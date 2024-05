Toyota Hilux GR Sport II 2024 từ 1,58 tỷ đồng, đấu Ford Ranger Raptor

Theo đó, Toyota Hilux GR Sport II 2024 mới có giá khởi điểm là 49.750 bảng Anh (tương đương 1,58 tỷ đồng). Dự kiến những chiếc xe đầu tiên sẽ bắt đầu được bàn giao vào cuối năm nay. So với phiên bản tiêu chuẩn, mẫu xe bán tải Toyota Hilux GR Sport II 2024 có chiều cao tăng thêm 15 mm, chiều rộng tăng thêm tối đa 155 mm, trong khi chiều dài lại giảm 5 mm. Như vậy, xe có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.320 x 2.020 x 1.880 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.085 mm. GR Sport II sở hữu ngoại hình hầm hố với lưới tản nhiệt màu đen có dòng chữ "TOYOTA" và cản trước thể thao. Xe còn được trang bị: đèn pha LED tự động bật/tắt, tự động điều chỉnh luồng sáng, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện/tích hợp đèn chào mừng, ăng ten vây cá, đèn sương mù LED phía trước, đèn hậu LED, đèn chờ dẫn đường, logo GR Sport... Hệ thống treo lò xò cuộn phía trước và lò xo lá nhíp sau xe được trang bị thêm giảm xóc monotube KYB với đường kính piston lớn. Những thay đổi này giúp giảm góc lật, tăng cường độ chính xác khi đánh lái và cải thiện sự ổn định cho xe. Chưa hết, lực kéo và khả năng off-road của Toyota Hilux GR Sport II 2024 cũng được cải thiện hơn với việc trang bị lốp Bridgestone Dueler AT 265/65 R17, đi kèm la-zăng hợp kim 17 inch kiểu Dakar màu đen độc đáo. Hệ thống phanh đĩa được trang bị ở cả bốn bánh, kẹp phanh cố định bốn pít-tông 338 mm x 28 mm ở phía trước và kẹp phanh nổi một pít-tông 312 mm x 18 mm ở phía sau được sơn màu đỏ. Về nội thất, bên trong khoang cabin của Toyota Hilux GR Sport II 2024 có những cải tiến như vô lăng bọc da với logo GR đặt ở đáy vô lăng, ghế thể thao phía trước kết hợp da và da lộn, dây an toàn màu đỏ, bàn đạp nhôm, trang trí bảng điều khiển "Technical Mesh", cần sang số GR Sport, thảm sàn và hệ thống âm thanh JBL 9 loa. Tiếp đến là một số trang bị nổi bật khác như ghế trước chỉnh điện 6 hướng, điều hòa tự động 2 vùng, 2 ổ điện 12V, 1 ổ điện 220V và kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Về an toàn, Toyota Hilux GR Sport II 2024 được trang bị 7 túi khí, camera 360 độ, hệ thống cân bằng điện tử, cảnh báo lệch làn đường tích hợp hỗ trợ đánh lái, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo tiền va chạm. Cung cấp sức mạnh cho Toyota Hilux GR Sport II 2024 là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.8L quen thuộc nhưng tạo ra công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Động cơ này đi kèm với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4WD. Xe có 3 chế độ lái, bao gồm Normal, Eco và Power. Video: Giới thiệu bán tải hiệu năng cao Toyota Hilux GR Sport II 2024.

