: Top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 7/2024.