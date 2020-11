Toyota Fortuner TRD Sportivo từ 1,1 tỷ đồng, vẫn kém Legender

Toyota Fortuner 2020 mới phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Thái Lan vào hồi tháng 6 năm nay. Ở thị trường này, mẫu SUV cỡ trung ăn khách nhà Toyota có 2 kiểu dáng là bản thường và Legender thể thao hơn. Trong đó, Legender được ra đời nhằm thay thế Toyota Fortuner TRD Sportivo cũ. Ấy thế nhưng, khi trình làng tại thị trường Indonesia, Toyota Fortuner 2020 lại vẫn có phiên bản TRD Sportivo. Nguyên nhân là do Toyota Fortuner Legender 2020 không được bày bán ở thị trường này. So với bản tiêu chuẩn, Toyota Fortuner TRD Sportivo 2020 đã được lắp thêm gói phụ kiện chính hãng, bao gồm cánh gió trước và cản sau mở rộng. Ngoài ra, phiên bản này còn có lưới tản nhiệt riêng, bộ vành hợp kim TRD 18 inch và tem "TRD Sportivo" khá lớn trên sườn. Đằng sau xe cũng có tem chữ nổi "TRD Sportivo" như dấu hiệu nhận biết Chưa hết, Toyota Fortuner TRD Sportivo 2020 còn có một số chi tiết màu đỏ nổi bật trên lưới tản nhiệt và ở nắp trục bánh. Trong khi đó, bên sườn xe xuất hiện vè che mưa mới màu đen. Không chỉ bổ sung phụ kiện ngoại thất, hãng Toyota còn nâng cấp cả nội thất của Fortuner TRD Sportivo 2020. Theo đó, ở thị trường Indonesia, mẫu SUV cỡ trung này được trang bị nội thất màu đen tuyền, trừ trần xe màu xám. Trên mặt táp-lô là màn hình cảm ứng 9 inch của hệ thống thông tin giải trí trong khi bản thường chỉ dùng màn hình 8 inch. Một điểm đáng chú ý nữa bên trong Toyota Fortuner TRD Sportivo 2020 tại Indonesia chính là hệ thống thông tin giải trí dành cho hàng ghế sau. Thêm vào đó là những trang bị an toàn như 7 túi khí, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera 360 độ và phát hiện điểm mù. Tại thị trường Indonesia, Toyota Fortuner TRD Sportivo 2020 có thể dùng động cơ diesel 2,4 lít hoặc máy xăng 2,7 lít. Trong khi đó, động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2,8 lít không được dùng cho Toyota Fortuner 2020 ở thị trường này. Tại thị trường Indonesia, giá xe Toyota Fortuner TRD Sportivo 2020từ 704,5 triệu Rupiah (khoảng 1,1 tỷ đồng). Trong khi đó, Toyota Fortuner 2020 tại Việt Nam có cả bản thường và Legender. Giá xe Toyota Fortuner 2020 tại Việt Nam dao động từ 995 triệu đến 1,426 tỷ đồng. Video: Chi tiết SUV 7 chỗ - Toyota Fortuner TRD Sportivo.

