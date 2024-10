Toyota Fortuner "thánh lật" bán lỗ 700 triệu đồng sau 7 năm

Toyota Fortuner 2.7V 4×2 đời 2017 được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 1/2017, đánh dấu sự xuất hiện của thế hệ hoàn toàn mới. Điểm đặc biệt là thế hệ này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia thay vì lắp ráp trong nước. Động thái này của Toyota được xem là nhằm đón đầu chính sách miễn thuế nhập khẩu, có hiệu lực từ năm 2018. Toyota Fortuner 2017 khi mới về Việt Nam luôn trong tình trạng khan hiếm trên thị trường do nhu cầu cao và nguồn cung hạn chế. Điều này khiến danh sách đặt hàng kéo dài, thời gian chờ đợi giao xe tối thiểu từ 3-4 tháng. Để có thể nhận xe sớm hơn, nhiều khách hàng buộc phải mua "bia kèm lạc" với mức chi phí từ 30 đến 70 triệu đồng, tùy vào phiên bản và thời điểm. Việc phải bỏ thêm tiền mua phụ kiện đã khiến giá xe Toyota Fortuner 2017 tăng đáng kể. Điều này trở nên phổ biến và quen thuộc với khách hàng Việt. Đặc biệt, khi Nghị định 116 được ban hành, siết chặt việc nhập khẩu ôtô, giá phụ kiện thậm chí tăng lên đến hơn 100 triệu đồng. Trong một số trường hợp, giá xe cũ còn cao hơn cả giá niêm yết của nhà sản xuất. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, sức hút của mẫu xe SUV 7 chỗ Toyota Fortuner đã dần hạ nhiệt. Mức giá của dòng xe này, đặc biệt là những chiếc xe đã qua sử dụng đang được rao bán với mức giá khá hấp dẫn. Chiếc Toyota Fortuner 2.7V 4×2 2017 trong bài viết này hiện đang được rao bán sau 7 năm sử dụng với giá 728 triệu đồng, trong khi ODO của xe chỉ hơn 48.000 km. Thời điểm mới mua, giá niêm yết của xe là 1,149 tỷ đồng, cộng thêm các chi phí lăn bánh và "bia kèm lạc", tổng chi phí thực tế lên tới 1,3 - 1,4 tỷ đồng. Chủ xe chịu lỗ khoảng 700 triệu đồng sau nhiều năm sử dụng, chưa kể các chi phí "lên đồ" cho xe. Trên thị trường ôtô cũ, những chiếc xe phiên bản máy xăng một cầu số tự động của Toyota Fortuner 2017 có giá dao động từ 650 đến 750 triệu đồng, tùy vào ODO và tình trạng xe cũng như người bán là cá nhân hay showroom. Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT 2017 được trang bị động cơ xăng 2.7L 2TR-FE, 4 xi-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất 164 mã lực và mô-men xoắn 245 Nm. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số tự động 6 cấp. Tuy nhiên, phiên bản này chỉ được trang bị 3 túi khí và một số công nghệ an toàn cơ bản như hệ thống phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo chủ động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo và cảm biến lùi phía sau. Mặc dù không có nhiều công nghệ hiện đại như các đối thủ đến từ Hàn Quốc, Toyota Fortuner vẫn chiếm ưu thế nhờ độ bền bỉ, ít hỏng vặt, chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thấp. Phụ tùng của xe dễ thay thế và tính thanh khoản cao, khiến mẫu xe này vẫn là lựa chọn ưu tiên của nhiều khách hàng Việt Nam. Video: Đánh giá SUV Toyota Fortuner "thánh lật" tại Việt Nam.

