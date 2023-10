Ra mắt Toyota Hilux GR Sport II 2024 – bán tải đậm chất thể thao

Kể từ khi giới thiệu những mẫu xe thể thao dưới nhãn hiệu GR (Gazoo Racing) đầu tiên từ năm 2019, Toyota không hề che giấu ý định phát triển và nâng tầm bộ phận này lên để vươn đến đẳng cấp như BMW M hay Mercedes-AMG... và Toyota Hilux GR Sport II bán tải nằm trong số đó. Cùng với đó là những chiếc xe GR Sport của thương hiệu Toyota ở tầm thấp hơn khi chỉ được nâng cấp chủ yếu về ngoại thất. Ví dụ điển hình là chiếc Toyota Hilux GR Sport II 2024 mới ra mắt này. Mẫu xe bán tải Toyota Hilux GR Sport II thực chất là sự nối tiếp của phiên bản Hilux GR Sport dành cho thị trường châu Âu, từng được Toyota công bố vào tháng 1/2022 và khác biệt so với bản cùng tên bán ra ở Thái Lan, Nhật Bản. Mẫu xe này sẽ được bán chính thức tại thị trường Anh Quốc kể từ đầu năm 2024 và có duy nhất một kiểu thân xe cabin kép. So với một chiếc Hilux nguyên bản thông thường, Hilux GR Sport II hầm hố hơn đáng kể nhờ chiều cao xe tăng thêm 20 mm, giúp tăng khoảng sáng gầm xe. Cùng với đó, góc tới được cải thiện từ 29 đến 30 độ. Xe trang bị bộ mâm đa chấu sơn đen kích thước 17 inch, mang đến tổng thể cân xứng và đậm chất thể thao. Bên trong là hệ thống treo tinh chỉnh lại, có thể đáp ứng cường độ dao động nhanh hơn, đi kèm hệ thống phanh kích thước lớn hơn ở bánh trước và dùng phanh đĩa ở bánh sau thay cho phanh tang trống. Chiều rộng tăng 140 mm ở trục trước và 150 mm tại trục sau nhờ mở rộng vòm bánh xe lớn đem lại ấn tượng tốt về mặt thị giác, đồng thời cũng giúp cải thiện độ ổn định cho chiếc bán tải. Lưới tản nhiệt phía trước dạng chữ G màu đen, đính kèm huy hiệu GR. Hàng loạt chi tiết khác cũng sơn đen như bậc cửa, tay nắm cửa và cản sau. Tương phản với những chi tiết này là cùm phanh và lò xo màu đỏ. Bên trong nội thất có bộ ghế thể thao kèm huy hiệu GR Sport trên tựa đầu, được bọc da lộn và da giả. Dây an toàn, lẫy chuyển số mang màu đỏ nhằm tạo sự khác biệt so với bản Hilux thường. Bàn đạp bằng nhôm và hệ thống đa phương tiện Smart Connect+ 8 inch. Hilux GR Sport II vận hành bằng động cơ diesel tăng áp dung tích 2.8L có công suất 201 mã lực và hộp số tự động 6 cấp. Đây là động cơ dành cho Hilux tiêu chuẩn tại thị trường Anh Quốc. Điều này khiến cho Hilux GR Sport II chỉ đủ tầm cạnh tranh cùng Ranger Wildtrak chứ chưa thể trở thành đối thủ của Ranger Raptor. Video: Giới thiệu xe bán tải Toyota Hilux GR Sport II 2024 mới.

