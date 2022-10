Toyota Fortuner GR-S 2022 - “quái vật off-road”, bất chấp mọi địa hình

Chiếc SUV được thay đổi diện mạo, lột xác hoàn toàn với một hình ảnh hầm hố đầy cá tính. Mang tên "Project Albino", xe được xưởng Autobot Offroad PH ở Philippines độ lại dựa trên chiếc Toyota Fortuner GR-S 2022 mới. Chiếc Toyota Fortuner GR-S độ khủng trông giống như một bán tải cỡ lớn có khả năng vượt mọi địa bởi xe được độ thêm bộ kit nâng gầm 6 inch (152 mm) của Unicorn, kết hợp cùng bộ lốp Nitto Mud Extreme 35 inch cứng cáp bao quanh vành hợp kim KMC Grenade Crawl 20 inch. Bên cạnh đó, hệ thống treo cũng được nâng cấp đáng kể với bộ giảm xóc hành trình của Profender, tay điều khiển của Old Man Emu và thanh ổn định Hardace Panhard ở trục sau. Ngoài việc sở hữu vẻ ngoài không giống Fortuner, xe cũng thay đổi nhiều chi tiết để mang lại cảm giác hầm hố, hung hãn hơn. Một số trang bị được nâng cấp như: Cản trước đầy chắc chắn từ hãng độ Hamer của Úc, bậc bên có thể thu vào tự động, ống thở TJM giúp chiếc xe lội nước, băng qua nhiều địa hình và ống xả TRD carbon mang lại cảm giác thể thao, khỏe khoắn. Ngoài ra, nắp capo cũng được tinh chỉnh giúp cho chiếc xe nhìn gọn gàng, bắt mắt hơn. Xe được nâng cấp hệ thống treo gồm giảm xóc của Profender, cánh tay đòn trên của Old Man Emu và thanh điều chỉnh Hardrace Panhard. Đồng thời thêm một số trang bị an toàn như: chốt gió ARB, phanh hiệu suất AP Racing và tấm chắn gầm ARB. Ngoài ra, Project Albino còn được bổ sung thêm giá nóc Front Runner vững chãi giúp tăng thêm chỗ để đồ. Về nội thất, tất cả vẫn được giữ nguyên bản trừ hàng ghế truyền thống đã được thay thế thành ghế đua Recaro "Cross Sportster" bọc da đỏ. Xe sở hữu khối động cơ turbo diesel 2.8L vẫn giữ nguyên công suất 201 mã lực và sức kéo 500 Nm. Xưởng Autobot Offroad PH không tiết lộ chi phí độ Toyota Fortuner GR-S để thực hiện bản độ này. Tuy nhiên, có thể thấy chủ xe đã phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để nâng cấp chiếc xe độc nhất vô nhị này. Video: Giới thiệu Toyota Fortuner comander 2022 mới.

