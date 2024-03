Toyota Hilux GR Sport hơn 1 tỷ đồng tại Thái Lan, đấu Ford Ranger

Trong sự kiện Toyota Gazoo Racing Festival 2023 diễn ở Thái Lan vào hồi cuối năm ngoái, phiên bản mới của dòng xe bán tải Hilux GR Sport đã được mang đến trưng bày. Đến nay, Toyota Hilux GR Sport 2024 mới chính thức được bán ra ở thị trường Đông Nam Á này. Tên gọi đầy đủ của mâu xe bán tải Toyota Hilux GR Sport tại thị trường Thái Lan là Toyota Hilux Revo GR Sport Wide Tread 2024. Tại Thái Lan, mức giá xe Toyota Hilux Revo GR Sport Wide Tread 2024 khởi điểm từ 1,499 triệu Baht (khoảng 1,028 tỷ đồng). Như vậy, xe chỉ rẻ hơn một chút so với Ford Ranger Wildtrak V6 2024 vốn có giá 1,519 triệu Baht (khoảng 1,055 tỷ đồng). So với bản thường, mẫu xe bán tải Toyota Hilux Revo GR Sport Wide Tread 2024 dành cho Thái Lan sở hữu khá nhiều thay đổi cả về ngoại hình lẫn trang bị. Đầu tiên phải kể đến kích thước của mẫu xe này với chiều rộng và chiều cao tăng lần lượt 140 mm và 15 mm trong khi chiều dài lại giảm 5 mm. Kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt là 5.320 x 2.020 x 1.880 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.085 mm. Chưa hết, xe còn được trang bị hệ thống treo được nâng cao thêm 15 mm so với bản thường. Nhờ đó, khoảng sáng gầm của Toyota Hilux Revo GR Sport Wide Tread 2024 tăng 37 mm lên 217 mm. Ngay cả hốc bánh của xe cũng rộng hơn để phù hợp với cái tên Wide Tread. Theo đó, hốc bánh của xe rộng hơn 140 mm ở phía trước và 155 mm ở đằng sau. Ngoài ra, Toyota Hilux Revo GR Sport Wide Tread 2024 còn được cải tiến thiết kế ở những khu vực như lưới tản nhiệt, cản trước, thanh thể thao trên thùng sau và ốp cua lốp. Vành la-zăng của xe là loại hợp kim với đường kính 17 inch, đi kèm lốp BF Goodrich AT 265/65 R17. Đó là chưa kể đến logo GR xuất hiện ở nhiều vị trí như trên lưới tản nhiệt và cửa thùng sau. Tại thị trường Thái Lan, Toyota Hilux Revo GR Sport Wide Tread 2024 có những trang bị ngoại thất khác như đèn pha LED tự động bật/tắt, tự động điều chỉnh luồng sáng, đèn sương mù LED phía trước, đèn hậu LED, đèn chờ dẫn đường... ... gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện/tích hợp đèn chào mừng và ăng ten vây cá. Bên trong xe, Toyota Hilux Revo GR Sport Wide Tread 2024 được bổ sung ghế bọc da tổng hợp pha da lộn mới giúp tăng cường khả năng thông hơi. Bên cạnh đó là màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch và dây đai an toàn màu đỏ mới. Tương tự ngoại thất, logo GR cũng xuất hiện ở nhiều nơi bên trong xe như trên vô lăng, ghế và nút bấm khởi động máy. Các trang bị như ghế trước chỉnh điện 6 hướng, vô lăng bọc da chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chức năng, cần số bọc da, bộ bàn đạp thể thao, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống âm thanh 6 loa, 2 ổ điện 12V, 1 ổ điện 220V và kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây cũng có bên trong mẫu xe bán tải này. "Trái tim" của Toyota Hilux Revo GR Sport Wide Tread 2024 vẫn là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.8L quen thuộc. Tuy nhiên, động cơ này được cải tiến để cho công suất tối đa 224 mã lực tại tua máy 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 550 Nm tại tua máy 1.600 - 2.800 vòng/phút. So với bản thường, xe mạnh hơn 20 mã lực và 50 Nm. So với Ford Ranger Wildtrak V6 2024 với động cơ diesel 6 xi-lanh, tăng áp, dung tích 3.0L, cho công suất tối đa 250 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm, thành viên nhà Toyota thua kém đáng kể. Động cơ của Toyota Hilux Revo GR Sport Wide Tread 2024 đi với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4WD. Xe có 3 chế độ lái, bao gồm Normal, Eco và Power. Những điểm mới còn lại của Toyota Hilux Revo GR Sport Wide Tread 2024 tại Thái Lan bao gồm phuộc xi-lanh đơn được thay đổi sang vị trí bên ngoài khung gầm và phanh đĩa thông gió. Cuối cùng là các trang bị an toàn như 7 túi khí, camera 360 độ, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường tích hợp hỗ trợ đánh lái, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Video: Chi tiết bán tải Toyota Hilux GR Sport 2024 mới.

Trong sự kiện Toyota Gazoo Racing Festival 2023 diễn ở Thái Lan vào hồi cuối năm ngoái, phiên bản mới của dòng xe bán tải Hilux GR Sport đã được mang đến trưng bày. Đến nay, Toyota Hilux GR Sport 2024 mới chính thức được bán ra ở thị trường Đông Nam Á này. Tên gọi đầy đủ của mâu xe bán tải Toyota Hilux GR Sport tại thị trường Thái Lan là Toyota Hilux Revo GR Sport Wide Tread 2024. Tại Thái Lan, mức giá xe Toyota Hilux Revo GR Sport Wide Tread 2024 khởi điểm từ 1,499 triệu Baht (khoảng 1,028 tỷ đồng). Như vậy, xe chỉ rẻ hơn một chút so với Ford Ranger Wildtrak V6 2024 vốn có giá 1,519 triệu Baht (khoảng 1,055 tỷ đồng). So với bản thường, mẫu xe bán tải Toyota Hilux Revo GR Sport Wide Tread 2024 dành cho Thái Lan sở hữu khá nhiều thay đổi cả về ngoại hình lẫn trang bị. Đầu tiên phải kể đến kích thước của mẫu xe này với chiều rộng và chiều cao tăng lần lượt 140 mm và 15 mm trong khi chiều dài lại giảm 5 mm. Kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt là 5.320 x 2.020 x 1.880 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.085 mm. Chưa hết, xe còn được trang bị hệ thống treo được nâng cao thêm 15 mm so với bản thường. Nhờ đó, khoảng sáng gầm của Toyota Hilux Revo GR Sport Wide Tread 2024 tăng 37 mm lên 217 mm. Ngay cả hốc bánh của xe cũng rộng hơn để phù hợp với cái tên Wide Tread. Theo đó, hốc bánh của xe rộng hơn 140 mm ở phía trước và 155 mm ở đằng sau. Ngoài ra, Toyota Hilux Revo GR Sport Wide Tread 2024 còn được cải tiến thiết kế ở những khu vực như lưới tản nhiệt, cản trước, thanh thể thao trên thùng sau và ốp cua lốp. Vành la-zăng của xe là loại hợp kim với đường kính 17 inch, đi kèm lốp BF Goodrich AT 265/65 R17. Đó là chưa kể đến logo GR xuất hiện ở nhiều vị trí như trên lưới tản nhiệt và cửa thùng sau. Tại thị trường Thái Lan, Toyota Hilux Revo GR Sport Wide Tread 2024 có những trang bị ngoại thất khác như đèn pha LED tự động bật/tắt, tự động điều chỉnh luồng sáng, đèn sương mù LED phía trước, đèn hậu LED, đèn chờ dẫn đường... ... gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện/tích hợp đèn chào mừng và ăng ten vây cá. Bên trong xe, Toyota Hilux Revo GR Sport Wide Tread 2024 được bổ sung ghế bọc da tổng hợp pha da lộn mới giúp tăng cường khả năng thông hơi. Bên cạnh đó là màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch và dây đai an toàn màu đỏ mới. Tương tự ngoại thất, logo GR cũng xuất hiện ở nhiều nơi bên trong xe như trên vô lăng, ghế và nút bấm khởi động máy. Các trang bị như ghế trước chỉnh điện 6 hướng, vô lăng bọc da chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chức năng, cần số bọc da, bộ bàn đạp thể thao, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống âm thanh 6 loa, 2 ổ điện 12V, 1 ổ điện 220V và kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây cũng có bên trong mẫu xe bán tải này. "Trái tim" của Toyota Hilux Revo GR Sport Wide Tread 2024 vẫn là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.8L quen thuộc. Tuy nhiên, động cơ này được cải tiến để cho công suất tối đa 224 mã lực tại tua máy 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 550 Nm tại tua máy 1.600 - 2.800 vòng/phút. So với bản thường, xe mạnh hơn 20 mã lực và 50 Nm. So với Ford Ranger Wildtrak V6 2024 với động cơ diesel 6 xi-lanh, tăng áp, dung tích 3.0L, cho công suất tối đa 250 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm, thành viên nhà Toyota thua kém đáng kể. Động cơ của Toyota Hilux Revo GR Sport Wide Tread 2024 đi với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4WD. Xe có 3 chế độ lái, bao gồm Normal, Eco và Power. Những điểm mới còn lại của Toyota Hilux Revo GR Sport Wide Tread 2024 tại Thái Lan bao gồm phuộc xi-lanh đơn được thay đổi sang vị trí bên ngoài khung gầm và phanh đĩa thông gió. Cuối cùng là các trang bị an toàn như 7 túi khí, camera 360 độ, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường tích hợp hỗ trợ đánh lái, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Video: Chi tiết bán tải Toyota Hilux GR Sport 2024 mới.