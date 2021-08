Toyota GR Supra - bản độ đẹp như siêu xe triệu đô nhờ Wald

Trong năm qua, hàng loạt các hãng độ danh tiếng hàng đầu như Liberty Walk, Pandem, Prior Design, HKS và nhiều hãng khác đã ra mắt những bản nâng cấp dựa trên chiếc xe thể thao Nhật Bản. Thương hiệu đến từ Nhật Wald cho đến nay mới ra mắt gói nâng cấp dành riêng cho chiếc Toyota GR Supra nổi tiếng. Tuy gói độ được phát hành muộn hơn nhiều so với những hãng độ khác nhưng vẫn có sức hút lớn đối với những người chơi xe trên khắp thế giới. Wald trình làng cùng lúc tới hai gói độ xe Toyota GR Supra, một gói độ với những chi tiết nâng cấp thân rộng giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo của xe và một gói độ chỉ đem lại các phần líp ốp nâng cấp nhẹ, từ đây giúp khách hàng có thể lựa chọn gói nâng cấp phù hợp nhất với sở thích của mình. Gói độ thân rộng này có tên gọi “Formula 1 look” với các chi tiết được sửa đổi ấn tượng, phần cản trước của xe được thay đổi mới hoàn toàn với phần cản được mở rộng, mũi xe được kéo dài và được làm dày hơn so với phiên bản gốc. Hai hốc gió ở cản trước được mở rộng với những đường nét góc cạnh dữ dằn, phần líp trước cũng được sửa đổi với bộ líp dày hơn được thiết kế theo tầng tạo điểm nhấn cho bản độ. Nhằm tạo vẻ liền mạch cũng như giúp hài hòa đường nét với gói độ thân rộng, Wald đã lắp đặt cho xe phần nắp capo mới với những đường nét giản đơn, không quá phức tạp như chi tiết được chế tạo bởi một số hãng độ khác. Khác với Liberty Walk, thương hiệu Wald mở rộng hốc bánh trước bằng cách thay thế toàn bộ các chi tiết xung quanh, bao gồm cả vè ốp bánh trước. Chính từ đây đã đem đến một vẻ giản đơn hơn cho bản độ, không có quá nhiều chi tiết đồ sộ. Phần bánh sau của xe được ốp với vè ốp thân rộng gắn liền không có đinh tán, viền cửa cũng được ốp tấm nhựa liền mạch với phần vè ốp. Thân xe cũng được bổ sung thêm một tấm líp hông phẳng và được vót thẳng ở vè bánh sau của xe. Phần ốp hông xe cũng được sửa đổi với những đường nét gợn cong tạo hình ấn tượng, từ đây tạo diện mạo hấp dẫn cho xe. Cản sau của xe được sửa đổi với bộ khuếch tán mới cực lớn cùng đèn nháy cảnh báo giống với những chiếc xe đua F1. Hệ thống xả kép của xe được thiết kế xếp theo tầng ở hai bên cản. Xe được lắp đặt tới hai cánh gió bao gồm một cánh gió gắn liền lên viền cốp sau và một cánh gió cỡ lớn giúp hoàn thiện diện mạo ấn tượng của bản độ. Những chi tiết nâng cấp đến từ Wald đem đến những thay đổi lớn nhưng đồng thời lại kết hợp hài hòa và có nét tương đồng với thiết kế nguyên bản của xe, từ đây đem đến một sự lựa chọn mới dành cho những người sở hữu xe GR Supra. Bản độ Supra đến từ thương hiệu Wald cũng đồng thời được trang bị bộ phuộc giúp hạ chiều cao tổng thể của xe. Hãng độ cũng đồng thời đem đến bộ mâm đa chấu có thiết kế cổ điển gồm mặt mâm màu đen bóng, viền mâm được hoàn thiện với chrome sáng bóng. Phần ốc tâm của mâm xe được thiết kế mạ chrome gợi nhắc đến các chi tiết mâm xe độ cổ điển. Bộ mâm độc đáo này ăn nhập với diện mạo của chiếc xe thể thao Nhật khi đem lại nét cổ điển ấn tượng cho chiếc GR Supra. Bản độ nhẹ của Wald chỉ bao gồm các phần líp như líp trước ốp vào phần cản nguyên bản, thân xe được bổ sung thêm líp hông cũng như đuôi sau được trang bị thêm một chi tiết cánh gió gắn liền trên nắp khoang hành lý. Bộ bodykit này phù hợp với những người chỉ muốn đem đến những nâng cấp nhẹ cho xe mà không muốn can thiệp sâu vào thiết kế tổng thể ban đầu của Toyota GR Supra. Khách hàng cũng có thể lựa chọn một số tùy chọn mâm độ mà thương hiệu Wald cung cấp cũng như hệ thống phuộc giúp hạ thấp chiều cao tổng thể của chiếc xe. Mức giá xe Toyota GR Supra độ Wald hiện vẫn chưa được công bố cụ thể. Video: Xem bản độ Toyota GR Supra như siêu xe triệu đô.

