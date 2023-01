Toyota Innova 2023 sắp ra mắt Việt Nam, dự kiến từ 820 triệu đồng

Sau khi ra mắt thế hệ mới ở Indonesia và Ấn Độ, nhiều khả năng điểm đến tiếp theo của Toyota Innova 2023 là Việt Nam. Điều này cũng khá hợp lý bởi thị trường trong nước khá chuộng mẫu MPV 7 chỗ này trong hơn một thập kỷ vừa qua. Theo hé lộ từ phía đại lý, Toyota Innova 2023 dự kiến sẽ ra mắt khách Việt từ quý III năm nay, xe được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia. Được biết, giá xe Toyota Innova 2023 dự kiến sẽ từ 820 cho bản thấp nhất và khoảng 1 tỷ đồng cho phiên bản Hybrid cao cấp nhất. So với thế hệ cũ, ngoại hình của Toyota Innova 2023 trông khác biệt, mang những đường nét hơi hướm SUV pha trộn với nét đặc trưng của xe MPV. Toyota New Global Architecture-C (TNGA-C) lần đầu được ứng dụng trên Innova giống Corolla Altis, Corolla Cross và Lexus UX. Việc dùng khung gầm này cũng giúp Innova thay đổi từ dẫn động cầu sau sang cầu trước. Mẫu xe MPV Toyota Innova 2023 sở hữu chiều dài 4.755 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều cao 1.795 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm và chiều cao gầm 185 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 20 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 100 mm, mang đến nội thất rộng rãi hơn. Ở phần đầu, Toyota Innova 2023 có hệ thống lưới tản nhiệt viền crom, bên trong họa tiết sơn đen nối liền mạch với hệ thống đèn phía sau. Đèn pha của xe đã sử dụng công nghệ LED mới hiện đại, trong khi đó đèn định vị LED đặt thấp dưới hốc gió nằm ngang. Phần đầu Toyota Innova 2023 nổi bật với cụm đèn chiếu sáng thiết kế mới, góc cạnh hơn, đèn định vị thanh mảnh ẩn bên trong. Lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn có viền mạ chrome. Cản trước cũng được làm lại cứng cáp hơn với các hốc gió được mở rộng. Thân xe Innova mới sở hữu 2 đường dập gân trên cửa mới, gợi liên tưởng đến Toyota Avanza Premio hay Veloz Cross 2022. Thêm vào đó là các bộ vành hợp kim mới có đường kính từ 16 - 18 inch, tùy phiên bản. Về nội thất, Toyota Innova 2023 gây ấn tượng với mặt táp-lô đa tầng mới, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng và bảng đồng hồ đi kèm màn hình đa thông tin. Tùy phiên bản, Innova 2023 sẽ có ghế bọc nỉ hoặc da tổng hợp, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch hoặc 10 inch, hệ thống điều hòa tự động đi kèm màn hình kỹ thuật số mới, màn hình đa thông tin 4,2 inch hoặc 7 inch trong bảng đồng hồ, 4 cổng USB Type C, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Toyota Innova 2023 còn đáng chú ý hơn khi sở hữu gói an toàn Toyota Safety Sense với loạt tính năng hiện đại gồm: Cảnh báo lệch làn & hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, giám sát áp suất lốp, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phanh khẩn cấp tự động... Dự đoán, Toyota Innova vẫn sẽ có 2 lựa chọn động cơ và 5 biến thể trang bị như thị trường Indonesia. Các bản VX, ZX và ZX(O) được trang bị động cơ hybrid, trong khi các bản G-SLF 7-8 chỗ và bản CX 7-8 chỗ được trang bị động cơ xăng 2.0L. Video: Chi tiết Toyota Innova 2023 cho thị trường Đông Nam Á.

