Toyota Fortuner và Innova máy dầu bán tại Việt Nam liệu có an toàn?

Video: Thêm 10 mẫu xe Toyota gian lận thử nghiệm động cơ diesel.

Ngày 29/1/2024 vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp Toyota (Toyota Industries Corporation), một công ty thành viên của Tập đoàn Ô tô Toyota Nhật Bản, đã thông báo có một số bất thường trong thử nghiệm chứng nhận công suất đầu ra áp dụng cho một số quốc gia được phát hiện trên ba mẫu động cơ Toyota. Đến hôm qua, ngày 31/1/2024, Toyota Việt Nam đã đưa ra thông báo về vấn đề này.

Theo đó, Tập đoàn Toyota xác nhận rằng vấn đề này không ảnh hưởng tới bất kỳ mẫu xe nào do Công ty Ô tô Toyota Việt Nam sản xuất và phân phối tại Việt Nam. Toyota Việt Nam cho biết vấn đề này liên quan đến những bất thường trong quy trình chứng nhận động cơ dầu, nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến công suất, mô-men xoắn hoặc các giá trị liên quan đến hệ thống truyền động khác. Ngoài ra, những bất thường này cũng không làm ảnh hưởng đến chất lượng khí thải hoặc sự an toàn của xe. Do đó, Toyota Việt Nam khẳng định khách hàng có thể yên tâm sử dụng các mẫu xe do công ty phân phối, đáng chú ý trong đó có hai mẫue là Toyota Fortuner và Innova.