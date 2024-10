Toyota FT-3e - SUV điện tương lai với 6 màn hình tại Việt Nam

Trong khuôn khổ Triển lãm VMS 2024, Toyota Việt Nam đã mang đến trưng bày mẫu concept FT-3e. Chiếc SUV Toyota FT-3e chạy điện này cũng là một trong số ít những mẫu xe ý tưởng hiếm hoi góp mặt tại sự kiện năm nay. Toyota tin rằng sự tự do di chuyển trong tương lai không đơn thuần là phương tiện đi lại mà còn là người bạn đồng hành có phong cách sống phù hợp với giá trị cá nhân của từng khách hàng. Bên cạnh thiết kế đẹp mắt, ấn tượng của một chiếc SUV, mẫu xe SUV điện Toyota FT-3e được phát triển để trở thành phương tiện tùy chỉnh cá nhân hóa nhờ sự hỗ trợ bởi công nghệ tiên tiến, mang lại trải nghiệm lái hứng khởi và niềm vui trọn vẹn trong suốt hành trình. Lần đầu ra mắt tại Japan Mobility Show 2023, chiếc xe Toyota concept FT-3e nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế hiện đại cùng những công nghệ tiên tiến. Xe có kích thước chiều dài x rộng x cao tổng thể lần lượt là 4.860 x 1.955 x 1.595 mm và chiều dài cơ sở 3.000 mm, khoảng sáng gầm đạt mức 200 mm. Đây là vóc dáng tương đương với chiếc Toyota Highlander thế hệ hiện tại, ngoại trừ phần chiều cao thấp hơn đáng kể. Đường nét thiết kế trên FT-3e thể hiện sự góc cạnh, cơ bắp và bám sát triết lý “đơn giản nhất có thể” của những chiếc ô tô điện Toyota. Phía trước gây chú ý với dải đèn LED thanh mảnh đứt đoạn ôm trọn chiều ngang đầu xe. Bên dưới là cụm đèn pha LED, mặt ca-lăng kín bưng đặc trưng trên xe điện. Nắp ca-pô được khoét thêm hai khe thoát gió cỡ lớn. Thân xe được tạo nên từ nhiều mảng hình khối và đường gân dập nổi khỏe khoắn. Tay nắm cửa dạng ẩn, ốp vè bánh xe màu đen bóng và cửa sổ nhỏ dần ở cột C. Màn hình cảm ứng cỡ lớn dành cho hệ thống thông tin – giải trí và nhiều chức năng quan trọng của chiếc SUV thuần điện này được đặt lệch sang phía hành khách. Bảng táp-lô và tấm ốp cánh cửa với lớp vải bọc mịn cùng những mảng trang trí đan xen độc đáo. Màn hình hiển thị một số thông tin quan trọng và gương chiếu hậu điện tử ở sát chân kính chắn gió phía trước. Xe có 5 chỗ ngồi. Theo Toyota, chiều cao FT-3e thấp hơn phần lớn các mẫu SUV khác nhưng hãng hứa hẹn không gian trên đầu hành khách vẫn sẽ đảm bảo sự thoải mái nhờ hệ thống pin thế hệ mới được hạ thấp. Khoảng để chân ở cả hai hàng ghế trên FT-3e dự kiến rộng hơn chiếc Toyota Alphard, MPV cỡ lớn vốn nổi tiếng về sự thoáng đãng bên trong cabin. Thông tin về hệ truyền động (mô-tơ điện, dung lượng pin) cũng như năng lực vận hành của FT-3e là những điều Toyota chưa tiết lộ. Chỉ biết rằng hãng xe Nhật dự định sẽ hoàn tất bản thương mại của mẫu concept này để kịp đưa lên dây chuyền sản xuất hàng loạt vào năm 2026. Kính chắn gió phía trước nghiêng dần tạo thành đường cong mềm mại cùng mui xe. Bánh trước sát mũi xe, bánh sau đẩy sát đuôi nhằm tối ưu không gian bên trong. Bộ mâm 22 inch thiết kế cứng cáp, lốp 255/45 trước và 285/40 sau. Hệ thống màn hình và đèn LED chạy dọc cánh cửa sẽ hiển thị một số thông tin như lượng pin còn lại, nhiệt độ và chất lượng không khí bên trong xe khi phát hiện người lái tiến gần đến phương tiện. Khu vực đuôi xe bề thế và nổi bật với dải LED thanh mảnh kéo dài đến vòm chắn bùn hai bên, cánh lướt gió khác lạ cùng cản sau màu đen bóng tích hợp bộ khuếch tán gió giúp cải thiện tính khí động học. Nội thất của FT-3e có phần bám sát truyền thống hơn so với các xe concept khác được Toyota và Lexus trình diễn đợt này, dù vẫn đi theo phong cách tối giản và đậm chất tương lai. Vô-lăng hình tròn đơn chấu và bảng đồng hồ kỹ thuật số nằm ở vị trí thường thấy trên xe hơi truyền thống. Cụm 2 màn hình cảm ứng đặt dọc phục vụ việc điều khiển một số tính năng vận hành và giải trí cùng màn hình hiển thị trên kính lái (HUD) vẫn được giữ lại. Video: Xem chi tiết xe SUV điện Toyota FT-3e Concept.

