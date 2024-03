Toyota Innova Cross ngược dòng tăng trưởng, vẫn chưa thoát ế

Video: Đánh giá chi tiết Toyota Innova Cross tại Việt Nam.

Doanh số phân khúc MPV vẫn chưa thể khởi sắc trong tháng 2/2024 do thị trường đang đi vào "vùng trũng" của mùa thấp điểm nhất trong năm. Hầu hết các mẫu xe MPV đều giảm doanh số, duy chỉ có Toyota Innova Cross lội ngược dòng.

Dẫn đầu phân khúc vẫn là Mitsubishi Xpander với 641 xe bán ra, giảm 50,1% so với tháng trước (1.285 xe). Dù doanh số chạm đáy thấp kỷ lục nhưng Xpander vẫn đủ sức đại diện phân khúc góp mặt ở vị trí thứ 2 trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng. Tổng tích lũy sau 2 tháng chạy đua của Xpander đạt 1.926 xe.

Toyota Innova Cross tăng trưởng dương, nhưng vẫn chưa thoát ế.

KIA Carnival có doanh số 268 xe, giảm 20,9% so với tháng 1/2024 (339 xe) nhưng vẫn chiếm được vị trí quan trọng trong phân khúc MPV tại Việt Nam. Không chỉ vươn lên vị trí thứ 2 trong phân khúc, Carnival còn được vinh danh trong Top 10 mẫu xe ăn khách nhất tại thị trường Việt Nam trong tháng 02/2024 (xếp vị trí thứ 9).

Ở chặng đua này, Suzuki XL7 mới là nhân tố tạo ra sự bất ngờ. Không chỉ có tháng thứ 2 liên tiếp thoát khỏi danh sách xe bán ế, XL7 còn duy trì tầm ảnh hưởng trong nhóm xe có doanh số cao nhất phân khúc. Với 219 xe bán ra, giảm 51,3% so với tháng trước, XL7 tụt xuống vị trí thứ 3 trong phân khúc. Dù việc leo lên Top là do doanh số các đối thủ giảm mạnh nhưng đây vẫn được coi là bước chuyển mình đáng khen ngợi của XL7.

KIA Carens xếp thứ 4 do bán được 201 xe, giảm khoảng 33,8% so với tháng 1. So với "người anh em" Carnival, KIA Carens có lợi thế giá mềm nhưng thiết kế, trang bị, động cơ của mẫu xe này không hấp dẫn bằng Carnival.

Trong tháng 2 vừa qua, Toyota Veloz Cross cũng không thoát khỏi quy luật giảm doanh số. Theo đó, Toyota đã giao 146 xe Veloz Cross cho khách hàng, giảm 42,2% so với tháng trước. Dẫu vậy, con số này giúp Toyota Veloz Cross cải thiện thứ hạng, leo từ vị trí số 7 lên vị trí thứ 5 trong phân khúc.

Doanh số Honda BR-V giảm tới 61,2% trong tháng 2 khiến lượng tiêu thụ chỉ còn 127 xe. Nguyên nhân của sự sụt giảm mạnh mẽ này là do hãng xe Nhật không đẩy mạnh ưu đãi, giảm giá kích cầu trong thời gian gần đây. Cũng trong tháng này, Hyundai Custin là mẫu xe có doanh số ngang ngửa với Honda BR-V, đạt 127 xe, giảm 47,9% so với tháng 1.

Các vị trí còn lại thuộc về Toyota Avanza Premio (85 xe), Hyundai Stargazer (55 xe), Toyota Innova (41 xe) và Suzuki Ertiga Hybrid (38 xe). Trong đó, Ertiga Hybrid là mẫu xe có đà giảm mạnh nhất, lên tới 91%.