Mercedes-AMG C63 S “lột xác” sau khi qua tay Manhart Performance

Với khối hệ thống Plug-in Hybrid mới, chiếc Mercedes-AMG C63 bản W206 có thể mạnh hơn nhưng phần nào đã bị bớt đi sự phấn khích của khối động cơ V8 như về âm thanh động cơ. Chính vì vậy, thương hiệu độ Manhart Performance đã trang bị cho xe các nâng cấp mới trong phiên bản CRE 700 nhằm cải thiện cả diện mạo cũng như thay thế hệ thống xả nhằm “lấy lại” phần nào cảm giác phấn khích của khối động cơ V8 trên thế hệ tiền nhiệm. Về nguyên bản, mẫu xe sang Mercedes-AMG C63 S E Performance có khả năng sản sinh công suất ấn tượng 671 mã lực và mô-men xoắn 1.020 Nm nguyên bản. Khi xe được trang bị mô-đun nâng cấp MHtronic của Manhart vào động cơ 2.0 lít tăng áp, hãng độ đã tăng công suất tổng hợp của hệ truyền động plug-in hybrid lên 715 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt mức 1.120 Nm. Hơn nữa, hãng độ đến từ Đức đã bổ sung thêm một hệ thống ống xả mới với ống xả thể thao và bộ chuyển đổi giúp tạo ra âm thanh động cơ mạnh mẽ hơn đáng kể, từ đây tăng độ phấn khích khi lái xe cho chiếc sedan thể thao. Hiện tại những trang bị này chỉ được bán ra tại các nước ngoài thị trường Đức do một số quy định. Về ngoại thất, Mercedes-AMG C63 S độ Manhart Performance vẫn được giữ nguyên bản với những chi tiết độ vốn hoàn hảo của gói nâng cấp AMG. Xe được trang bị bộ bodykit nâng cấp thể thao cùng bộ mâm AMG có kích thước 20 inch. Khoang nội thất của xe với trang bị ghế thể thao, dây an toàn màu đỏ cùng những chi tiết ốp sợi carbon vẫn được giữ nguyên. Thương hiệu Manhart chỉ nâng cấp thêm cho xe các chi tiết trang trí decal sọc xám mờ và đỏ ở ngoại thất. Xe còn được trang bị logo CRE 700 nhằm tăng diện mạo cho ngoại thất của xe. Chiếc sedan hiệu năng cao này còn được trang bị bộ lò xo H&R mới giúp hạ thấp gầm xe thêm khoảng 20 mm so với mẫu xe nguyên bản. Hiện tại, chiếc xe này không được nâng cấp về hệ thống phanh, tuy nhiên người mua hoàn toàn có thể lựa chọn nâng cấp theo nhu cầu. CRE 700 có thể chỉ là phiên bản độ mở đầu cho dòng xe này. Tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng, hãng độ Manhart có thể tiếp tục nghiên cứu mẫu PHEV và có khả năng mở rộng các nâng cấp xe trong thời gian tới nhằm cung cấp nhiều lựa chọn tối ưu hơn cho khách hàng sử dụng. Video: Mercedes-AMG C63 S độ Manhart Performance siêu mạnh.

